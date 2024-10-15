ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин - 15.10.2024 Украина.ру
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ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин
ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин - 15.10.2024 Украина.ру
ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин
Больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил глава республики Денис Пушилин
2024-10-15T09:21
2024-10-15T09:21
новости
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
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Он добавил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Еще по теме: Военный эксперт рассказал, с чем связана паника на Украине из-за ситуации с Торецком.
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дзержинск (торецк)
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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин

09:21 15.10.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил глава республики Денис Пушилин
"Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту (Дзержинску. - Ред.), уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено - может быть даже за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются", - сказал Пушилин.
Он добавил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.
1 октября, 10:56
"Месяц за год": украинский нацист пожаловался на положение ВСУ в ТорецкеВ донецком Торецке для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация. Месячное пребывание на этом участке фронта сами вэсэушники приравнивают к году. Об этом "Укринформу" рассказал заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдан Кушнир ("Грыз"). Он пожаловался, что находится на указанном направлении с июня
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
Еще по теме: Военный эксперт рассказал, с чем связана паника на Украине из-за ситуации с Торецком.
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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