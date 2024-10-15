https://ukraina.ru/20241015/1058087829.html
"Мирный план" Байдена
"Мирный план" Байдена - 15.10.2024 Украина.ру
"Мирный план" Байдена
США рождались как страна из массы афер. "Покупки" индейских территорий за копейки (в случаях, когда не получалось просто отнять), заключение с теми же индейцами официальных соглашений, которые ни одна американская администрация не собиралась выполнять – лишь верхушка айсберга.
2024-10-15T06:08
2024-10-15T06:08
2024-10-15T06:08
россия
сша
ссср
владимир путин
джо байден
нато
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056502222_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_955c0d975803d35116ec78cc50ce387f.jpg.webp
Основа американской экономической мощи была заложена в 30-е-60-е годы XIX века, благодаря "миссии добрых услуг", проводившейся под лозунгом "Америка для американцев". США якобы по-братски защищали позже них освободившиеся от колониальной зависимости страны Латинской Америки от крупных европейских хищников (Великобритании и Франции), заодно окончательно вытесняя с континента Испанию. На деле же, молодой но весьма энергичный американский империализм, просто выдавливал сильных конкурентов, чтобы без помех грабить "братские народы".В конечном итоге даже Гражданская война в США, в результате которой окончательно оформилась ныне действующая американская система, также оказалась большой аферой. Под лозунгом "освобождения рабов" была уничтожена, в пользу промышленности Севера, сырьевая экономика Юга, ориентированная на торговлю с Европой.Юг был банально ограблен, "освобождённые" же не получили гражданских прав, а их материальное положение резко ухудшилось. Миллионы негров составили огромный резерв бесправной дешёвой рабочей силы, для промышленности Севера, что позволило США совершить резкий экономический рывок, буквально ворвавшись в группу наиболее развитых промышленных держав планеты, в которой они, вместе с Великобританией и Германией к началу ХХ века составили лидирующую тройку.Психология мошенников одинакова, независимо от того, имеем мы дело с мелким напёрсточником или со сверхдержавой. Одна и та же схема без каких–либо изменений отрабатывается до тех пор, пока она действует. "Модернизировать" её или изобретать новую мошенники начинают только когда общество вырабатывает эффективную защиту от обмана и дальнейшее использование старой схемы становится нерентабельным.В 1991 году, пользуясь доверчивостью, поверивших в "конвергенцию" власти и общества СССР, США смогли заключить с Советским Союзом Договор СНВ-1, предполагавший значительное сокращение ядреных потенциалов двух держав. При этом носители и боезаряды сокращались сторонами до одинаковых уровней, но США добились отказа от учёта в общем балансе ядерных арсеналов Франции и Великобритании.Совокупно Франция и Британия обладали более чем полутысячей боеголовок, на 440-а носителях. Учитывая общий уровень сокращения арсеналов СССР (России) и США до примерно 1600 носителей и 5,5-6 тысяч боезарядов, создавался существенный перекос в пользу НАТО. Необходимо также учитывать, что хоть отношения СССР и Китая к моменту распада Союза ушли от открытой враждебности эпохи Мао, Поднебесная, обладавшая не менее, чем полутысячей зарядов и неизвестным количеством носителей в тот момент союзником России не являлась, с Америкой же Китай выстраивал долговременное экономическое сотрудничество, что влияло и на китайскую политику. Пекин в этот период не имел никаких противоречий с США, а с Россией у него был незавершённый территориальный спор, окончательно урегулированный Путиным лишь в 2008 году.Наконец, в общем балансе было необходимо учитывать сотню неофициальных израильских боеголовок. Политика Израиля на Ближнем Востоке всегда была прозападной. Тель-Авив и Вашингтон являлись ближайшими союзниками и находились в перманентной конфронтации с союзниками России в регионе.Таким образом, Россия при выработке своей стратегии ядерного сдерживания должна была учитывать как минимум 1200 – 1300 "лишних", не американских, боеголовок, развёрнутых на сопоставимом количестве носителей, странами, никаких обязательств по ограничению своих ядерных арсеналов перед Россией не имевших и проводивших в отношении Москвы неопределённую (а в некоторых случаях и недружественную) политику. И это без учёта как минимум 350 ядерных боезарядов Индии, Пакистана и КНДР.