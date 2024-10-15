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Главное за ночь 15 октября

Главное за ночь 15 октября - 15.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 15 октября

ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли удары по целям на Украине. Взрывы раздавались в оккупированной части Запорожской области, в Сумской области и в Николаеве. Украина.ру, 15.10.2024

2024-10-15T08:07

2024-10-15T08:07

2024-10-15T08:07

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ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли удары по целям на Украине. Взрывы раздавались в оккупированной части Запорожской области, в Сумской области и в Николаеве. Семь ударов зафиксировано в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. О прилете по инфраструктурному объекту в Николаеве сообщил гауляйтер Ким.О следующих успехах ВС РФ сообщают Два Майора:- севернее Часова Яра наши войска с боями заняли вражеский опорный пункт. На южном фланге ВС России продвинулись в районе моста через канал "Северский Донец-Донбасс" вдоль автодороги Т0504 (Н-32) на глубину до 900 метров.- на Покровском направлении - бои у Николаевки в сторону Мирнограда. Южнее Селидово идут атаки с целью окружения города.- севернее Угледара наши войска заняли участок местности шириной до 3.5 км на глубину до 800 метров.Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Она получила обращения в отношении более чем тысячи жителей, насильно вывезенных ВСУ, местонахождение и судьба которых неизвестны.Главный врач местной скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского района Галина Руденко вступили в отряд "БАРС-Белгород", - губернатор области.Военные ведомства РФ и Китая солидарны в оценках мировых процессов, у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, - Андрей Белоусов.Намерение ЕС отказаться от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, на который Венгрия не пойдет, - глава МИД Петер Сийярто.В Евросоюзе по горло сыты политикой Брюсселя по накачке Украины оружием, европейцы не видят в этом смысла на фоне неудач Киева на фронте, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, новости, ес, вкс, андрей белоусов, петер сийярто, татьяна москалькова, николаев