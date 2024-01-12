https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html

На пути к Третьей мировой. США системно организовывают вселенский хаос

На пути к Третьей мировой. США системно организовывают вселенский хаос - 12.01.2024 Украина.ру

На пути к Третьей мировой. США системно организовывают вселенский хаос

Как и прогнозировали многие специалисты, после войны Израиля с движением ХАМАС вторая точка нестабильности и турбулентности, ставящих планету на грань Третьей мировой войны, разрослась на Ближнем Востоке – в Йемене

2024-01-12T15:53

2024-01-12T15:53

2024-01-12T15:53

эксклюзив

сво

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война

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В довершение к войне в Украине и к возможному противостоянию на Тайване.В ночь с 11 на 12 января 2024 года коалиция стран, состоящая из США, Великобритании, Нидерландов, Австралии, Бахрейна и Канады, нанесла ракетно-бомбовые удары по нескольким провинциям Йемена – Сане, Ходейде, Таизе, Дамаре и Сааде.Только американцы отчитались, что нанесли более 60 ударов по 16 объектам йеменских хуситов.По данным Reuters, атака на Йемен велась с самолетов, кораблей и подлодок. CNN сообщает, что по Йемену удары наносились крылатыми ракетами "Томагавк" (участвовала, в частности, атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Florida, находящаяся в Красном море, а это серьезно, ибо есть опасность применения атомного оружия).В итоге, по данным США пораженными целями являются производственные центры, марши и склады оружия, но в Сане пострадал международный аэропорт и разрушены другие объекты жизнеобеспечения суверенной страны.Президент США Джо Байден в специальном сообщении объяснил позицию гегемона (ее важно анализировать целиком):"Сегодня, по моему указанию, вооруженные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире.Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на морские суда в Красном море. Включая первое в истории использование противокорабельных баллистических ракет. Эти нападения поставили под угрозу граждан США, моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства.Более 50 стран пострадали в результате 27 нападений на международное коммерческое судоходство. Более 2000 судов были вынуждены изменить курс на тысячи миль, чтобы избежать Красного моря, что привело к задержкам в доставке продукции.А 9 января хуситы начали свою крупнейшую на сегодняшний день атаку непосредственно на американские корабли.Реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной.Сегодняшние оборонительные действия следуют за обширной дипломатической кампанией (против хуситов). Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что США и наши партнеры не будут терпеть нападений на нас и не позволят враждебным субъектам мешать свободе судоходства на одном из самых важных коммерческих маршрутов в мире.Я без колебаний предприму дальнейшие меры для защиты нашего народа и международной торговли, если это будет необходимо".Байдена немедленно поддержал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который заявил практически в унисон:"…В последние месяцы хуситы осуществили серию опасных нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая судам Великобритании и других стран…Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободную торговлю. Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство".Реакция хуситов (руководства их движения "Ансар Аллах") тоже предсказуема: они объявили мобилизацию по всей стране и настроены крайне решительно.Лидер йеменского "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хусив эфире телеканала Al Masirah заявил:"Любое проявление американской агрессии никогда не останется без ответа. Мы без колебаний сделаем все, что в наших силах, и дадим отпор... Ответ на любую атаку США будет масштабнее, чем недавно проведенная операция с использованием более 24 дронов и нескольких ракет".При этом он призвал сторонников "Ансар Аллаха" по всему миру продолжать "боевую подготовку, демонстрации, шествия и жертвовать деньги, несмотря на тяжелые обстоятельства".И параллельно предупредил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, что, если они откроют свое воздушное пространство для американских и британских военных, это будет означать, что они официально находятся с ними в состоянии войны.А вот еще заявление руководства хуситов: "Мир должен подготовиться к новостям о поражении Америки, и я заявляю об этом со всей гордостью: мы будем топтать Америку ногами. Мы будем противостоять Америке, поставим ее на колени, сожжем ее линкоры, все ее базы и всех, кто с ней сотрудничает, чего бы это ни стоило".СМИ Израиля уже заявили, что американский корабль потоплен в результате попадания йеменской ракеты. Подтверждения этой новости нет, но верить ей можно – сообщили-то израильтяне, а всех возможностей хуситов в этой войне точно не знает никто.Сейчас обстрелы как бы прекратились. Но реакция мира, как минимум, неоднозначна. В тех же США началась новая волна протестов с новым лозунгом – "Руки прочь от Йемена". Точь-в-точь как с "Руки прочь от сектора Газа".