Отмечу, что дело не в том, что кто-то из второстепенных ядерных держав мог осмелиться в одиночку напасть на Россию, а в возможности использования данного потенциала против региональных союзников России или вопреки интересам России в каком-то регионе. Таким образом, Москва должна была выделять ядерные силы на контроль дополнительных полутора тысяч зарядов, размещённых в нескольких отдалённых друг от друга позиционных районах, что серьёзно (процентов на 20-25) уменьшало потенциал ответно-встречного удара, в случае конфликта с Соединёнными Штатами.Но США на этом не остановились. Они, вопреки договору, не уничтожили снятые с дежурства ядерные заряды, а складировали их, создав "возвратный потенциал", дававший возможность в короткий срок резко увеличить количество боеготовых зарядов. Вашингтон зарезервировал возможность создания двух-трёх кратного перевеса по зарядам и носителям над Россией, в случае развития международного кризиса.После этого США немедленно приступили к созданию решающего перевеса в обычных вооружениях.В ноябре 1990 года СССР и США подписали ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе), в соответствии с которым серьёзно сокращались арсеналы обычных вооружений НАТО и ОВД. Кроме того, договором предусматривались дополнительные ограничения на размещение техники в так называемых фланговых зонах (для России Ленинградский и Северо-Кавказский военные округа).Однако с последовавшим вскоре роспуском Варшавского договора и распадом СССР, а также переориентацией бывших стран ОВД и республик СССР (ставших новыми независимыми государствами) на США и НАТО, баланс обычных вооружений резко изменился не в пользу России. О том, насколько серьёзным был дисбаланс свидетельствует хотя бы тот факт, что Россия была вынуждена выйти за пределы фланговых ограничений на Северном Кавказе в ходе Чеченской кампании.Запад долго вёл переговоры об адаптации ДОВСЕ к новым реалиям. В ноябре 1999 года было даже разработано и подписано 30-ю государствами соответствующие соглашение. Но оно так и не было ратифицировано ни одной из стран НАТО, а Прибалтика, Хорватия, Словения и Албания при вступлении в НАТО отказались присоединиться к ДОВСЕ.В конечном итоге в декабре 2007 года Россия объявила мораторий на исполнение ДОВСЕ, а в марте 2015 года приостановила своё участие в договоре. Однако на протяжении почти двадцати лет Запад на "законных" основаниях обладал огромным перевесом в обычных и существенным в ядреных вооружениях над Россией, что (наряду с другими экономическими и политическими проблемами) вынуждало Москву к проведению крайне осторожной политики и к уступкам Западу во многих принципиальных вопросах.Ситуация стала меняться только тогда, когда России удалось нарастить потенциал своих Вооружённых Сил, в то время, как почивавший на лаврах Запад внезапно обнаружил, что номинально числящиеся на балансе европейских армий НАТО оружие и военная техника далеко не всегда боеготовы хотя бы наполовину. По мере выравнивая ситуации и российская политика становилась более "зубастой". Дипломатия только тогда бывает эффективна, когда за спинами дипломатов стоит готовая к бою армия.Столкнувшись с вновь вооружившейся Россией и убедившись, что сломать её на поле боя невозможно, как невозможно и одержать экономическую победу, США не нашли ничего лучше, чем попытаться повторить старую уловку, сработавшую в конце прошлого века.Байден заявил, что Вашингтон готов к переговорам об ограничении ядерных арсеналов с Россией, Китаем и КНДР без всяких предварительных условий. Не удивлюсь, если завтра США заявят и о готовности вести переговоры об ограничении обычных вооружений, в рамках "повышения мер доверия", вывода международных отношений из состояния деградации, преодоления чреватого Третьей мировой войной глобального кризиса.В общем, эти известные "миротворцы" найдут подходящие слова для обоснования необходимости разоружаться. И эти инициативы можно было бы только приветствовать, если бы США в очередной раз не пытались разоружить Россию и её союзников, вынося за скобки своих многочисленных сателлитов в Европе и Азии.Российское руководство уже заявило о негативном отношении к американской инициативе. Действительно смешно вести переговоры о разоружении с теми, кто официально объявил своей целью твоё уничтожение и от этой цели не отказывается.Ждём истерику западной прессы по поводу "несговорчивой, агрессивной, милитаристской России". Улыбаемся и машем.
