https://ukraina.ru/20240112/1052652916.html

"Пытаются держать темп на фоне провала": Захарова прокомментировала заявления о ракетах из КНДР

"Пытаются держать темп на фоне провала": Захарова прокомментировала заявления о ракетах из КНДР - 12.01.2024 Украина.ру

"Пытаются держать темп на фоне провала": Захарова прокомментировала заявления о ракетах из КНДР

Бездоказательные заявления о том, что российская армия использует ракеты из Корейской Народно-Демократической Республики – очередная попытка Вашингтона обвинить Москву в провале украинской кампании Запада. Об этом заявила 12 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-01-12T13:33

2024-01-12T13:33

2024-01-12T13:33

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кндр

ракеты

россия

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мария захарова

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"Мы должны понимать, в связи с чем делаются подобные заявления. Они делаются в связи с провалом украинской кампании. Я сейчас говорю не о "контрнаступе" так называемом, а в принципе о провале украинской кампании Вашингтона... Подобные заявления призваны хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинений нашей страны без наличия каких-либо фактов. И в целом продолжать антироссийскую информационно-политическую кампанию", - сказала она.Нестабильность вокруг Корейского полуострова также необходима Вашингтону для давления на Китай, подчеркнула Захарова.На фоне провала на Украине, в Африке и на Ближнем Востоке, США приложат усилия для эскалации конфликта в этом регионе, считает она.Накануне в Таллине президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о якобы используемых Россией северокорейских ракетах. Ранее заявление об этих ракетах было размещено на сайте дипломатической службы Евросоюза. Венгрия и Словакия отказались его подписать.

https://ukraina.ru/20240112/1052652088.html

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новости, кндр, ракеты, россия, сша, мария захарова