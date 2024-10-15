"Следует ожидать непредсказуемых тактических ходов наших ВС": Алёхин о перспективах Курахово
Минобороны официально сообщило об освобождении поселка Островское, который находится на берегу Кураховском водохранилища. Дамбу водохранилища ВС РФ смогут использовать для какого-то важного маневра
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова Геннадий Алехин.
"Вы же помните, как под Авдеевкой мы прорыли тоннель, прошли по нему, вышли ВСУ в тыл и рассекли их группировку. Нечто подобное будет и здесь. Курахово – это важный логистический район врага. И, по моей неофициальной информации, мы сможем использовать дамбу водохранилища для какого-то важного маневра", — рассказал Алехин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный назвал Курахово главной целью российской Армии.
"Во-первых, Курахово по-прежнему остается важным логистическим хабом ВСУ. Во-вторых, Курахово у противника остаются удобные оборонительные позиции в промзоне и на ТЭЦ, которые он возводил с 2014 года. В-третьих, район Курахово – это последняя точка, откуда враг может обстреливать Донецк из ствольной артиллерии. Наконец, это наиболее простая цель", — объяснил Угольный.
Он напомнил, что ВС РФ уже взяли Угледар, неплохо продвинулись к Курахово со стороны Максимильяновки. Кроме того, нависли над северным флангом Курахово.
"Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области", — добавил Угольный.
Подробнее об этом в интервью — Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья
Сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру озвучил проблемы, с которыми можно столкнуться на этом направлении.
"Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — подметил Полетаев.
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.
Развернутый план действий в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации