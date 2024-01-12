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США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене - 12.01.2024 Украина.ру

США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Президент США Джозеф Байден 11 января подтвердил, что Штаты и их союзники нанесли точечные удары по ряду объектов хуситов в Йемене

2024-01-12T08:29

2024-01-12T08:29

2024-01-12T08:29

сша

хуситы

новости

удары

джо байден

зарубежье

йемен

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В его заявлении говорится, что операция проведена совместно с Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.Она стала "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США указал, что ударами командовал глава Пентагона Ллойд Остин, который находится в госпитале.После случившегося десятки активистов собрались на протестную акцию возле Белого дома. Они требуют от США остановить конфликты на Ближнем Востоке. К призывам к прекращению огня в Газе добавился еще один - убрать руки прочь от Йемена.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.

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сша, хуситы, новости, удары, джо байден, зарубежье, йемен