https://ukraina.ru/20240112/1052652088.html

Утешительный визит Сунака, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 января

Утешительный визит Сунака, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 января - 12.01.2024 Украина.ру

Утешительный визит Сунака, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 января

В Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским прибудет премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-12T13:00

2024-01-12T13:00

2024-01-12T13:00

хроники

эксклюзив

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О том, что в Киев прибудет Сунак сообщило британское правительство."Премьер-министр посетит Киев сегодня (в пятницу), чтобы изложить новый крупный пакет мер поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины", - отмечалось в заявлении.Там же указывалось, что во время визита премьер-министр Великобритании подпишет с президентом Украины "историческое соглашение"."Страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания — первая страна, заключившая соответствующее соглашение. Документ станет шагом в развитии незыблемого 100-летнего партнерства между Украиной и Соединённым Королевством", — говорилось в сообщении.Как указывало британское правительство, документ официально закрепит меры поддержки, которые Великобритания оказывала и продолжит оказывать Украине, в том числе обмен разведданными, решения в сфере кибербезопасности, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество двух стран в оборонно-промышленной сфере. Соглашение также содержит обязательство Великобритании оказывать "быструю и стабильную" поддержку для защиты Украины.Кроме того, Сунак накануне встречи с Зеленским заявил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие пару лет.Согласно сообщению правительства Великобритании, минимум £200 млн будут потрачены на закупку и производство "тысяч военных беспилотных летательных аппаратов для Украины, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники большой дальности", что станет крупнейшей поставкой БПЛА Украине.Большая часть дронов будет производиться в Великобритании. Британское министерство обороны совместно с международными партнёрами постарается расширить их производство."Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность — это наша безопасность. Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших беспилотных летательных аппаратов и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, в которых она нуждается на долгосрочную перспективу", — заявил Сунак.Также ожидается, что во время визита в Киев Сунак встретится с сотрудниками экстренных служб Украины и объявит о выделении еще £18 млн гуманитарной помощи в дополнение к уже предоставленным почти £340 млн.Британия — один из выгодополучателей и главных "застрельщиков" конфликта на Украине. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что именно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года настоял на срыве мирных договорённостей Украины с Россией и на продолжении боевых действий. Ряд экспертов уверен: среди прочего Джонсон пытался отвлечь внимание британской общественности от "Патигейта" - связанного с ним и другими членами британского правительства скандала по поводу вечеринок в разгар пандемии COVID-19 в Великобритании.Кроме того, визит Сунака произойдёт на следующий день после того, как США объявили о прекращении военной помощи Украине."Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине. — Прим. ред.), на который у нас было финансирование", — сообщил вечером 11 января представитель Белого дома Джон Кирби.По его словам, дальнейшее выделение средств Украину целиком зависит от конгресса."Помощь, которую мы предоставляли, заглохла", — рассказал координатор Белого дома.Таким образом, выделение британских миллиардов может быть связано с желанием поддержать ход конфликта на Украине и украинские вооружённые формирования в первую очередь.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 14 ударов по этому региону России.По территории ДНР было выпущено 18 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, 20 ракет из РСЗО и 24 снаряда калибром 152 мм.Под ударами оказались Калининский и Никитовский районы Горловки, а также Куйбышевский и Петровский районы Донецка."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 11 января по состоянию на 23:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики г. Донецк (Куйбышевский район): ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц - по ул. Куйбышева ранены женщины 1995 и 1949 годов рождения, мужчина 1985 года рождения, также ранен водитель городского маршрута № 10 - мужчина 1977 года рождения - в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение; по ул. Снежной ранение получили мужчина 1972 года рождения и женщина 1944 года рождения", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены школа, два детских сада, котельная, многоквартирные и частные жилые дома, автобус городского маршрута №10.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 152 мм, по Гольмовскому — в общей сложности 6 снарядов калибром 152 мм и один БПЛА-камикадзе, по Киевскому району Донецка — 2 снаряда калибром 155 мм.Днём 12 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил о новых жертвах украинских военных."В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Гольмовский погибло два человека, ещё шестеро горловчан получили ранения различной степени. Украинские преступники совершили двойной террористический акт, нарушив все существующие международные правовые нормы ведения войны. В результате обстрела со стороны ВФУ Никитовского района Горловки во время проведения аварийных работ на объекте жизнеобеспечения города погибла женщина-энергетик, а также были ранены трое сотрудников ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания". Автомобиль скорой помощи, прибывший на место обстрела для оказания экстренной помощи раненым, был атакован с БПЛА - его боеприпас прицельно сброшен на машину. В результате фельдшер скорой медицинской помощи погибла. Три медработника получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своём телеграм-канале.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 72 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 72 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 27; Кардашинка — 7; Алёшки — 10; Казачьи Лагеря — 9; Старая Маячка — 4; Обрывка — 6; Днепряны — 9", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Крынки, Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Новые Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале утром 12 января опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе из гранатомета СПГ-9 обстреляли село Устинка – зафиксировано 5 гранатомётных выстрелов. Также в Устинке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. После работы системы ПВО на 12 января выявлены повреждения в селе Новая Нелидовка: в одном частном домовладении выбиты окна. В поселке Разумное пострадали 4 автомобиля и одна хозпостройка. В поселке Новосадовый обнаружены повреждения в одном частном домовладении", - указывалось в сводке.Кроме того, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено 2 миномётных снаряда. Обошлось без последствий. Село Тишанка подверглось атаке с помощью двух БПЛА. Пострадавших не было. В результате сброшенного осколочного боеприпаса был поврежден инфраструктурный объект электроснабжения. В настоящий момент электроснабжение восстановлено.Также в Краснояружском районе под миномётный обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье – было зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет."В Шебекинском городском округе по селу Муром и поселку Красное выпущено по одному миномётному снаряду. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240112/1052647129.html

https://ukraina.ru/20240111/1052643900.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив