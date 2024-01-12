Владимир Ераносян: Пока Россия наступает с воздуха, ее морпехи на земле устраивают ВСУ идеальный шторм - 12.01.2024 Украина.ру
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Владимир Ераносян: Пока Россия наступает с воздуха, ее морпехи на земле устраивают ВСУ идеальный шторм
Владимир Ераносян: Пока Россия наступает с воздуха, ее морпехи на земле устраивают ВСУ идеальный шторм - 12.01.2024 Украина.ру
Владимир Ераносян: Пока Россия наступает с воздуха, ее морпехи на земле устраивают ВСУ идеальный шторм
Мы видим, что наша промышленность перешла на военные рельсы. Наша страна может свысока смотреть на производственные мощности Европы и даже США
2024-01-12T05:23
2024-01-12T05:23
интервью
россия
всу
морская пехота
днепр
херсонская область
десант
авиация
ракеты
пво
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Штаты только к 2025 году планируют производить в месяц 80 тысяч артиллерийских снарядов. Это же дней интенсивных боев на Украине. А мы уже можем выпускать миллион снарядов в год. И мы точно одержим победу, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир, как встретили новый год наш флот и морская пехота? Кто и как отличился? Что ждет их в новом году?- Морская пехота работает на Южно-Донецком направлении, в районе Работино-Вербовое и в Херсонской области. Причем на Херсонском направлении она работает не только на левом, но и на правом берегу Днепра.ВСУ все новогодние праздники пытались на быстроходных катерах высадиться через острова в Крынки. Мы из этого населенного пункта противника выдавливаем по флангам. Пехота работает планомерно и методично, нанося врагу огромный урон. Соотношение потерь там составляет 8:1.То, что там делают украинские войска – это верх идиотизма. Они жертвуют своими тероборонщиками и новобранцами. Киевский режим приступил к утилизации своих мужчин. Скоро дело дойдет и до женщин.В целом морская пехота России будет расширяться. Ее бригады будут становиться дивизиями. Это уже планомерно происходит в соответствии с распоряжениями министра обороны, начальника Генштаба и командующего военно-морскими силами. Я не могу точно сказать, сколько сейчас у нас морских пехотинцев. Но точно больше, чем до начала СВО.Отмечу также, что вместе с морской пехотой действуют прикомандированные подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V" из числа бывших осужденных, которые в зоне СВО захотели начать новую героическую жизнь.Я не давно общался с командиром роты из "Шторма-V" с позывным "Итальянец". Они работают вместе с 810-й бригадой морской пехоты. Работают изумительно. У них четкое взаимодействие по всем вопросам (от эвакуации до штурмовых действий). Перед новогодними праздниками многих из этих ребят даже отметили государственными наградами от медали "За отвагу" до ордена Мужества.В целом бойцы себя бодро чувствуют. В войсках активно ходят слухи, что мы готовимся.- Вы сказали о расширении. Главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что в среднесрочной перспективе мы создадим пять дивизий и бригаду морской пехоты. Насколько значительно это расширение? В какой степени оно связано с успехами морпехов в зоне СВО?- Бригада морской пехоты составляет от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих. Дивизия - в три-четыре раза больше бригады. Но дело не только в количестве. Речь идет о расширении боевых и ударных возможностей морпехов.Когда формируется дивизия, ей придаются подразделения, которые не только прикрывают ее с воздуха или высаживают десант. Они выполняют задачи, связанные со взаимодействием со смежными подразделениями.Безусловно, морской пехоте нужны приданные подразделения, связанные с БПЛА, чтобы корректировать огонь ствольной и самоходной артиллерии. Это ноу-хау, которое повлияло на ход оперативных и тактических действий на линии соприкосновения. Сейчас без FPV-дронов, дронов-камикадзе и разведывательных дронов не обойтись. Это принципиально новый подход к боевому управлению.Сейчас наши контрактники не просто перепрошивают дроны. У нас официально появилась новая военно-учетная специальность "оператор БПЛА". Людей ей специально учат на полигонах. И у нас есть подразделения по противодействию дронов, которые не только умеют стрелять из противодронового ружья.По этому поводу есть маленькая байка, которую мне рассказал замполит из 810-й бригады с позывным "Мрамор".В ходе успешной высадки наши морпехи захватили шесть островов на Днепре. Он сказал, что когда они готовили группу для десантирования и вытеснения оттуда украинских ссошников (силы специальных операций), то они подумывали над тем, чтобы взять с собой противодроновое ружье. Но поскольку ружье имеет некий вес, ребята предпочли ему шоколадки на ту же весовую массу (смеется). Грубо говоря, они пока скептически относятся к такому снаряжению, когда готовятся к тому, чтобы выбить противника с острова или установить там наблюдательный пункт.Почему? В среднем такая операция длится три дня. Поэтому ребята предпочитают взять с собой лишний запас еды. А прятаться от украинских дронов в этой болотистой местности они умеют.