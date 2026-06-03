https://ukraina.ru/20260603/smertonosnaya-laboratoriya-tekhno-fashizma-pochemu-ssha-vygodna-voyna-na-ukraine-1079746882.html

Смертоносная лаборатория "техно-фашизма". Почему США выгодна война на Украине

Смертоносная лаборатория "техно-фашизма". Почему США выгодна война на Украине - 03.06.2026 Украина.ру

Смертоносная лаборатория "техно-фашизма". Почему США выгодна война на Украине

В украинских СМИ последнее время активно обсуждалось письмо Зеленского Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой "Пэтриотов", которое он накатал на пяти страницах. В письме он также требует от США предоставить лицензии на производство ракет "Пэтриот" на Украине, то есть, чтобы Пентагон предоставил ему свои разработки.

2026-06-03T06:10

2026-06-03T06:10

2026-06-03T07:26

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впк

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нато

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А еще Зеленский раскритиковал низкие темпы производства ракет для Patriot в США, что якобы может привести к кризису в разных частях мира.По его словам, предоставление лицензии на производство ракет "Пэтриот" на Украине поможет также защитить союзников США на Ближнем Востоке, то есть, фактически, предлагает затем продавать или поставлять ракеты Израилю или ОАЭ для использования против Ирана. В США пока не отреагировали на его письмо.Однако, скорее всего, дело лишь в том, что США невыгодно создавать себе потенциального конкурента в этой сфере. Другие же сферы ВПК, особенно новые, представляют администрации США больший интерес.Несмотря на так называемые мирные инициативы Трампа, которые он повторяет второй год, обещая прекратить войну на Украине, США продолжают поставлять Киеву вооружения и разведданные, используемые в том числе и против мирного населения.Министр обороны США Пит Хегсет на днях тоже заявил, что Вашингтон найдёт способ помочь Украине защититься. Об этом он сказал на встрече по вопросам безопасности в Азии в Сингапуре, сообщает Clash Report. Он также отметил, что США продолжают изучать украинский опыт использования беспилотников на поле боя и увеличивают инвестиции в эту сферу. То есть, продолжение конфликта на Украине выгодно США, которые используют ее, как лабораторию по изучению действий российской армии, а также для испытания новых видов вооружений, хотя те зачастую несут угрозу и самим украинцам.Как отмечает в связи с этим Украинский институт политики (УИП), заявления Пита Хегсета особенно показательны на фоне более ранних заявлений Дональда Трампа. В марте этого года, после обострения конфликта на Ближнем Востоке, Трамп подчёркивал, что США не нуждаются в украинской экспертизе в сфере дронов. Но, судя по текущей риторике министра обороны США, ситуация изменилась: Вашингтон фактически признаёт ценность украинского опыта и готов масштабировать его в собственной оборонной политике."Данный подход США напрямую ложится в бизнес-логику Трампа — война как рынок, где Вашингтон наращивает производство, продает вооружения и одновременно усиливает собственные технологии. В этой модели Украина — это уже актив, который генерирует знания, тестирует технологии и формирует спрос на американский ВПК", - пишет УИП.Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что до 2022 года все военные симуляции были чисто теоретическими и ошибочными. Сейчас же, по его словам, в реальном времени тестируется взаимодействие спутниковой связи, систем управления боем с использованием ИИ, массированного применения "роев" беспилотников всех типов (на базе машинного зрения).Западная военная стратегия строилась на превосходстве в воздухе и дорогостоящем высокоточном оружии. Война в Украине показала, что дешевый FPV-дрон может уничтожить танк стоимостью 10 миллионов долларов, а дешевая ракета-камикадзе истощает дорогие запасы ПВО, подчеркивает экономист."Война в Украине генерирует терабайты уникальных данных для проектов ИИ. Украина в ходе войны стала крупнейшим в мире "месторождением" нефти в виде информации для глобального развитие проектов ИИ в секторе ВПК", - пишет экономист, особо подчеркивая, что для ТНК сейчас важно продолжение этой войны.