Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко, состоявший в террористическом формировании "Айдар"*, попросил российское гражданство и возможность воевать против ВСУ в составе спецназа "Ахмат". Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир "Ахмата" Апти Алаудинов, передают РИА Новости
"Я прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе "Ахмат", — сказал Зайченко.
В конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.
В частности, бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко заявил. что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек.
1 октября, 15:56Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволкиБывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал изданию "Громадське", что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек
* Террористическая организация, запрещенная в России.