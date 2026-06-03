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Ищенко: Украина три года ищет "хоть маленькую щелочку", чтобы прорваться к Москве

Ищенко: Украина три года ищет "хоть маленькую щелочку", чтобы прорваться к Москве - 03.06.2026 Украина.ру

Ищенко: Украина три года ищет "хоть маленькую щелочку", чтобы прорваться к Москве

С 2023 года киевский режим упорно посылает беспилотники на Москву. Из них почти ничего не долетает, но они отправляют их снова и снова, пытаясь найти хоть маленькую щелочку, чтобы хоть что-то попало по Москве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-03T04:15

2026-06-03T04:15

2026-06-03T04:15

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Журналист поинтересовался, почему киевский режим не прекращает атаки на российскую столицу. Ищенко в ответ обратил внимание, что с 2023 года Украина упорно посылает на Москву беспилотники. Из них почти ничего не долетает, но Украина отправляет их снова и снова десятками и сотнями, пытаясь найти "хоть маленькую щелочку", чтобы хоть что-то прорвалось и попало по Москве, добавил он."Если бы у нее был хоть малейший шанс попасть по параду 9 мая, она бы это сделала, несмотря на все предупреждения. Для нее это была бы крупная медийная победа. "Мы принесем войну в самые дальние уголки России. В Москву тоже принесем", — сказал обозреватель.Эксперт обратил внимание, что Киев задействует для атак все возможные способы: агентурную разведку, диверсии, ракетно-дроновые удары. Более того, украинский режим пытается наносить удары даже по российскому торговому флоту в международных водах. "Они пытаются наносить ущерб везде, где можно и нельзя. Рассчитывают они на зеркальную реакцию", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.

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