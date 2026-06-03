Террор как оружие слабых: Ищенко объяснил, почему Киев настойчиво провоцирует Россию - 03.06.2026 Украина.ру
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Террор как оружие слабых: Ищенко объяснил, почему Киев настойчиво провоцирует Россию
Террор как оружие слабых: Ищенко объяснил, почему Киев настойчиво провоцирует Россию - 03.06.2026 Украина.ру
Террор как оружие слабых: Ищенко объяснил, почему Киев настойчиво провоцирует Россию
Киевский режим никогда не скрывал, что ведет против России террористическую войну. Украинские нацисты откровенно провоцируют Москву на гипотетический ядерный удар, чтобы использовать это в пропаганде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
2026-06-03T05:00
2026-06-03T05:00
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Российские военные ночью 2 июня нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. Это ответ на теракт киевского режима в Старобельске, где при атаке БПЛА по колледжу погиб 21 человек, ещё 42 человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.Журналист поинтересовался, зачем киевскому режиму вообще понадобилось убивать жителей Старобельска. Ищенко объяснил: у террористической войны всегда две задачи — вывести из равновесия население противника и заставить его бояться, а также показать себя в лучшем свете, а противника — в худшем."Говорят, что террор — это оружие слабых. Так Украина слабая. В спарринге "Украина-Россия" заранее известно, кто победит. Ассиметричный ответ Украина может давать только с помощью террора", — заявил эксперт. "Известный нацист выскочил и стал орать: "Смотрите. Они даже боятся на нас атомную бомбу бросить". Это же очевидная провокация", — подчеркнул Ищенко.Собеседник издания резюмировал, что украинские власти неоднократно давали понять: они с удовольствием воспримут ядерную бомбардировку Киева, собираются использовать это в пропагандистских целях и могут допроситься этой бомбардировки.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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Террор как оружие слабых: Ищенко объяснил, почему Киев настойчиво провоцирует Россию

05:00 03.06.2026
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Киевский режим никогда не скрывал, что ведет против России террористическую войну. Украинские нацисты откровенно провоцируют Москву на гипотетический ядерный удар, чтобы использовать это в пропаганде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Российские военные ночью 2 июня нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. Это ответ на теракт киевского режима в Старобельске, где при атаке БПЛА по колледжу погиб 21 человек, ещё 42 человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.
Журналист поинтересовался, зачем киевскому режиму вообще понадобилось убивать жителей Старобельска. Ищенко объяснил: у террористической войны всегда две задачи — вывести из равновесия население противника и заставить его бояться, а также показать себя в лучшем свете, а противника — в худшем.
"Говорят, что террор — это оружие слабых. Так Украина слабая. В спарринге "Украина-Россия" заранее известно, кто победит. Ассиметричный ответ Украина может давать только с помощью террора", — заявил эксперт.
"Известный нацист выскочил и стал орать: "Смотрите. Они даже боятся на нас атомную бомбу бросить". Это же очевидная провокация", — подчеркнул Ищенко.
Собеседник издания резюмировал, что украинские власти неоднократно давали понять: они с удовольствием воспримут ядерную бомбардировку Киева, собираются использовать это в пропагандистских целях и могут допроситься этой бомбардировки.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.
Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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