- К сожалению, новогодние праздники начались с ракетной атаки ВСУ по центру Белгорода. Насколько для нас опасны все более дальнобойные средства, которые поставляются противнику? Насколько это хорошая практика для нашей ПВО?- Давайте сначала определимся, чем ВСУ могут доставать до наших городов.У противника есть "Ольха". У них есть РСЗО дальнего радиуса действия вроде "Хаймарса", которые мы научились быстро глушить, чтобы увеличить вероятное круговое отклонение снаряда. Но ВСУ по целям и не бьют. Потому что ассиметричная война предполагает террор среди гражданского населения. Это зафиксировано в их официальных документах.Когда я говорю, что киевский режим подписал документы о городской герилье под прикрытием мирных жителей – это не пустой звук. Это постановление подписал Зеленский на уровне национальной стратегии обороны Украины. Там четко сказано, что города и населенные пункты используются в качестве рубежей обороны.Вспомните, что ВСУ делали в Мариуполе? Зашли в жилой дом. С третьего этажа пробили дыру в подвал. В подвале сидят люди. А для них это эвакуационный маршрут. Если вы прокладываете эвакуационный маршрут через мирных жителей, вы уже подвергаете их риску. А это уже прикрытие живым щитом.Что касается удара по Белгороду, то он ставил своей целью раскачать ситуацию внутри России. Противник пытался настроить общество против правительства. Мол, вы не можете нас защитить.Но в целом наша ПВО в Крыму, в Белгородской, Брянской и Курской областях сбивает 99% целей. Да, что-то долетает. Да, это личная трагедия для конкретных людей, которые от этого страдают. Гибель ребенка – это большое горе. Но местные и федеральные власти их поддерживают. Их надо не просто успокоить. Им надо оказывать не просто финансовую, но и постоянную психологическую помощь. Вплоть до конца их дней.- Вы сказали, что мы научились противодействовать "Хаймарсам". Можете привести еще примеры успешной работы нашей ПВО?- У нас улучшилась работа радиолокационных станций. У нас появились модернизированные "Буки" и "Панцири". У нас есть не только С-300 и С-400, но и С-350 "Витязь", которые показывают свою эффективность на поле боя.Теперь насчет противника. StormShadow и SCALP – это дорогостоящие ракеты, которые запускаются с авиационной платформы. Они хоть и дозвуковые, но у них есть на борту вшитая система инерциальной навигации, которая может заряжаться с помощью американских и британских спутников и самолетов радиолокационного дозора. Они дают им информацию на старте. А потом эта дозвуковая ракета летит без радиоизлучения. Грубо говоря, без коррекции GPS.Когда они закладывают в эту ракету информацию о маршруте, то она может лететь, не издавая никаких сигналов. Это осложняет работу нашей ПВО. Но, количество сбитых ракет над Крымом означает, что мы нашли противодействия этой угрозе с воздуха.- Как вы в целом оцениваете наш последний массированный ракетный удар по военным объектам на территории Украины и обстановку на фронте? В частности, наше продвижение в районе Новомихайловки.- Продвижение есть не только в районе Новомихайловки. Нам до Курахово 17 километров дойти осталось. Идет планомерная работа.Теперь насчет нашего массированного ракетно-дронового удара. Мы использовали "Кинжалы" и модифицированные "Герани" с большим радиусом действия из композитных материалов черного цвета, чтобы было удобнее работать ночью.Мы накрыли инфраструктурные и военные объекты, которые продлевают агонию Украины. И самое главное, что мы истощаем ракетный потенциал очаговой ПВО противника. Потому что ракеты для западных комплексов - очень дорогие. Один пакет "Хаймарса" стоит миллион долларов. Ракеты к ATACMS еще дороже. Одна ракета Storm Shadow стоит 850 тысяч долларов. На ракеты для ПВО вроде "Патриота" требуются миллионы долларов.Что делаем мы? Мы заставляем врага сбивать наши старые ракеты, которые расчищают путь для новейших ракет вроде "Калибров" и "Кинжалов".Мы видим, что наша промышленность перешла на военные рельсы. Наша страна может свысока смотреть на производственные мощности Европы и даже США. Штаты только к 2025 году планируют производить в месяц 80 тысяч артиллерийских снарядов. Это же дней интенсивных боев на Украине. А мы уже можем выпускать миллион снарядов в год.И мы точно одержим победу.
https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, всу, морская пехота, днепр, херсонская область, десант, авиация, ракеты, пво, сво
Интервью, Россия, ВСУ, морская пехота, Днепр, Херсонская область, десант, авиация, ракеты, ПВО, СВО

Владимир Ераносян: Пока Россия наступает с воздуха, ее морпехи на земле устраивают ВСУ идеальный шторм

05:23 12.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЕраносянВладимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Ераносян
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Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Мы видим, что наша промышленность перешла на военные рельсы. Наша страна может свысока смотреть на производственные мощности Европы и даже США
Штаты только к 2025 году планируют производить в месяц 80 тысяч артиллерийских снарядов. Это же дней интенсивных боев на Украине. А мы уже можем выпускать миллион снарядов в год. И мы точно одержим победу, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Владимир, как встретили новый год наш флот и морская пехота? Кто и как отличился? Что ждет их в новом году?
