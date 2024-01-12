https://ukraina.ru/20240112/1052667721.html

"Зеленский не подозревает, что первый кирпичик в приговоре ему уже заложен". Новые откровения Деркача

"Зеленский не подозревает, что первый кирпичик в приговоре ему уже заложен". Новые откровения Деркача - 12.01.2024 Украина.ру

"Зеленский не подозревает, что первый кирпичик в приговоре ему уже заложен". Новые откровения Деркача

В четверг, 11 января, американо-итальянская журналистка Симона Манджанте опубликовала на своей странице в соцсети X анонсированное ещё в декабре интервью бывшего депутата Верховной Рады Андрея Деркача с новыми подробностями коррупционных связей украинских элит и семьи президента США Джо Байдена

2024-01-12T17:40

2024-01-12T17:40

2024-01-12T17:40

эксклюзив

владимир зеленский

петр порошенко

андрей деркач

джо байден

коррупция

украина

burisma

виктор шокин

северный поток

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За 30-летнюю политическую карьеру он был советником президента Украины по внешнеполитическим связям, первым помощником премьер-министра Украины, руководителем группы советников Николая Азарова, депутатом Верховной Рады 7 созывов (больше, чем кто-либо в стране), руководителем Энергоатома. Но значительная часть мировой общественности знает его фамилию благодаря "плёнкам Деркача" - опубликованным весной 2020 года записям, на которых нынешний американский лидер Джо Байден, будучи ещё вице-президентом США, требовал от занимавшего тогда президентский пост Петра Порошенко уволить генерального прокурора страны Виктора Шокина. Последний расследовал дело энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, где работал сын Байдена Хантер.Белый дом Банковой давал указания разобраться с неугоднымиВ отличие от предыдущего раза, в 2021 году в Киеве, Деркач и Манджанте встретились не в Киеве, а в Минске, поскольку, как объяснил политик, на Родине ему грозит смертельная опасность из-за компромата, которым он обладает."19 января 2022 года госсекретарь США Блинкен прибыл на Украину для встречи с Зеленским. На этой встрече присутствовали довольно много людей, не менее 14 человек. На этой встрече Блинкен сказал Зеленскому следующее: "Вам нужно срочно решить вопрос с Деркачём". Зеленский начал рассказывать про каких-то оппозиционеров. Блинкен сказал: "Если Вы не решите вопрос с Деркачём, мы решим его с нашими партнёрами". Те, кто был на встрече, были под впечатлением, потому что достаточно резкая позиция госсекретаря США, на минуточку", - рассказал Деркач.Участники той встречи предупредили бывшего депутата, что с ним собираются разобраться неправовым путём, и посоветовали позаботиться о собственной безопасности.Помимо этого Деркач рассказал: "В 2021 году с помощью сотрудников Министерства внутренних дел мы установили лиц, которые должны были совершить покушение на меня и руководителя группы прокуроров по делу Burisma Константина Кулика".Как установлено, киллерами были выходцы из Восточной Европы, а непосредственным исполнителем должен был стать албанец, но некоторым из них удалось покинуть территорию Украины безнаказанными. По факту готовящегося покушения возбуждено уголовное дело.Деркач перемещался по территории Украины на протяжении полугода, но силовики не нашли его, - просто не там искали: они бегали по избирательному округу политика, с автоматами врывались в курятники и свинарники.Уголовное дело в отношении Деркача было возбуждено на Украине только 4 июня 2022 года, а в СМИ информацию передали 26 июня, то есть почти спустя полгода после начала поиска. На тот момент политик ещё находился на Украине. По его словам, если бы с ним хотели разобрать по закону, то возбудили бы дело ещё в феврале-марте и начали искать."Повлияло решение Блинкена решить вопрос неправовым способом. Просто [главе Офиса президента Украины Андрею] Ермаку с Зеленским нужно было чем-то отчитываться. Не нашли меня – отчитались возбуждённым делом", - пояснил Деркач.По его словам, давление на тех, кто расследует коррупцию, происходит только на Украине. Кулик – единственный в мировой истории прокурор, который вернул $1,5 млрд в бюджет страны, причём ему мешали американцы: советник-посланник посольства США на Украине (сейчас посол США в Эстонии) Джордж Кент, представитель ФБР Карен Гринвей, бывшие послы США на Украине Кристина Квин и Мари Йованович - а его тут же обвинили и обозвали агентом Кремля.