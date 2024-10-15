Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях
Агента Службы безопасности Украины из Севастополя приговорили к 15 годам колонии за передачу данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщает крымское управление ФСБ России
Следователи выяснили, что он сам установил связь с СБУ с целью передачи данных.
Мужчина отправил украинской стороне сведения о расположении воинских частей в Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке атак беспилотными летательными и водными аппаратами ВСУ.
В управлении подчеркнули, что агент СБУ - гражданин РФ.
Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорил к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на срок два года.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.