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
россия
сша
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056502222_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_cfed838020b81950ebfd9c75f2a27a1a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
россия, сша, ссср, владимир путин, джо байден, нато, мнения
"Мирный план" Байдена
США рождались как страна из массы афер. "Покупки" индейских территорий за копейки (в случаях, когда не получалось просто отнять), заключение с теми же индейцами официальных соглашений, которые ни одна американская администрация не собиралась выполнять – лишь верхушка айсберга.
Основа американской экономической мощи была заложена в 30-е-60-е годы XIX века, благодаря "миссии добрых услуг", проводившейся под лозунгом "Америка для американцев". США якобы по-братски защищали позже них освободившиеся от колониальной зависимости страны Латинской Америки
от крупных европейских хищников (Великобритании
и Франции
), заодно окончательно вытесняя с континента Испанию
.
На деле же, молодой но весьма энергичный американский империализм, просто выдавливал сильных конкурентов, чтобы без помех грабить "братские народы".
В конечном итоге даже Гражданская война в США, в результате которой окончательно оформилась ныне действующая американская система, также оказалась большой аферой. Под лозунгом "освобождения рабов" была уничтожена, в пользу промышленности Севера, сырьевая экономика Юга, ориентированная на торговлю с Европой
.
Юг был банально ограблен, "освобождённые" же не получили гражданских прав, а их материальное положение резко ухудшилось. Миллионы негров составили огромный резерв бесправной дешёвой рабочей силы, для промышленности Севера, что позволило США совершить резкий экономический рывок, буквально ворвавшись в группу наиболее развитых промышленных держав планеты, в которой они, вместе с Великобританией и Германией
к началу ХХ века составили лидирующую тройку.
Психология мошенников одинакова, независимо от того, имеем мы дело с мелким напёрсточником или со сверхдержавой. Одна и та же схема без каких–либо изменений отрабатывается до тех пор, пока она действует. "Модернизировать" её или изобретать новую мошенники начинают только когда общество вырабатывает эффективную защиту от обмана и дальнейшее использование старой схемы становится нерентабельным.
В 1991 году, пользуясь доверчивостью, поверивших в "конвергенцию" власти и общества СССР
, США смогли заключить с Советским Союзом Договор СНВ-1, предполагавший значительное сокращение ядреных потенциалов двух держав. При этом носители и боезаряды сокращались сторонами до одинаковых уровней, но США добились отказа от учёта в общем балансе ядерных арсеналов Франции и Великобритании.
Совокупно Франция и Британия
обладали более чем полутысячей боеголовок, на 440-а носителях. Учитывая общий уровень сокращения арсеналов СССР (России
) и США до примерно 1600 носителей и 5,5-6 тысяч боезарядов, создавался существенный перекос в пользу НАТО
. Необходимо также учитывать, что хоть отношения СССР и Китая
к моменту распада Союза ушли от открытой враждебности эпохи Мао, Поднебесная, обладавшая не менее, чем полутысячей зарядов и неизвестным количеством носителей в тот момент союзником России не являлась, с Америкой
же Китай выстраивал долговременное экономическое сотрудничество, что влияло и на китайскую политику. Пекин
в этот период не имел никаких противоречий с США, а с Россией у него был незавершённый территориальный спор, окончательно урегулированный Путиным
лишь в 2008 году.
Наконец, в общем балансе было необходимо учитывать сотню неофициальных израильских боеголовок. Политика Израиля
на Ближнем Востоке
всегда была прозападной. Тель-Авив и Вашингтон
являлись ближайшими союзниками и находились в перманентной конфронтации с союзниками России в регионе.
Таким образом, Россия при выработке своей стратегии ядерного сдерживания должна была учитывать как минимум 1200 – 1300 "лишних", не американских, боеголовок, развёрнутых на сопоставимом количестве носителей, странами, никаких обязательств по ограничению своих ядерных арсеналов перед Россией не имевших и проводивших в отношении Москвы
неопределённую (а в некоторых случаях и недружественную) политику. И это без учёта как минимум 350 ядерных боезарядов Индии
, Пакистана
и КНДР
.