Кроме того, в качестве примера Деркач привёл Шокина. 10-11 октября бывший генеральный прокурор Украины дал интервью американским адвокатам Джейку Гринбергу и Кларку Абориску, которые работают с Конгрессом США."Шокин сейчас заложник на территории Украины. Насколько я знаю, его не выпускают с Украины. Он находится под тотальным контролем СБУ и является предметом торга Байдена и Блинкена с одной стороны и Зеленского и Ермака - с другой. СБУ записала эти разговоры, где Шокин рассказывал Конгрессу о реальных преступных действиях Блинкена и Байдена и о коррупции семьи Байденов. СБУ доложила Зеленскому и Ермаку, что Шокин выходит из-под контроля и, как мне сказали сотрудники СБУ, сейчас рассматривают возможность ликвидации Шокина на Украине", - поделился Деркач и передал журналистке стенограммы переговоров Шокина с представителями Конгресса США.Как Зеленский под Порошенко копал, но шокирующая новость из Америки помешалаДеркач рассказал, кто способствовал распространению тех самых "плёнок", дискредитирующих Порошенко и Байдена."Меня позвал на чай заместитель Офис президента Владимира Зеленского господин Смирнов с разговором на тему: хорошо было бы попреследовать бывшего президента Порошенко за коррупцию. Я согласился. Начались разговоры про какие-то плёнки. Я им предложил: "Если я получу от какого-то журналиста или правоохранителя какие-то подтверждающие доказательства, конечно, я их опубликую". Офис помогал не только в распространении плёнок, за плёнками на следующий день последовала пресс-конференция Зеленского", - сказал он.Смирнов подключил к этой деятельности генерального прокурора Украины Ирину Венедитову, она работала с Деркачём по теме коррупции Порошенко и в компании "Нефтегаз". Кроме того, к оперативному сопровождению подключили руководителя СБУ Ивана Баканова, на совещаниях в его кабинете присутствовал его заместитель, нынешний глава ведомства Василий Малюк; вопросами следствия занимались заместитель и руководитель отдела расследований СБУ Швец и Горбенко."Баканов, Малюк, Швец, Горбенко, Наумов – все они по указанию Офиса президента участвовали вместе со мной в расследовании коррупции президента Порошенко, международной коррупции, и они были активно вовлечены в этот процесс, пока Байден не был избран президентом Соединённых Штатов. На самом деле они были очень напуганы победой Байдена на выборах. Они пришли в мой офис для консультаций, включая сотрудников Службы безопасности и прокуроров, а также заместителей председателя Службы безопасности. А потом в один момент все они исчезли. Для меня это не было неожиданностью. Я приходил к ним несколько раз и объяснял: прекратите продавать уголовные дела", - заявил Деркач.В 2019 году сразу после победы на президентских выборах Зеленский, как выяснилось впоследствии, нанял обратился к лоббистской группе для установления контактов со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который как раз готовился к переизбранию на второй срок. Будучи уверенным в его победе, украинский лидер не скупился на нелестные выражения про кандидата от Демократической партии Байдена, и когда тот выиграл, на Банковой началась паника.Отмывание денег через Burisma для терактовДеркач предоставил документы, подтверждающие коррупцию Burisma, в частности банковские выписки Morgan Stanley, в отмывании средств участвовали компании Wirelogic Technologies и Digitex, номинальные директора этих фирм, граждане европейских стран, выступили в качестве свидетелей.На вопрос журналистки о том, какая часть из опубликованных материалов самая интересная, он показал два решения украинских судов."Одно из них — решение суда по сотруднику Burisma, адвокату мистеру Киче. Это было дело 2020 года о крупнейшей денежной взятке в Европе – $6 млн в пакетах, переданных за закрытие дела Burisma. 21 апреля 2022 года украинский суд передаёт эти $6 млн наличными с согласия представителя Burisma воинской части Главного разведывательного управления Украины. Номер этой части указан здесь. Это секретное решение, его ещё никто не видел. По прошествии времени "Северные потоки" начинают взрываться, совершаются покушения на Дугину, Прилепина, Татарского. Руководители спецслужб Украины не скрывают того факта, что они совершают террористические акты и политические убийства за внебюджетные деньги. Ещё раз: партнёры Байдена по коррупционному бизнесу на Украине финансируют террористические акты, тем самым избегая ответственности за коррупцию на Украине", - пояснил Деркач.