- Морская пехота работает на Южно-Донецком направлении, в районе Работино-Вербовое и в Херсонской области. Причем на Херсонском направлении она работает не только на левом, но и на правом берегу Днепра.
ВСУ все новогодние праздники пытались на быстроходных катерах высадиться через острова в Крынки. Мы из этого населенного пункта противника выдавливаем по флангам. Пехота работает планомерно и методично, нанося врагу огромный урон. Соотношение потерь там составляет 8:1.
То, что там делают украинские войска – это верх идиотизма. Они жертвуют своими тероборонщиками и новобранцами. Киевский режим приступил к утилизации своих мужчин. Скоро дело дойдет и до женщин.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля 2023, 16:18
Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моряКрым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
В целом морская пехота России будет расширяться. Ее бригады будут становиться дивизиями. Это уже планомерно происходит в соответствии с распоряжениями министра обороны, начальника Генштаба и командующего военно-морскими силами.
Я не могу точно сказать, сколько сейчас у нас морских пехотинцев. Но точно больше, чем до начала СВО.
Отмечу также, что вместе с морской пехотой действуют прикомандированные подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V" из числа бывших осужденных, которые в зоне СВО захотели начать новую героическую жизнь.
Я не давно общался с командиром роты из "Шторма-V" с позывным "Итальянец". Они работают вместе с 810-й бригадой морской пехоты. Работают изумительно. У них четкое взаимодействие по всем вопросам (от эвакуации до штурмовых действий).
Перед новогодними праздниками многих из этих ребят даже отметили государственными наградами от медали "За отвагу" до ордена Мужества.
В целом бойцы себя бодро чувствуют. В войсках активно ходят слухи, что мы готовимся.
- Вы сказали о расширении. Главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что в среднесрочной перспективе мы создадим пять дивизий и бригаду морской пехоты. Насколько значительно это расширение? В какой степени оно связано с успехами морпехов в зоне СВО?
- Бригада морской пехоты составляет от 2,5 до 3 тысяч военнослужащих. Дивизия - в три-четыре раза больше бригады. Но дело не только в количестве. Речь идет о расширении боевых и ударных возможностей морпехов.
Когда формируется дивизия, ей придаются подразделения, которые не только прикрывают ее с воздуха или высаживают десант. Они выполняют задачи, связанные со взаимодействием со смежными подразделениями.
Безусловно, морской пехоте нужны приданные подразделения, связанные с БПЛА, чтобы корректировать огонь ствольной и самоходной артиллерии. Это ноу-хау, которое повлияло на ход оперативных и тактических действий на линии соприкосновения. Сейчас без FPV-дронов, дронов-камикадзе и разведывательных дронов не обойтись. Это принципиально новый подход к боевому управлению.
Сейчас наши контрактники не просто перепрошивают дроны. У нас официально появилась новая военно-учетная специальность "оператор БПЛА". Людей ей специально учат на полигонах. И у нас есть подразделения по противодействию дронов, которые не только умеют стрелять из противодронового ружья.
По этому поводу есть маленькая байка, которую мне рассказал замполит из 810-й бригады с позывным "Мрамор".
В ходе успешной высадки наши морпехи захватили шесть островов на Днепре. Он сказал, что когда они готовили группу для десантирования и вытеснения оттуда украинских ссошников (силы специальных операций), то они подумывали над тем, чтобы взять с собой противодроновое ружье. Но поскольку ружье имеет некий вес, ребята предпочли ему шоколадки на ту же весовую массу (смеется).
Грубо говоря, они пока скептически относятся к такому снаряжению, когда готовятся к тому, чтобы выбить противника с острова или установить там наблюдательный пункт.
Почему? В среднем такая операция длится три дня. Поэтому ребята предпочитают взять с собой лишний запас еды. А прятаться от украинских дронов в этой болотистой местности они умеют.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 14:38
Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанноКогда первые российские ракеты прилетят в украинские военкоматы, сторонников России на Украине прибавится значительно, считает военный блогер Алексей Живов
- К сожалению, новогодние праздники начались с ракетной атаки ВСУ по центру Белгорода. Насколько для нас опасны все более дальнобойные средства, которые поставляются противнику? Насколько это хорошая практика для нашей ПВО?
