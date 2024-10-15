В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто - 15.10.2024 Украина.ру
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В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто
В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто - 15.10.2024 Украина.ру
В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто
Около 8 утра во вторник, 15 октября, во внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате три человека пострадали, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве
2024-10-15T10:03
2024-10-15T10:03
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По предварительным данным, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом ближе к водительскому сидению.По информации телеграм-канала Readovka, взрывчатка лежала на капоте машины и сдетонировала, когда хозяин авто решил убрать посторонний предмет. Телеграм-канал SHOT добавил, что по их информации владельцу заминированной машины при взрыве якобы оторвало часть кисти и ранило ногу.Сообщается также, что речь идет о московском бизнесмене-рестораторе 44-летнем Викторе М., который владеет долями в 13-ти компаниях общепита."СВУ ему на капот могли заложить конкуренты", - пишет SHOT.Подрыв машин - частый способ терактов, который ранее Киев активно практиковал на новых территориях РФ. Многие чиновники местных администраций погибли и получили ранения именно в автомобилях.Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.Террористическая украинская сеть добралась и до Москвы. Утром 20 августа 2022 года в своем автомобиле на Можайском шоссе в Подмосковье погибла российская журналистка Дарья Дугина.Утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который в 2018 году переехал в Россию и разоблачил террористическую деятельность этой организации.Другие темы: ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин.
https://ukraina.ru/20241004/1057884663.html
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новости, москва, россия, дарья дугина, василий прозоров, ск рф, машина, автомобиль, подрыв
Новости, Москва, Россия, Дарья Дугина, Василий Прозоров, СК РФ, машина, автомобиль, подрыв

В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто

10:03 15.10.2024
 
© Телеграм-канал BazaСВУ взорвалось на внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве
СВУ взорвалось на внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве
© Телеграм-канал Baza
Читать в
Около 8 утра во вторник, 15 октября, во внедорожнике на Профсоюзной улице в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате три человека пострадали, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве
По предварительным данным, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом ближе к водительскому сидению.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в комментарии СК.
По информации телеграм-канала Readovka, взрывчатка лежала на капоте машины и сдетонировала, когда хозяин авто решил убрать посторонний предмет. Телеграм-канал SHOT добавил, что по их информации владельцу заминированной машины при взрыве якобы оторвало часть кисти и ранило ногу.
Сообщается также, что речь идет о московском бизнесмене-рестораторе 44-летнем Викторе М., который владеет долями в 13-ти компаниях общепита.
"СВУ ему на капот могли заложить конкуренты", - пишет SHOT.
Подрыв машин - частый способ терактов, который ранее Киев активно практиковал на новых территориях РФ. Многие чиновники местных администраций погибли и получили ранения именно в автомобилях.
Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
4 октября, 11:54
ГУР Украины убило сотрудника Запорожской АЭСУтром 4 октября в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий. Информация об этом была размещена в телеграм-канале станции
Террористическая украинская сеть добралась и до Москвы. Утром 20 августа 2022 года в своем автомобиле на Можайском шоссе в Подмосковье погибла российская журналистка Дарья Дугина.
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Утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который в 2018 году переехал в Россию и разоблачил террористическую деятельность этой организации.
13 апреля, 09:20
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Другие темы: ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - Пушилин.
 
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