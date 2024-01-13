https://ukraina.ru/20240113/1052663667.html

Старый Новый год. Древние традиции в контексте СВО

Старый Новый год. Древние традиции в контексте СВО - 13.01.2024 Украина.ру

Старый Новый год. Древние традиции в контексте СВО

В украинских супермаркетах вновь образовались очереди за мандаринами, шампанским и конфетами. Их владельцы пока не убирают на склад и новогодние гирлянды с мишурой

2024-01-13T04:14

2024-01-13T04:14

2024-01-13T04:14

эксклюзив

украина

новый год

сво

рождество

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Старый Новый год на Украине отмечают по-прежнему, несмотря на насильственную мобилизацию и экономические трудности большинства населения.И поскольку военнообязанные вновь потянулись в магазины за подарками, поехали к родственникам в гости, мобильные блокпосты решено было не сворачивать, как было обещано в прошлом году, а продолжить отлов пушечного мяса для Зеленского и Байдена.Формально, как заявил 11 января комендант Киевской области Руслан Олейник, мобильные блокпосты ловят "вражеские ДРГ", но в реальности ни одной ДРГ они не поймали, но зато поймали многих уклонистов, как отметил тот же Олейник.Насильственная мобилизация на Украине нарушила и давние традиции посевать и щедровать на Старый Новый год, который еще называется Щедрый вечер.Обычно дети и молодые мужчины ходили по домам и квартирам с пожеланиями благополучия в Новом году, разбрасывали в доме зерна овса и пшеницы, что, по древним крестьянским поверьям, должно сулить хороший урожай в наступившем году.Древний языческий праздник Овсень и его магические ритуалы спустя века напоминают о себе даже жителям современных украинских городов.Для детей это всегда была возможность насобирать себе мешочек конфет и пряников.Мы маленькие детки –Дайте нам конфетки,Мы вам пощедруем,Счастье наколдуем:Добрый Щедрик, приходи,Всех богатством одари.Однако в этом году группы детей, которые пытаются щедровать, выглядят разочарованными – им просто не открывают. Ведь вместо озорных детишек с древними куплетами, песнями, с пожеланиями защиты от нечистой силы, в дом может постучаться нечистая сила во плоти – военкомы, которые могут забрать хозяина в окопы под Авдеевку.Не видно в этом году на улицах и артистов фольклорных ансамблей, которые обычно накануне Старого Нового года не упускают возможности подзаработать, благо у них есть народные костюмы.В украинских чатах накануне 13 января наблюдается раскол общества на тех, кто хочет собраться, чтобы отметить праздник, и тех, кто требует прекратить все празднования "на период войны".В данном случае, как ни странно, националисты выступают против народных традиций, которые сами ранее пестовали и привносили в украинские города. Украинский национализм сейчас яростно требует сконцентрироваться на русофобии и даже отказаться от старых обычаев, которые роднят славянские народы.Тем не менее, в транспорте и общественных местах женщины по телефону постоянно обсуждают Святки, как называется весь цикл зимних праздников от Рождества до Крещения.В прошлом году украинские власти официально перенесли Рождество на декабрь, но большинство украинских зимних праздников привязаны именно к юлианскому календарю и каноническому православному Рождеству.Именно Старый Новый год в украинских селах предполагает обильное застолье со свининой и алкоголем, так как православный пост подошел к концу.В каноническом православии Старый новый год совмещает в себе Васильев день, в честь архиепископа Кесарии Каппадокийской Василия (14 января), считающегося также покровителем свиноводов (отсюда и обилие свинины на столе), а также дня преподобной Мелании(Маланьи) Римлянки (13 января), дочери римского сенатора Валерия Публиколы, называемой в простонародье Маланкой.Древнеримские святые преобразовались в народе в обычных Василия и Маланку, ряженых парня и девушку, которые должны веселить людей, желать им здравия и благополучия, после чего их символически "женят" по языческому обряду.В некоторых регионах Маланкой называли человека, ряженого козой, которая намеревалась всех боднуть. Преподобная Мелания римлянка, ставшая христианской святой в попытке защитить свое целомудрие, была бы крайне удивлена такой народной трактовкой ее образа.Одно из распространенных на Украине суеверий требует, чтобы утром 14 января, то есть в Новый год по юлианскому стилю, в дом, магазин, транспорт первым заходил именно мужчина.И до сих пор по утрам на остановках общественного транспорта или у дверей магазинов по утрам можно заметить группы женщин, которых не пускают вовнутрь, пока на горизонте не появится какой-нибудь представитель мужского пола, которого просят войти внутрь первым.В последнее время украинские женщины в целом стали более суеверными, инстинктивно пытаясь найти себе и своим семьям защиту в древних обрядах.Одним из символов времени можно считать многочисленных знахарок, которые за деньги обещают уберечь мужа или сына от украинских военкомов. Пожилые женщины в очередях всерьез делятся рецептами, как правильно готовить кутью, чтобы боевые действия в этом году закончились, а их родственники остались живы.СВО на Украине вносит свои коррективы в древние традиции и обычаи.С одной стороны, активность военкомов и националистов загоняет древние аграрно-магические ритуалы глубоко в подполье. С другой стороны, в этом подполье они усиливаются в связи с тем, что простые украинцы не видят реальной возможности повлиять на свои судьбы и жизни.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, новый год, сво, рождество