Главное за ночь 15 октября
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли удары по целям на Украине. Взрывы раздавались в оккупированной части Запорожской области, в Сумской области и в Николаеве.
Семь ударов зафиксировано в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. О прилете по инфраструктурному объекту в Николаеве сообщил гауляйтер Ким.
О следующих успехах ВС РФ сообщают Два Майора:
- севернее Часова Яра наши войска с боями заняли вражеский опорный пункт. На южном фланге ВС России продвинулись в районе моста через канал "Северский Донец-Донбасс" вдоль автодороги Т0504 (Н-32) на глубину до 900 метров.
О следующих успехах ВС РФ сообщают Два Майора:
- севернее Часова Яра наши войска с боями заняли вражеский опорный пункт. На южном фланге ВС России продвинулись в районе моста через канал "Северский Донец-Донбасс" вдоль автодороги Т0504 (Н-32) на глубину до 900 метров.
- на Покровском направлении - бои у Николаевки в сторону Мирнограда. Южнее Селидово идут атаки с целью окружения города.
- севернее Угледара наши войска заняли участок местности шириной до 3.5 км на глубину до 800 метров.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Она получила обращения в отношении более чем тысячи жителей, насильно вывезенных ВСУ, местонахождение и судьба которых неизвестны.
Главный врач местной скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского района Галина Руденко вступили в отряд "БАРС-Белгород", - губернатор области.
Военные ведомства РФ и Китая солидарны в оценках мировых процессов, у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, - Андрей Белоусов.
Намерение ЕС отказаться от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, на который Венгрия не пойдет, - глава МИД Петер Сийярто.
В Евросоюзе по горло сыты политикой Брюсселя по накачке Украины оружием, европейцы не видят в этом смысла на фоне неудач Киева на фронте, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.