https://ukraina.ru/20241015/1058087829.html

"Мирный план" Байдена

"Мирный план" Байдена - 15.10.2024 Украина.ру

"Мирный план" Байдена

США рождались как страна из массы афер. "Покупки" индейских территорий за копейки (в случаях, когда не получалось просто отнять), заключение с теми же индейцами официальных соглашений, которые ни одна американская администрация не собиралась выполнять – лишь верхушка айсберга.

2024-10-15T06:08

2024-10-15T06:08

2024-10-15T06:08

россия

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ссср

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Основа американской экономической мощи была заложена в 30-е-60-е годы XIX века, благодаря "миссии добрых услуг", проводившейся под лозунгом "Америка для американцев". США якобы по-братски защищали позже них освободившиеся от колониальной зависимости страны Латинской Америки от крупных европейских хищников (Великобритании и Франции), заодно окончательно вытесняя с континента Испанию. На деле же, молодой но весьма энергичный американский империализм, просто выдавливал сильных конкурентов, чтобы без помех грабить "братские народы".В конечном итоге даже Гражданская война в США, в результате которой окончательно оформилась ныне действующая американская система, также оказалась большой аферой. Под лозунгом "освобождения рабов" была уничтожена, в пользу промышленности Севера, сырьевая экономика Юга, ориентированная на торговлю с Европой.Юг был банально ограблен, "освобождённые" же не получили гражданских прав, а их материальное положение резко ухудшилось. Миллионы негров составили огромный резерв бесправной дешёвой рабочей силы, для промышленности Севера, что позволило США совершить резкий экономический рывок, буквально ворвавшись в группу наиболее развитых промышленных держав планеты, в которой они, вместе с Великобританией и Германией к началу ХХ века составили лидирующую тройку.Психология мошенников одинакова, независимо от того, имеем мы дело с мелким напёрсточником или со сверхдержавой. Одна и та же схема без каких–либо изменений отрабатывается до тех пор, пока она действует. "Модернизировать" её или изобретать новую мошенники начинают только когда общество вырабатывает эффективную защиту от обмана и дальнейшее использование старой схемы становится нерентабельным.В 1991 году, пользуясь доверчивостью, поверивших в "конвергенцию" власти и общества СССР, США смогли заключить с Советским Союзом Договор СНВ-1, предполагавший значительное сокращение ядреных потенциалов двух держав. При этом носители и боезаряды сокращались сторонами до одинаковых уровней, но США добились отказа от учёта в общем балансе ядерных арсеналов Франции и Великобритании.Совокупно Франция и Британия обладали более чем полутысячей боеголовок, на 440-а носителях. Учитывая общий уровень сокращения арсеналов СССР (России) и США до примерно 1600 носителей и 5,5-6 тысяч боезарядов, создавался существенный перекос в пользу НАТО. Необходимо также учитывать, что хоть отношения СССР и Китая к моменту распада Союза ушли от открытой враждебности эпохи Мао, Поднебесная, обладавшая не менее, чем полутысячей зарядов и неизвестным количеством носителей в тот момент союзником России не являлась, с Америкой же Китай выстраивал долговременное экономическое сотрудничество, что влияло и на китайскую политику. Пекин в этот период не имел никаких противоречий с США, а с Россией у него был незавершённый территориальный спор, окончательно урегулированный Путиным лишь в 2008 году.Наконец, в общем балансе было необходимо учитывать сотню неофициальных израильских боеголовок. Политика Израиля на Ближнем Востоке всегда была прозападной. Тель-Авив и Вашингтон являлись ближайшими союзниками и находились в перманентной конфронтации с союзниками России в регионе.Таким образом, Россия при выработке своей стратегии ядерного сдерживания должна была учитывать как минимум 1200 – 1300 "лишних", не американских, боеголовок, развёрнутых на сопоставимом количестве носителей, странами, никаких обязательств по ограничению своих ядерных арсеналов перед Россией не имевших и проводивших в отношении Москвы неопределённую (а в некоторых случаях и недружественную) политику. И это без учёта как минимум 350 ядерных боезарядов Индии, Пакистана и КНДР.