Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат" - 15.10.2024 Украина.ру
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Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"
Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат" - 15.10.2024 Украина.ру
Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"
Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко, состоявший в террористическом формировании "Айдар"*, попросил российское гражданство и возможность воевать против ВСУ в составе спецназа "Ахмат". Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир "Ахмата" Апти Алаудинов, передают РИА Новости
2024-10-15T10:05
2024-10-15T10:05
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"ахмат"
вооруженные силы украины
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В конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.В частности, бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко заявил. что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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новости, россия, украина, апти алаудинов, "ахмат", вооруженные силы украины, айдар
Новости, Россия, Украина, Апти Алаудинов, "Ахмат", Вооруженные силы Украины, Айдар

Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"

10:05 15.10.2024
 
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
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Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко, состоявший в террористическом формировании "Айдар"*, попросил российское гражданство и возможность воевать против ВСУ в составе спецназа "Ахмат". Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир "Ахмата" Апти Алаудинов, передают РИА Новости

"Я прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе "Ахмат", — сказал Зайченко.

В конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.
В частности, бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко заявил. что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек.
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
1 октября, 15:56
Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволкиБывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал изданию "Громадське", что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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