Другое решение касается Злочевского. В марте 2023 года суд снял с него ответственности за эту взятку. Оно было секретным, но издание "Украинская правда" его случайно опубликовало."За 6 млн крупнейшей денежной взятки в Европе Злочевский получил 64 000-68 000 гривен штрафа. Чтобы вам было ясно: за взятку в $6 млн он получил штраф в размере $1800. В то же время он перевёл 800 млн гривен на финансирование терроризма "армии беспилотников" и вооружённым силам", - отметил Деркач.Ловушка ФБР для ДеркачаПосле нескольких проведённых пресс-конференций, посвящённых коррупции, бывший депутат Верховной Рады Андрей Артёменко, предложивший план по обмену Крыма на снятие санкций с РФ и лишённый украинского гражданства в 2017 году, предложил Деркачу, возглавлявшему рабочую группу бюджетного комитета Украины по фактам хищения международной технической помощи, переговорить с Рудольфом Джулини, адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка, имеющим опыт борьбы с коррупцией. Украинский политик предложил ему создать совместную группу по расследованию коррупции в интересах народов обеих стран, и тот проявил интерес к этой идее. Будучи законопослушными гражданами, они действовали в рамках закона, Деркач подписал лоббистский договор с Артёменко, зарегистрированный на сайте Госдепартамента США, где так и написано, что он касается борьбы с коррупцией в топливно-энергетической сфере и материально-технической помощи. А позже выяснилось, что Артёменко – агент ФБР с 10-летним стажем."Получается, ФБР прислала ко мне своего агента. Нашей работой интересовались практически все достойные спецслужбы в мире, особенно после публикации плёнок Порошенко-Байдена. <…> Что касается Артёменко, про выдающихся агентов ФБР либо хорошо, либо ничего. Это же абсурд, когда ФБР отправляет своего агента, заключает со мной договор и после этого вводит против меня санкции", - говорит Деркач.Несмотря на заключение трёх экспертиз, включая юридическую иностранную, подтверждающих, что украинский политик действовал в рамках законодательства Украины и США, прокуратура восточного округа Нью-Йорка возбудила в отношении него уголовное дело, причём в его материалах есть нестыковки и по датам, и по персоналиям.Зато подельников семьи Байдена выводят из-под уголовной ответственности на Украине, отмечает Деркач. Разве Порошенко, Злочевского допросили, приглашали в ФБР, прокуратуру Нью-Йорка? Хотя документы есть, записи по всему интернету."Ни у кого не возникает сомнений в подлинности записей. Более того, проходило расследование уголовного дела по Порошенко, возбуждённого по моему запросу. Допросили всех работников Офиса Порошенко, включая его охрану, офицеров связи. Все они подтвердили, что всегда у Порошенко лежало 2 диктофона на столе. <…> Что касается плёнок, разве плохо, что граждане Украины услышали, как президент Порошенко отчитывается перед Байденом о повышении тарифов для населения на 100%, хотя Байден требовал 75%?" - добавил Деркач.Он призывает пригласить Порошенко в Конгресс США и задать вопрос, куда были потрачены деньги от $2 млрд гарантий. А эти деньги, отвечает сам бывший депутат Верховной Рады, были отмыты на предприятиях Порошенко, по факту чего заведена куча уголовных дел: Ленинская кузня, предприятия "Богдан", Укроборонпром, его партнёр Олег Гладковский, находящийся в бегах в Европе."Для меня в расследовании Конгресса важно не привлечение Байдена за торговлю влияния. Для меня важно, чтобы в заключительных документах Конгресса было написано, что украденные у моих сограждан-украинцев деньги были выведены с территории Украины Злочевским, отмыты и переданы вице-президенту США Байдену. Вопрос не в импичменте Байдену. Безнаказанность порождает вседозволенность", - подчеркнул Деркач.Кроме того, как рассказал Деркач, проводилось расследование коррупции в Нафтогазе, в котором фигурировал Амос Хохштейн, любимый советник Байдена."Вместе с Коболевым они авторы коррупционной схемы реверса газа. У них был ещё один союзник – [директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей] Фаворов. Мы показали в документах, как уходят $500 млн коррупционного налога в год с граждан Украины. Это не налог как налог, это коррупционный налог, трагическая шутка, я бы назвал. Это когда бандгруппировка накладывает налог на население, на каждого гражданина Украины и на каждый кубометр газа", - заявил он.