https://ukraina.ru/20240111/1052634280.html

Президент Эстонии выступил против ограничения на удары западным оружием по России

Президент Эстонии выступил против ограничения на удары западным оружием по России - 11.01.2024 Украина.ру

Президент Эстонии выступил против ограничения на удары западным оружием по России

Украинская армия не должна иметь никаких ограничений в использовании оружия, которое поставляют ей союзники, заявил 11 января на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер Эстонии Алар Кирс

2024-01-11T13:53

2024-01-11T13:53

2024-01-11T13:54

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"Оказывая нашу поддержку, мы не можем мешать тому, чтобы уничтожать объекты на территории агрессора. Поэтому не должны быть никаких ограничений на то вооружение, которое передается Украине", - ответил он на вопрос репортера.Журналистка с Украины также спросила у президента Эстонии, почему из обещанных в прошлом году полумиллиона снарядов, Киев на данный момент получил меньше половины. Кирс ответил, что этот вопрос не совсем в его компетенции, и он лично делает все, чтобы ускорить этот процесс.Лидеров обеих стран попросили прокомментировать сообщения западной прессы о возможной "заморозке" или "паузе" в боевых действиях, но Зеленский подчеркнул, что, "пока все решается в кабинетах Украины", это невозможно.Западные страны, не осуждающие удары ВСУ по российским городам, провоцируют Россию на использование ядерного оружия, считает профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.В интервью изданию Украина.ру он объяснил, что, не прокомментировав и не осудив удар по новогодней ярмарке в Белгороде, при котором погибли 24 мирных жителя, Запад, с одной стороны, в очередной раз демонстрирует Москве враждебное отношение, а с другой – проверяет ее реакцию в контексте применения ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20240111/1052629605.html

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новости, эстония, всу, обстрелы, оружие