Далее в своих рассуждениях он утверждает, что ТНК не могут отказаться от физической нефти на Ближнем Востоке, но не могут они отказаться и от виртуальной "нефти" в виде информации для развития своих проектов ИИ.Поэтому, по его словам, крупные западные компании ВПК (Palantir, Rheinmetall, Shield AI) сейчас ищут технологические решения и тестируют их на Украине, так как другой "лаборатории" у них нет."Вся подобная информация должна трансформироваться в новые оборонные стандарты НАТО и новые линейки производства оружия. Остановка войны сейчас зафиксирует положение западного ВПК на промежуточной стадии развития", - считает экономист.Он полагает, что "технологическое завершение войны возможно не ранее 2028-2030". Однако, по его мнению, возможно политическое завершение войны, если вдруг политическое руководство Украины решится перестать делать из страны военную смертоносную лабораторию.Одним из основателей упомянутой компании "Палантир" является Питер Тиль, друг и соратник Трампа. Вполне возможно, что и за ударом по колледжу в Старобельске тоже стояла продукция этой компании. Искусственный интеллект подрядчиков Пентагона называли также ответственным за американский удар по школе для девочек в иранском Менабе 28 февраля, убившем 156 гражданских, включая 120 девочек. Украинское издание "Тексты" пишет на этой неделе, что разработки компании "Палантир" используются также Израилем для убийства членов ливанской "Хезболлы".Еще один из основателей компании "Палантир", Александр Карп в мае приезжал на Украину. Он впоследствии заявил, что ВСУ используют технологии его компании как "операционную систему для войны".Карп недавно выпустил книгу, в которой призвал к всеобщей воинской повинности в США и милитаризации Германии и Японии, а также заявил, что искусственный интеллект может заменить фактор ядерного сдерживания. Он также призывает активно вовлекать технологическую элиту в укрепление обороны, отказаться от политики "равенства всех культур" и "пустого плюрализма".Украинское издание "Страна" пишет, что Александр Карп и компания Palantir в целом представляют группу бизнесменов, которых оппоненты окрестили "технофашистами".Однако практическая реализация их планов, по мнению "Страны", крайне сомнительна, так как сдерживающий фактор ядерного оружия при этом всё равно никуда не денется."Оно (ядерное оружие) существует и обнуляет любые идеи достижения (или удержания) мирового доминирования военным путем, потому что если эта политика создаст огромные угрозы России и Китаю, то они, вполне вероятно, применят "ядерку", что грозит Западу войной на взаимное уничтожение", - пишет "Страна".В то же время издание подчеркивает, что продвигаемое компанией увеличение военных расходов США, милитаризация Японии и Германии в условиях роста госдолга и низкой конкурентоспособности промышленности, станет не стимулом для экономики Запада, а ее похоронным маршем.Помимо этого, очевидно, требуемое при этом сокращение социальных расходов грозит внутренней нестабильностью в западных странах и бунтами, которые, вероятно, будут подавлять уже совсем негуманными методами, как это было в начале 20 века, когда в демонстрации рабочих стреляли боевыми патронами.Тем не менее, примечательно, что, как классический фашизм 20 века возник в качестве реакции на угрозу господства западного империализма, так и "технофашизм" 21 века является реакцией на то же самое.С другой стороны, аналитики "Страны" считают, что Запад пока не готов переходить в состояние "военного лагеря" – ни морально, ни политически, ни финансово-экономически. В связи с этим многие на Западе хотели бы нормализации отношений с Россией, а это грозит Киеву полной утратой поддержки, что чревато поражением.Чтобы этого не допустить, пишет издание, на Украине активно проводится определенная работа, в том числе через усиление напряженности в отношениях Европы и России вплоть до провоцирования прямого конфликта. Иными словами, задача Зеленского и его лоббистов на Западе - ради самосохранения хотя бы в бункере спровоцировать глобальный конфликт.Подробнее о том, как Украину используют западные компании ВПК - в статье Никиты Волковича "Как Британия обменяла "золотой код" Украины на старый хлам"

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сша, украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, впк, пентагон, нато, ии (искусственный интеллект), эксклюзив