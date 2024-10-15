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ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин

ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин - 15.10.2024 Украина.ру

ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин

Больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил глава республики Денис Пушилин

2024-10-15T09:21

2024-10-15T09:21

2024-10-15T09:21

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россия

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вооруженные силы украины

вс рф

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Он добавил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Еще по теме: Военный эксперт рассказал, с чем связана паника на Украине из-за ситуации с Торецком.

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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф