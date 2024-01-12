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США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене - 12.01.2024 Украина.ру
США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Президент США Джозеф Байден 11 января подтвердил, что Штаты и их союзники нанесли точечные удары по ряду объектов хуситов в Йемене
2024-01-12T08:29
2024-01-12T08:29
2024-01-12T08:29
сша
хуситы
новости
удары
джо байден
зарубежье
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В его заявлении говорится, что операция проведена совместно с Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.Она стала "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США указал, что ударами командовал глава Пентагона Ллойд Остин, который находится в госпитале.После случившегося десятки активистов собрались на протестную акцию возле Белого дома. Они требуют от США остановить конфликты на Ближнем Востоке. К призывам к прекращению огня в Газе добавился еще один - убрать руки прочь от Йемена.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
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сша, хуситы, новости, удары, джо байден, зарубежье, йемен
США, хуситы, Новости, удары, Джо Байден, Зарубежье, Йемен
США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Президент США Джозеф Байден 11 января подтвердил, что Штаты и их союзники нанесли точечные удары по ряду объектов хуситов в Йемене
В его заявлении говорится, что операция проведена совместно с Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
Она стала "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".
"Сегодняшние оборонительные действия последовали за этой обширной дипломатической кампанией и эскалацией нападений повстанцев-хуситов на коммерческие суда", - сказал Байден.
Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США указал, что ударами командовал глава Пентагона Ллойд Остин, который находится в госпитале.
После случившегося десятки активистов собрались на протестную акцию возле Белого дома. Они требуют от США остановить конфликты на Ближнем Востоке. К призывам к прекращению огня в Газе добавился еще один - убрать руки прочь от Йемена.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.