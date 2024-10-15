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Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР

Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР - 15.10.2024 Украина.ру

Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР

Российские следователи зафиксировали новые преступления военных формирований Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом 15 октября сообщает телеграм-канал российского ведомства

2024-10-15T10:01

2024-10-15T10:01

2024-10-15T10:01

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Снеди новых преступлений ВФУ в ДНР за минувшие сутки зафиксированы повреждения трёх объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в поселке Гольмовский в районе Горловки дети нашли взрывоопасный предмет, он сдетонировал."В н.п. Гольмовский при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом термические ожоги получили два ребенка 2011 и 2019 г.р.", - рассказали в СК РФ.Тем временем: ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, ск рф, криминал, военные преступления, всу, дети, сво, новые регионы