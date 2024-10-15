https://ukraina.ru/20241015/1058092551.html

Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"

Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат" - 15.10.2024 Украина.ру

Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"

Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко, состоявший в террористическом формировании "Айдар"*, попросил российское гражданство и возможность воевать против ВСУ в составе спецназа "Ахмат". Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир "Ахмата" Апти Алаудинов, передают РИА Новости

2024-10-15T10:05

2024-10-15T10:05

2024-10-15T10:05

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В конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.В частности, бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко заявил. что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20241001/1057815768.html

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новости, россия, украина, апти алаудинов, "ахмат", вооруженные силы украины, айдар