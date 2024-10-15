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В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин

В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин - 15.10.2024 Украина.ру

В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин

В Дзержинске (украинское название - Торецк), за который продолжаются бои, остаются не менее тысячи мирных жителей, их эвакуация в безопасные места пока затруднена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24"

2024-10-15T10:37

2024-10-15T10:37

2024-10-15T11:29

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"По мере возможности, конечно же, наши военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь. Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от Министерства обороны", - сказал Пушилин.Он добавил, что сейчас освобождено порядка 70 процентов Дзержинска. Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в населенный пункт из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города.По его словам, после освобождения Дзержинска откроется простор для продвижения российских войск на север республики.Подробнее о планах ВС РФ на Дзержинск - в материале Кирилла Курбатова Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья на сайте Украина.ру.

дзержинск (торецк)

россия

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новости, дзержинск (торецк), россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины