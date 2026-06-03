https://ukraina.ru/20260603/terror-kak-oruzhie-slabykh-ischenko-obyasnil-pochemu-kiev-nastoychivo-provotsiruet-rossiyu-1079739818.html

Террор как оружие слабых: Ищенко объяснил, почему Киев настойчиво провоцирует Россию

Террор как оружие слабых: Ищенко объяснил, почему Киев настойчиво провоцирует Россию - 03.06.2026 Украина.ру

Террор как оружие слабых: Ищенко объяснил, почему Киев настойчиво провоцирует Россию

Киевский режим никогда не скрывал, что ведет против России террористическую войну. Украинские нацисты откровенно провоцируют Москву на гипотетический ядерный удар, чтобы использовать это в пропаганде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

2026-06-03T05:00

2026-06-03T05:00

2026-06-03T05:00

новости

киев

украина

россия

ростислав ищенко

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:227:895:730_1920x0_80_0_0_9309783c87e052e56570e56f977f35ab.jpg

Российские военные ночью 2 июня нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. Это ответ на теракт киевского режима в Старобельске, где при атаке БПЛА по колледжу погиб 21 человек, ещё 42 человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.Журналист поинтересовался, зачем киевскому режиму вообще понадобилось убивать жителей Старобельска. Ищенко объяснил: у террористической войны всегда две задачи — вывести из равновесия население противника и заставить его бояться, а также показать себя в лучшем свете, а противника — в худшем."Говорят, что террор — это оружие слабых. Так Украина слабая. В спарринге "Украина-Россия" заранее известно, кто победит. Ассиметричный ответ Украина может давать только с помощью террора", — заявил эксперт. "Известный нацист выскочил и стал орать: "Смотрите. Они даже боятся на нас атомную бомбу бросить". Это же очевидная провокация", — подчеркнул Ищенко.Собеседник издания резюмировал, что украинские власти неоднократно давали понять: они с удовольствием воспримут ядерную бомбардировку Киева, собираются использовать это в пропагандистских целях и могут допроситься этой бомбардировки.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, ростислав ищенко, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, завершение сво, сводка сво, бомба, атомная бомба, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво