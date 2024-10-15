https://ukraina.ru/20241015/1058078566.html

"Следует ожидать непредсказуемых тактических ходов наших ВС": Алёхин о перспективах Курахово

"Следует ожидать непредсказуемых тактических ходов наших ВС": Алёхин о перспективах Курахово - 15.10.2024 Украина.ру

"Следует ожидать непредсказуемых тактических ходов наших ВС": Алёхин о перспективах Курахово

Минобороны официально сообщило об освобождении поселка Островское, который находится на берегу Кураховском водохранилища. Дамбу водохранилища ВС РФ смогут использовать для какого-то важного маневра

2024-10-15T06:50

2024-10-15T06:50

2024-10-15T06:50

курахово

угледар

россия

вооруженные силы украины

минобороны

авдеевка

новости

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова Геннадий Алехин.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный назвал Курахово главной целью российской Армии."Во-первых, Курахово по-прежнему остается важным логистическим хабом ВСУ. Во-вторых, Курахово у противника остаются удобные оборонительные позиции в промзоне и на ТЭЦ, которые он возводил с 2014 года. В-третьих, район Курахово – это последняя точка, откуда враг может обстреливать Донецк из ствольной артиллерии. Наконец, это наиболее простая цель", — объяснил Угольный.Он напомнил, что ВС РФ уже взяли Угледар, неплохо продвинулись к Курахово со стороны Максимильяновки. Кроме того, нависли над северным флангом Курахово."Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области", — добавил Угольный.Подробнее об этом в интервью — Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от ЗапорожьяСооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру озвучил проблемы, с которыми можно столкнуться на этом направлении."Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — подметил Полетаев.Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.Развернутый план действий в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииПолный текст интервью — Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово

https://ukraina.ru/20241012/1058033804.html

курахово

угледар

россия

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курахово, угледар, россия, вооруженные силы украины, минобороны, авдеевка, новости, детали