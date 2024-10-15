В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто
© Телеграм-канал BazaСВУ взорвалось на внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве
© Телеграм-канал Baza
Около 8 утра во вторник, 15 октября, во внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате три человека пострадали, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве
По предварительным данным, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом ближе к водительскому сидению.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в комментарии СК.
По информации телеграм-канала Readovka, взрывчатка лежала на капоте машины и сдетонировала, когда хозяин авто решил убрать посторонний предмет. Телеграм-канал SHOT добавил, что по их информации владельцу заминированной машины при взрыве якобы оторвало часть кисти и ранило ногу.
Сообщается также, что речь идет о московском бизнесмене-рестораторе 44-летнем Викторе М., который владеет долями в 13-ти компаниях общепита.
"СВУ ему на капот могли заложить конкуренты", - пишет SHOT.
Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
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