- Давайте сначала определимся, чем ВСУ могут доставать до наших городов.
У противника есть "Ольха". У них есть РСЗО дальнего радиуса действия вроде "Хаймарса", которые мы научились быстро глушить, чтобы увеличить вероятное круговое отклонение снаряда. Но ВСУ по целям и не бьют. Потому что ассиметричная война предполагает террор среди гражданского населения. Это зафиксировано в их официальных документах.
Когда я говорю, что киевский режим подписал документы о городской герилье под прикрытием мирных жителей – это не пустой звук. Это постановление подписал Зеленский на уровне национальной стратегии обороны Украины. Там четко сказано, что города и населенные пункты используются в качестве рубежей обороны.
Вспомните, что ВСУ делали в Мариуполе? Зашли в жилой дом. С третьего этажа пробили дыру в подвал. В подвале сидят люди. А для них это эвакуационный маршрут. Если вы прокладываете эвакуационный маршрут через мирных жителей, вы уже подвергаете их риску. А это уже прикрытие живым щитом.
Что касается удара по Белгороду, то он ставил своей целью раскачать ситуацию внутри России. Противник пытался настроить общество против правительства. Мол, вы не можете нас защитить.
Но в целом наша ПВО в Крыму, в Белгородской, Брянской и Курской областях сбивает 99% целей. Да, что-то долетает. Да, это личная трагедия для конкретных людей, которые от этого страдают. Гибель ребенка – это большое горе. Но местные и федеральные власти их поддерживают. Их надо не просто успокоить. Им надо оказывать не просто финансовую, но и постоянную психологическую помощь. Вплоть до конца их дней.
- Вы сказали, что мы научились противодействовать "Хаймарсам". Можете привести еще примеры успешной работы нашей ПВО?
- У нас улучшилась работа радиолокационных станций. У нас появились модернизированные "Буки" и "Панцири". У нас есть не только С-300 и С-400, но и С-350 "Витязь", которые показывают свою эффективность на поле боя.
Теперь насчет противника. StormShadow и SCALP – это дорогостоящие ракеты, которые запускаются с авиационной платформы. Они хоть и дозвуковые, но у них есть на борту вшитая система инерциальной навигации, которая может заряжаться с помощью американских и британских спутников и самолетов радиолокационного дозора. Они дают им информацию на старте.
А потом эта дозвуковая ракета летит без радиоизлучения. Грубо говоря, без коррекции GPS.
Когда они закладывают в эту ракету информацию о маршруте, то она может лететь, не издавая никаких сигналов. Это осложняет работу нашей ПВО. Но, количество сбитых ракет над Крымом означает, что мы нашли противодействия этой угрозе с воздуха.
Алексей Анпилогов интервью
10 января, 04:22
Алексей Анпилогов: Россия отомстила "Лучу" за Белгород, чтобы не дать ВСУ запереться в Днепропетровске Где-то локально у ВСУ рухнет фронт. Последует окружение или глубокий прорыв, который приведет к их дезорганизации тыла. А сдача в плен будет исчисляться батальонами или бригадами
- Как вы в целом оцениваете наш последний массированный ракетный удар по военным объектам на территории Украины и обстановку на фронте? В частности, наше продвижение в районе Новомихайловки.
- Продвижение есть не только в районе Новомихайловки. Нам до Курахово 17 километров дойти осталось. Идет планомерная работа.
Теперь насчет нашего массированного ракетно-дронового удара. Мы использовали "Кинжалы" и модифицированные "Герани" с большим радиусом действия из композитных материалов черного цвета, чтобы было удобнее работать ночью.
Мы накрыли инфраструктурные и военные объекты, которые продлевают агонию Украины. И самое главное, что мы истощаем ракетный потенциал очаговой ПВО противника.
Потому что ракеты для западных комплексов - очень дорогие. Один пакет "Хаймарса" стоит миллион долларов. Ракеты к ATACMS еще дороже. Одна ракета Storm Shadow стоит 850 тысяч долларов. На ракеты для ПВО вроде "Патриота" требуются миллионы долларов.
Что делаем мы? Мы заставляем врага сбивать наши старые ракеты, которые расчищают путь для новейших ракет вроде "Калибров" и "Кинжалов".
Мы видим, что наша промышленность перешла на военные рельсы. Наша страна может свысока смотреть на производственные мощности Европы и даже США. Штаты только к 2025 году планируют производить в месяц 80 тысяч артиллерийских снарядов. Это же дней интенсивных боев на Украине. А мы уже можем выпускать миллион снарядов в год.
И мы точно одержим победу.
 
ИнтервьюРоссияВСУморская пехотаДнепрХерсонская областьдесантавиацияракетыПВОСВО
 
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