Отмечу, что дело не в том, что кто-то из второстепенных ядерных держав мог осмелиться в одиночку напасть на Россию, а в возможности использования данного потенциала против региональных союзников России или вопреки интересам России в каком-то регионе. Таким образом, Москва должна была выделять ядерные силы на контроль дополнительных полутора тысяч зарядов, размещённых в нескольких отдалённых друг от друга позиционных районах, что серьёзно (процентов на 20-25) уменьшало потенциал ответно-встречного удара, в случае конфликта с Соединёнными Штатами.Но США на этом не остановились. Они, вопреки договору, не уничтожили снятые с дежурства ядерные заряды, а складировали их, создав "возвратный потенциал", дававший возможность в короткий срок резко увеличить количество боеготовых зарядов. Вашингтон зарезервировал возможность создания двух-трёх кратного перевеса по зарядам и носителям над Россией, в случае развития международного кризиса.После этого США немедленно приступили к созданию решающего перевеса в обычных вооружениях.В ноябре 1990 года СССР и США подписали ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе), в соответствии с которым серьёзно сокращались арсеналы обычных вооружений НАТО и ОВД. Кроме того, договором предусматривались дополнительные ограничения на размещение техники в так называемых фланговых зонах (для России Ленинградский и Северо-Кавказский военные округа).Однако с последовавшим вскоре роспуском Варшавского договора и распадом СССР, а также переориентацией бывших стран ОВД и республик СССР (ставших новыми независимыми государствами) на США и НАТО, баланс обычных вооружений резко изменился не в пользу России. О том, насколько серьёзным был дисбаланс свидетельствует хотя бы тот факт, что Россия была вынуждена выйти за пределы фланговых ограничений на Северном Кавказе в ходе Чеченской кампании.Запад долго вёл переговоры об адаптации ДОВСЕ к новым реалиям. В ноябре 1999 года было даже разработано и подписано 30-ю государствами соответствующие соглашение. Но оно так и не было ратифицировано ни одной из стран НАТО, а Прибалтика, Хорватия, Словения и Албания при вступлении в НАТО отказались присоединиться к ДОВСЕ.В конечном итоге в декабре 2007 года Россия объявила мораторий на исполнение ДОВСЕ, а в марте 2015 года приостановила своё участие в договоре. Однако на протяжении почти двадцати лет Запад на "законных" основаниях обладал огромным перевесом в обычных и существенным в ядреных вооружениях над Россией, что (наряду с другими экономическими и политическими проблемами) вынуждало Москву к проведению крайне осторожной политики и к уступкам Западу во многих принципиальных вопросах.Ситуация стала меняться только тогда, когда России удалось нарастить потенциал своих Вооружённых Сил, в то время, как почивавший на лаврах Запад внезапно обнаружил, что номинально числящиеся на балансе европейских армий НАТО оружие и военная техника далеко не всегда боеготовы хотя бы наполовину. По мере выравнивая ситуации и российская политика становилась более "зубастой". Дипломатия только тогда бывает эффективна, когда за спинами дипломатов стоит готовая к бою армия.Столкнувшись с вновь вооружившейся Россией и убедившись, что сломать её на поле боя невозможно, как невозможно и одержать экономическую победу, США не нашли ничего лучше, чем попытаться повторить старую уловку, сработавшую в конце прошлого века.Байден заявил, что Вашингтон готов к переговорам об ограничении ядерных арсеналов с Россией, Китаем и КНДР без всяких предварительных условий. Не удивлюсь, если завтра США заявят и о готовности вести переговоры об ограничении обычных вооружений, в рамках "повышения мер доверия", вывода международных отношений из состояния деградации, преодоления чреватого Третьей мировой войной глобального кризиса.В общем, эти известные "миротворцы" найдут подходящие слова для обоснования необходимости разоружаться. И эти инициативы можно было бы только приветствовать, если бы США в очередной раз не пытались разоружить Россию и её союзников, вынося за скобки своих многочисленных сателлитов в Европе и Азии.Российское руководство уже заявило о негативном отношении к американской инициативе. Действительно смешно вести переговоры о разоружении с теми, кто официально объявил своей целью твоё уничтожение и от этой цели не отказывается.Ждём истерику западной прессы по поводу "несговорчивой, агрессивной, милитаристской России". Улыбаемся и машем.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

россия, сша, ссср, владимир путин, джо байден, нато, мнения