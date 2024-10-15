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В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто

В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто - 15.10.2024 Украина.ру

В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто

Около 8 утра во вторник, 15 октября, во внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате три человека пострадали, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве

2024-10-15T10:03

2024-10-15T10:03

2024-10-15T10:03

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По предварительным данным, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом ближе к водительскому сидению.По информации телеграм-канала Readovka, взрывчатка лежала на капоте машины и сдетонировала, когда хозяин авто решил убрать посторонний предмет. Телеграм-канал SHOT добавил, что по их информации владельцу заминированной машины при взрыве якобы оторвало часть кисти и ранило ногу.Сообщается также, что речь идет о московском бизнесмене-рестораторе 44-летнем Викторе М., который владеет долями в 13-ти компаниях общепита."СВУ ему на капот могли заложить конкуренты", - пишет SHOT.Подрыв машин - частый способ терактов, который ранее Киев активно практиковал на новых территориях РФ. Многие чиновники местных администраций погибли и получили ранения именно в автомобилях.Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.Террористическая украинская сеть добралась и до Москвы. Утром 20 августа 2022 года в своем автомобиле на Можайском шоссе в Подмосковье погибла российская журналистка Дарья Дугина.Утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который в 2018 году переехал в Россию и разоблачил террористическую деятельность этой организации.Другие темы: ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин.

https://ukraina.ru/20241004/1057884663.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, дарья дугина, василий прозоров, ск рф, машина, автомобиль, подрыв