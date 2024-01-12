https://ukraina.ru/20240112/1052649043.html

Британия оплатит "крупнейшую" поставку дронов для Киева

Британия оплатит "крупнейшую" поставку дронов для Киева - 12.01.2024 Украина.ру

Британия оплатит "крупнейшую" поставку дронов для Киева

Часть объявленного британским правительством военного финансирования Киева будет направлена на "крупнейшую" поставку беспилотников Украине. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте британского правительства

2024-01-12T11:18

2024-01-12T11:18

2024-01-12T11:18

беспилотники

новости

британия

украина

финансирование

зарубежье

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"Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 миллиарда долларов) не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия", - говорится в материале.В документе подчеркивается, что это будет самая крупная поставка беспилотников на Украину из всех стран.Большая часть беспилотников будет производиться в Великобритании.Минувшей осенью аналитики американского издания The New York Times отмечали, что ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников из Китая, вступившие в силу с 1 сентября, привели к острой нехватке дронов на Украине.

https://ukraina.ru/20231108/1050860733.html

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2024

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беспилотники, новости, британия, украина, финансирование, зарубежье