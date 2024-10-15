Главное за ночь 15 октября - 15.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 15 октября
Главное за ночь 15 октября - 15.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 15 октября
ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли удары по целям на Украине. Взрывы раздавались в оккупированной части Запорожской области, в Сумской области и в Николаеве. Украина.ру, 15.10.2024
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россия
украина
новости
ес
вкс
андрей белоусов
петер сийярто
татьяна москалькова
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ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли удары по целям на Украине. Взрывы раздавались в оккупированной части Запорожской области, в Сумской области и в Николаеве. Семь ударов зафиксировано в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. О прилете по инфраструктурному объекту в Николаеве сообщил гауляйтер Ким.О следующих успехах ВС РФ сообщают Два Майора:- севернее Часова Яра наши войска с боями заняли вражеский опорный пункт. На южном фланге ВС России продвинулись в районе моста через канал "Северский Донец-Донбасс" вдоль автодороги Т0504 (Н-32) на глубину до 900 метров.- на Покровском направлении - бои у Николаевки в сторону Мирнограда. Южнее Селидово идут атаки с целью окружения города.- севернее Угледара наши войска заняли участок местности шириной до 3.5 км на глубину до 800 метров.Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Она получила обращения в отношении более чем тысячи жителей, насильно вывезенных ВСУ, местонахождение и судьба которых неизвестны.Главный врач местной скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского района Галина Руденко вступили в отряд "БАРС-Белгород", - губернатор области.Военные ведомства РФ и Китая солидарны в оценках мировых процессов, у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, - Андрей Белоусов.Намерение ЕС отказаться от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, на который Венгрия не пойдет, - глава МИД Петер Сийярто.В Евросоюзе по горло сыты политикой Брюсселя по накачке Украины оружием, европейцы не видят в этом смысла на фоне неудач Киева на фронте, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, новости, ес, вкс, андрей белоусов, петер сийярто, татьяна москалькова, николаев
Россия, Украина, Новости, ЕС, ВКС, Андрей Белоусов, Петер Сийярто, Татьяна Москалькова, Николаев

Главное за ночь 15 октября

08:07 15.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ и ВКС РФ снова нанесли удары по целям на Украине. Взрывы раздавались в оккупированной части Запорожской области, в Сумской области и в Николаеве.
Семь ударов зафиксировано в Николаеве по двум направлениям: завод БТР или судостроительный, а также в районе нефтебазы, заявил координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. О прилете по инфраструктурному объекту в Николаеве сообщил гауляйтер Ким.

О следующих успехах ВС РФ сообщают Два Майора:

- севернее Часова Яра наши войска с боями заняли вражеский опорный пункт. На южном фланге ВС России продвинулись в районе моста через канал "Северский Донец-Донбасс" вдоль автодороги Т0504 (Н-32) на глубину до 900 метров.
- на Покровском направлении - бои у Николаевки в сторону Мирнограда. Южнее Селидово идут атаки с целью окружения города.
- севернее Угледара наши войска заняли участок местности шириной до 3.5 км на глубину до 800 метров.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Она получила обращения в отношении более чем тысячи жителей, насильно вывезенных ВСУ, местонахождение и судьба которых неизвестны.
Главный врач местной скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского района Галина Руденко вступили в отряд "БАРС-Белгород", - губернатор области.
Военные ведомства РФ и Китая солидарны в оценках мировых процессов, у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, - Андрей Белоусов.
Намерение ЕС отказаться от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, на который Венгрия не пойдет, - глава МИД Петер Сийярто.
В Евросоюзе по горло сыты политикой Брюсселя по накачке Украины оружием, европейцы не видят в этом смысла на фоне неудач Киева на фронте, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
 
РоссияУкраинаНовостиЕСВКСАндрей БелоусовПетер СийяртоТатьяна МоскальковаНиколаев
 
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