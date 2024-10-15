В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин - 15.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241015/1058095215.html
В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин
В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин - 15.10.2024 Украина.ру
В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин
В Дзержинске (украинское название - Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока затруднена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24"
2024-10-15T10:37
2024-10-15T11:29
новости
дзержинск (торецк)
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_0:118:2895:1746_1920x0_80_0_0_3220c22260235ff3f8053022f7f388ca.jpg
"По мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от Министерства обороны", - сказал Пушилин.Он добавил, что сейчас освобождено порядка 70 процентов Дзержинска. Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в населенный пункт из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города.По его словам, после освобождения Дзержинска откроется простор для продвижения российских войск на север республики.Подробнее о планах ВС РФ на Дзержинск - в материале Кирилла Курбатова Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья на сайте Украина.ру.
дзержинск (торецк)
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_c096c303409a073a6a178b7ded6115e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дзержинск (торецк), россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Новости, Дзержинск (Торецк), Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин

10:37 15.10.2024 (обновлено: 11:29 15.10.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Дзержинске (украинское название - Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока затруднена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24"
"По мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от Министерства обороны", - сказал Пушилин.
Он добавил, что сейчас освобождено порядка 70 процентов Дзержинска.
Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в населенный пункт из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города.
По его словам, после освобождения Дзержинска откроется простор для продвижения российских войск на север республики.
Подробнее о планах ВС РФ на Дзержинск - в материале Кирилла Курбатова Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья на сайте Украина.ру.
 
НовостиДзержинск (Торецк)РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине
13:18Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию
13:14Вместо сердца пламенный мотор. Как Россия благодаря санкциям Запада идет к энергетической независимости
13:04Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября
12:54Кремль отреагировал на попытку женщины вывесить флаг России в Одессе
12:40Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ
12:38Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев
12:27Зюганов до ночи обсуждал с Путиным войну, победу и бюджет
12:05Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве
12:00Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове
11:55Не платил зарплаты бизнесмен московский: СК назвал основную версию подрыва машины в столице
11:32"Изменит ситуацию на поле боя": генсек НАТО понадеялся на новое командование для помощи Киеву
11:32Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать
10:37В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин
10:29Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области
10:21О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников
10:05Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"
10:04СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России
10:03В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто
10:01Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР
Лента новостейМолния