https://ukraina.ru/20241015/1058095215.html
В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин
В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин - 15.10.2024 Украина.ру
В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин
В Дзержинске (украинское название - Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока затруднена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24"
2024-10-15T10:37
2024-10-15T10:37
2024-10-15T11:29
новости
дзержинск (торецк)
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_0:118:2895:1746_1920x0_80_0_0_3220c22260235ff3f8053022f7f388ca.jpg
"По мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от Министерства обороны", - сказал Пушилин.Он добавил, что сейчас освобождено порядка 70 процентов Дзержинска. Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в населенный пункт из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города.По его словам, после освобождения Дзержинска откроется простор для продвижения российских войск на север республики.Подробнее о планах ВС РФ на Дзержинск - в материале Кирилла Курбатова Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья на сайте Украина.ру.
дзержинск (торецк)
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_c096c303409a073a6a178b7ded6115e5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дзержинск (торецк), россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Новости, Дзержинск (Торецк), Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин
10:37 15.10.2024 (обновлено: 11:29 15.10.2024)
В Дзержинске (украинское название - Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока затруднена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24"
"По мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от Министерства обороны", - сказал Пушилин.
Он добавил, что сейчас освобождено порядка 70 процентов Дзержинска.
Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в населенный пункт из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города.
По его словам, после освобождения Дзержинска откроется простор для продвижения российских войск на север республики.