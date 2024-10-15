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Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР
Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР - 15.10.2024 Украина.ру
Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР
Российские следователи зафиксировали новые преступления военных формирований Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом 15 октября сообщает телеграм-канал российского ведомства
2024-10-15T10:01
2024-10-15T10:01
2024-10-15T10:01
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Снеди новых преступлений ВФУ в ДНР за минувшие сутки зафиксированы повреждения трёх объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в поселке Гольмовский в районе Горловки дети нашли взрывоопасный предмет, он сдетонировал."В н.п. Гольмовский при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом термические ожоги получили два ребенка 2011 и 2019 г.р.", - рассказали в СК РФ.Тем временем: ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, ск рф, криминал, военные преступления, всу, дети, сво, новые регионы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, СК РФ, криминал, Военные преступления, ВСУ, дети, СВО, Новые регионы
Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР
Российские следователи зафиксировали новые преступления военных формирований Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом 15 октября сообщает телеграм-канал российского ведомства
Снеди новых преступлений ВФУ в ДНР за минувшие сутки зафиксированы повреждения трёх объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в поселке Гольмовский в районе Горловки дети нашли взрывоопасный предмет, он сдетонировал.
"В н.п. Гольмовский при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом термические ожоги получили два ребенка 2011 и 2019 г.р.", - рассказали в СК РФ.