https://ukraina.ru/20240111/1052629605.html

"Россия просто переедет нас" - Зеленский о том, что будет, если Украина возьмет паузу

"Россия просто переедет нас" - Зеленский о том, что будет, если Украина возьмет паузу - 11.01.2024 Украина.ру

"Россия просто переедет нас" - Зеленский о том, что будет, если Украина возьмет паузу

Любая пауза в боевых действиях может пойти исключительно на пользу России, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллине

2024-01-11T13:10

2024-01-11T13:10

2024-01-11T13:10

новости

владимир зеленский

спецоперация

эстония

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Журналист спросил, слышал ли Зеленский о том, что "в мире много обсуждают" вероятную заморозку боевых действий на Украине, и допускает ли такое развитие событий. Зеленский записал имя журналиста в блокнот и ответил.Пауза в военных действиях может пойти исключительно на пользу России, сказал Зеленский, так как, по его словам, российский оборонный сектор наращивает объемы производства недостающего вооружения."Пауза – не замороженный конфликт, она поможет им, потому что они не успевают. Но да, вы правы, мир тоже не успевает. Но мир помогает Украине, а у них дефицит. Взять паузу? Рискнуть? Тогда через два-три года Российская Федерация просто переедет нас. Хорошо, что это происходит на территории Украины и никакой паузы в пользу Российской Федерации не будет", - сказал он.Вместо уже традиционного черного свитшота с гербом Украины президент страны выступил перед прессой в темно-зеленом свитере, как он одевался в начале военных действий. Герб на его груди сменил крест из цифр – эмблема музыкального альбома нью-эйдж исполнителя Жака Ноэма, который он посвятил украинским городам.

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новости, владимир зеленский, спецоперация, эстония