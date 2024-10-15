ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил глава республики Денис Пушилин
"Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту (Дзержинску. - Ред.), уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено - может быть даже за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются", - сказал Пушилин.
Он добавил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.
1 октября, 10:56"Месяц за год": украинский нацист пожаловался на положение ВСУ в ТорецкеВ донецком Торецке для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация. Месячное пребывание на этом участке фронта сами вэсэушники приравнивают к году. Об этом "Укринформу" рассказал заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдан Кушнир ("Грыз"). Он пожаловался, что находится на указанном направлении с июня
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.