А член Палаты представителей, демократ Ро Кханна заявила, что президенту США Джо Байдену перед нанесением ударов по Йемену следовало уведомить конгресс о вовлечении Вашингтона в очередной конфликт, а американские авиаудары по Йемену не были санкционированы Конгрессом.Такого же мнения придерживается и член Палаты представителей демократка Валери Хауэлл. По ее мнению, в Конституции США четко указано, что Конгресс является единственным органом власти, разрешающим военное вмешательство в иностранные конфликты.Следовательно, каждый президент, независимо от того, к какой партии он принадлежит, должен сначала прийти в Конгресс и запросить разрешение на ведение войны.Это даже не удар Байдену в спину (конгрессмены-то – демократы, однопартийцы президента). Это аргумент в копилку людей, которые готовят импичмент Байдену в том числе и за превышение служебных полномочий.Реакция других игроков на международной арене тоже понятна. Запад и Израиль однозначно поддержит войну с хуситами.На ближнем Востоке мнения неоднозначны. Хуситы не зря предупреждают Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и прочих разной степени прокси-союзников США. А вот Иракские силы сопротивления уже высказались в другом ключе: мол, в случае нападения на Йемен мы будем атаковать американские военные базы всей мощью, которая есть в нашем распоряжении.Готов к противостоянию с Западам и Иран. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского МИД, сказано:"Официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил сегодня утром военные атаки США и Великобритании на несколько йеменских городов, назвав их произволом, явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международных законов и положений".Решительно настроен и Ирак, чей парламент на днях проголосовал за вывод американских войск со своей территории.Теперь же политический советник премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани Фади аш-Шаммари осудил удары по Йемену как очередную глупость Запада:"В то время как Запад должен работать над исправлением своего позора историями о правах человека и животных, которые были попраны позицией Израиля против Палестины, детей, женщин и гражданского населения сектора Газы, он совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта и усиливая напряженность в регионе, в то время как другие призывают к сдержанности, сокращению зон напряженности, а не к эскалации".Но США упорствуют и поджигают тихоокеанский регион. Возможно, что по принципу "не догоню, так согреюсь". В надежде на глобальную ничью – ни США не выиграют, ни Россия с Китаем не станут доминировать.На 12 января 2024 года, как сообщило постпредство России при ООН, Совет безопасности этой организации два заседания по ближневосточной тематике – встречу по ситуации в секторе Газа, а также заседание по ударам англосаксов по Йемену.На этих заседаниях высшей мировой трибуны (пока что) многое прояснится. И, может быть, будет сказано главное: если эскалация в горячих точках планеты не прекратится, если не унять тот вселенский хаос, который раздувает во всем мире "золотой миллиард" во главе с США для сохранения прежнего положения вещей и своей гегемонии в геополитических раскладах, то наш "шарик" стремительно катится к мировой войне.Третьей, скорее всего, ядерной, после которой некому будет, как писал Лермонтов, "считать раны, товарищей считать".США до сих пор, похоже, пребывают в иллюзии или надеются на то, что если они подожгут планету с разных концов, то разные страны обратятся к ним, как мировому жандарму с просьбой навести порядок. И они, как град на холме, как мировой антикризисный менеджер, везде придут и везде порешают. Так, как выгодно им.Как и было в прежние годы.США явно не хотят понимать, что такой подход – это их же фантомные боли о былом величии, от которого контуры остаются, но уже веет вселенским пшиком.Военной силы еще хватит для гегемонии. Но не во всем мире, а в отдельных регионах, если Пентагон расстарается, а рак простаты отпустит его главу Ллойда Остина, которые, говорят, руководил резней в Йемене с больничной койки, слабо приходя в сознание.А вот для лидерства в мире у США уже ничего нет. Уже побеждают другие идеи и смыслы – о многополярном мире, о справедливости в отношениях между странами, о новой денеоколонизации и т.д. и т.п.Но США ставят палки в колеса новым идеям и стараются заявить о своей нужности ракетами "Томагавк", оставаясь верными прежней концепции "бомбовой демократии", которая, по мнению Вашингтона, – надежнее всего.И уже очевидно, что удары по Йемену, несмотря на громкие словеса о "свободе судоходства", это попытка полностью поджечь весь Ближний Восток. Продолжить дело, начатое Израилем и ХАМАС.Издание Рolitico так и пишет: "Удары коалиции могут привести к эскалации тлеющего ближневосточного конфликта, спровоцированного нападением ХАМАС на Израиль".Хуситы тоже заявляют, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей, пока "война в Газе не прекратится". Все, связь установлена, круг замыкается, и США будут подливать бензин в эту горячую точку.Расчет их еще и на то, что тотальная война на Ближнем Востоке покажет несостоятельность России и Китая умиротворять или даже предотвращать такие конфликты. Типа для Пекина и Москвы мировая гегемония – пока не по Сенькам шапки.Вторая, точнее, первая горячая точка уже имеется – в Европе, где Россия с целью обеспечения своей безопасности проводит спецвоенную операцию (СВО), но коллективный Запад во главе с США раздул ее до полноценной войны.И в эту войну всеми силами сейчас гонит Европу – ЕС и тамошних членов НАТО. США планируют переложить вся тяжесть финансирования дальнейшего продления украинского конфликта на Европу и высвободить оружие и деньги для Ближнего Востока и возможной войны с Китаем за Тайвань.Как? А очень просто: сокращением своего финансирования. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США уже прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы."Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование. ...Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась", – сказал он, намекая на то, что Конгресс США не может одобрить выделение Украины 61 млрд долл, как того потребовал Байден, а конгрессмены заартачились.И сейчас Европа как бы согласна. В Киев едет британский премьер Сунак и обещает, что его страна выделит Украине все, что та пожелает.Германия, вышедшая на второе после США место по военной подкормке киевских неонацистов, грозится в текущем году кинуть в топку войны еще 8 млрд евро. Так или иначе руководство ЕС хочет выполнить свои холуйские обязанности перед США и передать Украины 50 млрд евро за четыре года (это, кстати, планируемые Западом горизонты войны).Ну а как заходились в русофобии лидеры "Трибалтийских Вымиратов" (Латвии, Литвы и Эстонии), когда туда на днях завернул фюрер украинского народа Владимир Зеленский, на это без сверки со справочником юного психиатра и смотреть было больно. На словах Прибалтика готова стать новым полигоном войны с Россией. Если НАТО на нее пойдет.А США толкают ее, повторяю, на расширение конфликта, за которым возможна и война.Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, кстати, фактически призвал к такой войне, указывая на то, что потенциал Европы и вообще Запада – в 25 раз больше и сильнее, чем у России.Так что Украина рискует гореть еще долго, отвлекая Россию от ее более насущных проблем.А это США и надо. Ибо уже завтра они планируют поджечь третью важную горячую точку на другом конце планеты – на острове Тайвань. Там 13 января пройдут президентские выборы, и главная борьба развернется между сторонниками независимости острова и сторонниками его постепенного сближения с материковым Китаем.Между Демократической прогрессивной партией Тайваня (ДПП), которая сейчас при власти, и оппозиционной партией Гоминьдан.Представитель ДПП Лай Циндэ (Уильям Лай) пока побеждает в опросах ставленника Гоминьдана Хоу Юи. Пикантность же ситуации еще и в том, что глава администрации Тайваня избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, а второй тур не предусмотрен.И китайский аналитик, специализирующийся на вопросах отношений материкового Китая и Тайваня, Би Дяньлун уже сказал РИА Новости: "Если ДПП останется у власти, вероятность конфликта по две стороны Тайваньского пролива значительно возрастет".По мнению эксперта, победивший кандидат от ДПП будет еще более незамаскированно продвигаться по пути "независимости Тайваня" и безгранично наносить удары по "красным линиям", намеченным Пекином. Потому что за ДПП стоят США, которые однозначно будут пользоваться тайваньской картой как основной стратегией по сдерживанию развития материкового Китая.И Китай уже поставляет оружие Тайваню, проводит в регионе демонстративные военные многопрофильные учения, наращивает свои силы. Китай отвечает тем же и уже вводит ограничительные меры против Тайваня, отменяет некоторые преференции, которые были выгодны Тайваню. В первую очередь, экономические.Эксперт Би Дяньлун уверен: "Конечно же, немирные средства включают в себя многое, это не только воссоединение с Тайванем военным путем, но еще и экономические, политические, дипломатические и другие меры".На что США надеются в этой третьей войне? Конечно же, на свою победу. И уверенность из базируется то ли на трезвых расчетах, что сил им хватит на войну на трех фронтах, то ли опять же на фантомных иллюзиях о своем величии.Американский журнал Time недавно составил "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год". То есть того, что может угрожать США в том виде, в котором они существуют сегодня.Среди угроз-рисков – Китай, который США победят однозначно, ибо, как пишет Time, "…Экономика Китая будет слабой в течение 2024 года. Кризис общественного доверия обнажит пробелы в лидерских возможностях Коммунистической партии Китая и увеличит риск социальной нестабильности".Но это вполне может быть очередным самообманом США, сбоем в прогнозах при ошибочных посылах. И если в это ситуации дипломатия и поиски мирового консенсуса и компромисса не выйдут на первое место и на станут мейнстримом, то тогда война.А что Украина? А она по-любому сгорит одной из первых, если Россия ее в СВО не спасет. Но в Киеве это отвергают напрочь. Хотя и догадываются, что скоро неонацистам Зеленского конец.Нардеп- "слуга народа" Максим Бужанский после "горячей" ночи на Ближнем Востоке пошутил: "У хуситов крылатые ракеты. Мне кажется, мы слишком увлекались условным "днем борща", пока все остальные занимались чем-то другим".Точно – страну профукивали. И таки профукали.

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эксклюзив, сво, сша, йемен, иран, израиль, украина, война, россия