https://ukraina.ru/20240113/1052671091.html

Убийство Гонсало Лиры. Главное на Украине на утро 13 января

Убийство Гонсало Лиры. Главное на Украине на утро 13 января - 13.01.2024 Украина.ру

Убийство Гонсало Лиры. Главное на Украине на утро 13 января

В США сообщили о гибели в тюрьме СБУ американского журналиста Гонсало Лиры

2024-01-13T09:32

2024-01-13T09:32

2024-01-13T09:32

эксклюзив

хроники

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О том, что в украинской тюрьме умер задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины журналист из США Гонсало Лира сообщил его коллега — популярный американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон."Гонсало Лира-старший говорит, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств [Владимира] Зеленского и [Джо] Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки. Несколько недель назад мы говорили с его отцом, который предсказал, что его сына убьют", - написал Карслон на своей странице в X (бывший Twitter – Ред.).Лире было 55 лет.Сообщение Карлсона прокомментировал сын 45-го президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший."То есть, мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов?" - написал он в Х.Спустя некоторое время в комментарии РИА Новости Госдеп США подтвердил смерть Лиры."Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине", - сообщили агентству в ведомстве на просьбу прокомментировать публикации о смерти блогера.При этом в Госдепе отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на необходимость уважать интересы семьи погибшего.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть Лиры отвратительным преступлением.Отец погибшего журналиста предоставил американскому порталу Grayzone записку Лиры, в которой тот рассказывал, что в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией. Как рассказал Лира-старший, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт болезни его сына.Лира-старший от американского посольства на Украине вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не предприняло никаких усилий в этом направлении. Госдеп причины пассивности посольства США не объяснил."Я не могу смириться с тем, как умер мой сын. Его пытали, шантажировали, держали в полной изоляции в течение восьми месяцев и 11 дней, и посольство США ничего не сделало, чтобы помочь ему", - отметил Лира-старший.Ранее, 10 декабря, о Лире вспомнил американский бизнесмен Илон Маск . Он попросил у Зеленского объяснения ситуации с содержанием в тюрьме Лиры, который ранее критиковал президента Украины, а также президента США.Позже СБУ ответила на заявление Маска. В украинской спецслужбе заявили, что Лира якобы "систематически оправдывал" спецоперацию и поддерживал Россию в своих видео.Как рассказали в спецслужбе Лире предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии России против Украины, глорификация её участников". В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Спустя некоторое время за блогера внесли залог и его отпустили под домашний арест.Затем, по словам СБУ, в июле Лира якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он собирался покинуть Украину через пункт пропуска с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, "по решению суда", Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков."В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства", — заявила СБУ.Информацию о решениях суда от 12 и 21 декабря общественности позднее не предоставили.Гонсало Лира с первых дней спецоперации ВС РФ объективно освещал происходящее на Украине. Так, единственный из западных журналистов он, пребывая в Киеве в первые дни СВО, сообщил об убийствах и преступлениях творимыми тем, кому власти бездумно раздали оружие. Примечательно, что спустя месяцы уже сами украинские националисты, сражающиеся в рядах ВСУ, упрекали набранных тогда в силы территориальной обороны добровольцев в многочисленных случаях "дружественного огня" и даже убийствах военнослужащих ВСУ.Тем не менее некоторые националисты объявили охоту на Лиру. Так, в апреле бывший член запрещённого в РФ "Азова"* Сергей Коротких, известный под позывными "Малюта" или "Боцман" сообщил, что Лира оказался в руках у его единомышленников. К тому времени "Боцман" руководил подразделением Boatsman Boys, ранее действовавшим в Буче и Ирпене и, по мнению некоторых, убивавшим мирных жителей в этих городах.У себя в Twitter Коротких интересовался, где находится Лира."Потрясающая ирония в том, что Гонcало Лира — чилиец (у Лиры двойное гражданство — США и Чили — Ред.), которого поймал боец с позывным "Чили". Будем надеяться на видео с отрезанием головы", — написал Коротких, разместив фотографию тогда ещё командира 226-го батальона теробороны ВСУ, который входил в подразделение Kraken Azov (ныне - KRAKEN в подчинении Главного управления разведки Минобороны Украины — Ред.), Сергея Величко, известного под позывным "Чили".На фотографии Величко демонстрировал бицепс. Ранее Коротких просил подать этот знак тому, кто задержит Лиру в Харькове.Величко известен тем, что бойцы его подразделения и, как предполагается, сам он, пытали и убивали российских военнопленых.Коротких также репостнул новость о том, что Лиру, скорее всего, убили, сопроводив её эмодзи краба, что может быть отсылкой к подразделению "Кракен".После того как на запись Коротких обратили внимание иностранцы, он закрыл свой аккаунт для посторонних. Однако пользователи успели сделать скриншоты.Утром 21 апреля 2022 года стало известно, что министерство иностранных дел Чили выясняет судьбу Лиры."МИД через консульство в Москве был проинформирован, что близкие Гонсало Лиры Лопеса, который находился в украинском городе Харькове, потеряли с ним контакт 15 апреля. Министерство находится в контакте с соответствующими органами для получения информации о местонахождении гражданина Чили", — сообщили РИА Новости в ведомстве.Тогда в одном из твитов Лопес писал, что в отношении него могут быть предприняты какие-то действия."Если вы не слышали обо мне 12 часов и более, внесите меня в этот список", — отмечал журналист.В приведенном им списке были убитый неизвестными мэр Кременной (находившейся на момент преступления под контролем украинских властей) Владимир Струк, погибший член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев (позже выяснилось, что Киреева убили сотрудники СБУ - Ред.), а также сатирик и поэт Ян Таксюр, задержанный тогда СБУ в Киеве.

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https://ukraina.ru/20240112/1052647129.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники