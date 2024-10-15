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Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях

Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях - 15.10.2024 Украина.ру

Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях

Агента Службы безопасности Украины из Севастополя приговорили к 15 годам колонии за передачу данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщает крымское управление ФСБ России

2024-10-15T09:58

2024-10-15T09:58

2024-10-15T09:58

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Следователи выяснили, что он сам установил связь с СБУ с целью передачи данных. Мужчина отправил украинской стороне сведения о расположении воинских частей в Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке атак беспилотными летательными и водными аппаратами ВСУ.В управлении подчеркнули, что агент СБУ - гражданин РФ.Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорил к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на срок два года. Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, сбу, черноморский флот, россия, киев, фсб