И остановился на связи нефтегазовой отрасли с терроризмом: в ноябре руководитель ГРУ Кирилл Буданов пишет письмо в суд и просит отпустить с Украины находящегося под следствием Коболева, а цель указана – "для выполнения специальных заданий в Европе"."Что ещё не взорвали там, какие "потоки"? – недоумевает Деркач. – Понятно, что украинская разведка в "Северном потоке" осуществляла лишь операцию прикрытия ложного объекта. Вышла статья о Романе Червинском, одном из авторов этой операции, который сейчас находится в украинской тюрьме. Хозяева из Соединённых Штатов и Украины наградили его за доблестный труд. Видимо, слишком много знает".Украина сегодня с точки зрения ДеркачаОписывая ситуацию на Украине, Деркач сравнил своих соотечественников с заложниками, испытывающими стокгольмский синдром – когда настолько эмоционально сильное потрясение, что через час мотивации террористов и заложников совпадают, и они делают всё, чтобы выжить."Поэтому вы видели в начале военных действий зашкаливающие рейтинги Зеленского, Залужного и других представителей украинской власти. Но невозможно проводить социологию у заложников. И даже на сегодняшний момент, хотя население находится в заложниках, рейтинг власти всё равно падает", - объяснил он.Политик не понаслышке знает о феномене стокгольмского синдрома – одна из его работ во время учёбы в Академии ФСБ была посвящена психологической оценке группы террористов во время захвата самолётов с заложниками."Сегодня Украина — это концентрационный лагерь, который движется в сторону Европы. Ни свободы слова, ни прав человека, ни свободы вероисповедания. Кроме того, уничтожается большая часть мужского населения. Итак, каково будущее страны? Сегодня происходят просто катастрофические процессы. И кто в этом виноват? Байден, Нуланд, Блинкен, Зеленский, Порошенко и остальная часть этой организованной преступной группировки", - заявил Деркач."Пришёл Зеленский, и они просто "совершили налёт" на организованную преступную группировку и заняли их место. Они привнесли в эту деятельность свои определённые новшества и элементы. Они стали ещё более циничными и жестокими. Они физически уничтожали и уничтожают своих оппонентов", - отметил он.В настоящее время Деркач занимается оценкой юридической процедуры судебного преследования за узурпацию власти на Украине и в этом контексте рассказал о положении Зеленского.В ноябре 2023 года Верховный суд Украины вынес решение о незаконности указа Зеленского об увольнении главы Конституционного суда Украины. Издав указ об увольнении ряда судей, он фактически позволил себе издавать незаконные указы, в том числе нарушающие права граждан.Как пояснил Деркач, важный момент вот в чём: впервые в истории Украины Верховный суд принял решение, где против президента Украины и его сообщников прописаны два состава преступления."Я думаю, Зеленскому даже не сообщили об этом решении. Он не обеспокоен. Он разъезжает по Европе, как цирковой медведь, выпрашивая деньги. <…> Даст Бог, это будет первым кирпичиком в приговоре Зеленскому как военному и государственному преступнику", - заявил он.Мы можем охарактеризовать [киевский] режим, как фашистскую диктатуру, потому что она уничтожает собственное население, уверен Деркач. По его словам, если Порошенко просто воровал и продавал страну под внешним управлением, то все эти преступники, производители и ветеринары – они не церемонились с правами человека. "Кто такой Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны? Бывший преступник, член организованной преступной группировки, с ветеринарным образованием. Кто такой Ермак? Начальник киосков и торговли в Киеве. У Порошенко, по крайней мере, было хорошее образование, и он беспокоился о своём имидже. Но эти люди совершенно не беспокоятся – зачем им беспокоиться? Они вообще живут одним днём. И, как сказал [корреспондент журнала Time выпустивший резонансную статью после общения с окружением Зеленского] Саймон Шустер, они воруют так, словно это их последний день", - подытожил Деркач.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир зеленский, петр порошенко, андрей деркач, джо байден, коррупция, украина, burisma, виктор шокин, северный поток