Отмечу, что дело не в том, что кто-то из второстепенных ядерных держав мог осмелиться в одиночку напасть на Россию, а в возможности использования данного потенциала против региональных союзников России или вопреки интересам России в каком-то регионе. Таким образом, Москва должна была выделять ядерные силы на контроль дополнительных полутора тысяч зарядов, размещённых в нескольких отдалённых друг от друга позиционных районах, что серьёзно (процентов на 20-25) уменьшало потенциал ответно-встречного удара, в случае конфликта с Соединёнными Штатами.
Но США на этом не остановились. Они, вопреки договору, не уничтожили снятые с дежурства ядерные заряды, а складировали их, создав "возвратный потенциал", дававший возможность в короткий срок резко увеличить количество боеготовых зарядов. Вашингтон зарезервировал возможность создания двух-трёх кратного перевеса по зарядам и носителям над Россией, в случае развития международного кризиса.
После этого США немедленно приступили к созданию решающего перевеса в обычных вооружениях.
В ноябре 1990 года СССР и США подписали ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе), в соответствии с которым серьёзно сокращались арсеналы обычных вооружений НАТО и ОВД. Кроме того, договором предусматривались дополнительные ограничения на размещение техники в так называемых фланговых зонах (для России Ленинградский и Северо-Кавказский военные округа).
Однако с последовавшим вскоре роспуском Варшавского договора и распадом СССР, а также переориентацией бывших стран ОВД и республик СССР (ставших новыми независимыми государствами) на США и НАТО, баланс обычных вооружений резко изменился не в пользу России. О том, насколько серьёзным был дисбаланс свидетельствует хотя бы тот факт, что Россия была вынуждена выйти за пределы фланговых ограничений на Северном Кавказе
в ходе Чеченской кампании.
Запад
долго вёл переговоры об адаптации ДОВСЕ к новым реалиям. В ноябре 1999 года было даже разработано и подписано 30-ю государствами соответствующие соглашение. Но оно так и не было ратифицировано ни одной из стран НАТО, а Прибалтика
, Хорватия
, Словения
и Албания
при вступлении в НАТО отказались присоединиться к ДОВСЕ.
В конечном итоге в декабре 2007 года Россия объявила мораторий на исполнение ДОВСЕ, а в марте 2015 года приостановила своё участие в договоре. Однако на протяжении почти двадцати лет Запад на "законных" основаниях обладал огромным перевесом в обычных и существенным в ядреных вооружениях над Россией, что (наряду с другими экономическими и политическими проблемами) вынуждало Москву к проведению крайне осторожной политики и к уступкам Западу во многих принципиальных вопросах.
Ситуация стала меняться только тогда, когда России удалось нарастить потенциал своих Вооружённых Сил, в то время, как почивавший на лаврах Запад внезапно обнаружил, что номинально числящиеся на балансе европейских армий НАТО оружие и военная техника далеко не всегда боеготовы хотя бы наполовину. По мере выравнивая ситуации и российская политика становилась более "зубастой". Дипломатия только тогда бывает эффективна, когда за спинами дипломатов стоит готовая к бою армия.
Столкнувшись с вновь вооружившейся Россией и убедившись, что сломать её на поле боя невозможно, как невозможно и одержать экономическую победу, США не нашли ничего лучше, чем попытаться повторить старую уловку, сработавшую в конце прошлого века.
Байден
заявил, что Вашингтон готов к переговорам об ограничении ядерных арсеналов с Россией, Китаем и КНДР без всяких предварительных условий. Не удивлюсь, если завтра США заявят и о готовности вести переговоры об ограничении обычных вооружений, в рамках "повышения мер доверия", вывода международных отношений из состояния деградации, преодоления чреватого Третьей мировой войной глобального кризиса.
В общем, эти известные "миротворцы" найдут подходящие слова для обоснования необходимости разоружаться. И эти инициативы можно было бы только приветствовать, если бы США в очередной раз не пытались разоружить Россию и её союзников, вынося за скобки своих многочисленных сателлитов в Европе и Азии
.
Российское руководство уже заявило о негативном отношении к американской инициативе. Действительно смешно вести переговоры о разоружении с теми, кто официально объявил своей целью твоё уничтожение и от этой цели не отказывается.
Ждём истерику западной прессы по поводу "несговорчивой, агрессивной, милитаристской России". Улыбаемся и машем.