https://ukraina.ru/20260603/ssha-nashli-kulturnyy-sposob-ukrepit-otnosheniya-s-rf-poetomu-tramp-napravil-na-pmef-neobychnogo-1079725968.html
США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланника
США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланника - 03.06.2026 Украина.ру
США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланника
Петербургский международный экономический форум-2026, стартующий 3 июня, ещё до начала стал уникальным, - спустя много лет на нём присутствует официальный представитель американской администрации, и он приехал с чёткой целью - наладить сотрудничество с Россией при помощи "мягкой" дипломатии
2026-06-03T06:00
2026-06-03T06:00
2026-06-03T06:00
эксклюзив
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
культура
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/02/1079729954_0:47:728:456_1920x0_80_0_0_d5f3b72cfbf9b39bebf5b41ce3c01669.png
Несмотря на мнимую изоляцию России на мировой арене, на ПМЭФ продолжали приезжать иностранные участники, в т.ч. американские, но на нынешнем форуме будет особенный гость из США – впервые за 13 лет Белый дом направил официального представителя Соединённых Штатов на ПМЭФ. Более того, он примет участие в пленарном заседании 5 июня, на котором традиционно состоится выступление президента РФ Владимира Путина.В Санкт-Петербург президент Соединённых Штатов Дональд Трамп командировал главу комиссии по изящным искусствам США (соответствует министру культуры) Родни Мимса Кука.Он же президент Национального фонда памятников США, который занимается разработкой новых гражданских и исторических проектов, реставрирует памятники и архитектурные объекты по всему миру, включая те, что считаются национальными символами. Кук координировал конкурс на лучший проект памятника Мировым атлетам - подарка нынешнего короля Великобритании Карла III Атланте к Олимпиаде-1996, а также руководил процессом реставрации шпиля сгоревшего собора Нотр-Дам в Париже.В качестве привлечённого эксперта по России курировал ряд проектов Всемирного фонда памятников на территории РФ, в частности по реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и укреплению фундамента Константиновского дворца в Стрельне (перед саммитом G8), а также выступал в посольстве России в Вашингтоне и резиденции американского посла в Москве, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.Почему выбор пал именно на него, а не на высокопоставленных чиновников Министерства торговли и Госдепартамента или послов, как это было прежде?Как уточнил Кук, оргкомитет ПМЭФ пригласил его выступить с рассказом о том, как американская и российская культуры дополняют друг друга, а также о развитии культурных связей через проекты, ранее реализованные им.Он станет участником сессии "Россия — США: диалог культур" 4 июня вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, голливудским актёром, а ныне спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивеном Сигалом, главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи, а в роли модератора - спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. На мероприятии попытаются найти ответы на вопросы: как России и США выявить новые точки соприкосновения и каковы перспективы совместных проектов в сфере искусства и образования, а также гуманитарных инициатив?В анонсе сессии отмечено, что культурные связи и так на протяжении десятилетий были важным элементом двусторонних отношений, способствуя углублению взаимного интереса и пониманию традиций и ценностей друг друга, и сегодня, в условиях трансформации международной повестки и изменения форматов сотрудничества, культура остаётся одним из ключевых инструментов развития международного диалога."Несмотря на все сложности последних лет, интерес к профессиональному и гуманитарному диалогу между Россией и США сохраняется. Мы видим запрос со стороны бизнеса, культурного сообщества и экспертных кругов на продолжение общения и поиск совместных решений. ПМЭФ остаётся одной из немногих международных площадок, где такой открытый и прагматичный разговор возможен", – подчёркивает Эйджи."Форум в Санкт-Петербурге, конечно, прежде всего деловой, и я не собираюсь выступать там по экономической тематике. Однако очевидно, что в культурных отношениях наших двух стран предстоит проделать огромный объём работы. <…> Балет, изящные искусства, музеи, литература - что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?" - заявил Кук.Он твёрдо уверен, что искусство, культура и общее христианское наследие могут улучшить отношения между США и Россией."На мой взгляд, это одно из самых мощных средств, которыми мы обладаем для установления мира между нашими странами. Мы уже делали это в прошлом. Особенно это касается деятельности Сьюзан Эйзенхауэр. Я надеюсь, что в будущем смогу последовать её примеру в налаживании контактов между нашими двумя странами", - говорил Кук в интервью РИА Новости в марте.Внучка 34-го президента США республиканца Дуайта Эйзенхауэра – политический аналитик и эксперт по стратегической безопасности, специализирующаяся на американо-советских/российских отношениях, более 30 лет работает над сближением Вашингтона и Москвы по разным направлениям, прежде всего через программы ядерной безопасности и сотрудничество в космосе. Она стала соавтором книги "Партнёры в космосе", обобщающей выдающийся опыт сотрудничества РФ и США в сфере освоения космического пространства, увенчавшегося созданием Международной космической станции. Кроме того, основанный ею Центр политических и стратегических исследований консультирует администрацию США по многим вопросам внешней политики, включая американо-российские отношения, ядерное разоружение, проблемы региональных конфликтов в Центральной Азии и на Кавказе, европейскую безопасность и расширение НАТО. "Главным символом разрядки", объединившим элиты двух бывших сверхдержав, СМИ называли свадьбу Сьюзан Эйзенхауэр и известного советского физика-ядерщика, бывшего директора Института космических исследований АН СССР Роальда Сагдеева в 1990 году. В январе 2003 года супруги обсуждали с Путиным возможности совместной с США работы по созданию системы ПРО.Возможно, кто-то скажет, что при нынешней максимально накалённой геополитической обстановке, когда ракеты ежедневно наносят удары в разных регионах мира, говорить о сотрудничестве по части музеев и театров в высшей степени наивно. Отнюдь! Мировая история неоднократно демонстрировала, как странам, между которыми серьёзные политические разногласия или вообще отсутствуют дипломатические отношения, на помощь приходит "мягкая" дипломатия, в т.ч. культурная.К примеру, одним из символов "эпохи оттепели" стала победа американского пианиста Харви Левана Клиберна на первом международном конкурсе им. Чайковского в Москве в 1958 году. Его исполнение Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского и Концерта № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова настолько восхитило публику, что овации не смолкали 8 минут. Жюри тоже было впечатлено, но всё же, прежде чем вручить приз иностранцу, проконсультировалось с председателем Совета министров СССР Никитой Хрущёвым, и тот дал согласие. Это событие послужило ещё одним поводом к потеплению в отношениях между США и СССР в период холодной войны. Позже Клиберна приглашали выступить в Белом доме для президента двух стран Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва.В 2008 году американского пианиста спросили в интервью для газеты The New York Times, понимал ли он, каковы политические последствия его победы на конкурсе в Москве, на что он ответил: "Ох, да я совсем и не думал об этом. Мне так понравились эти прекрасные и дружелюбные люди, столь страстно любящие музыку! Русские напоминали мне техасцев".Возвращаясь к вопросу, так почему же Трамп направил Родни Мимса Кука на ПМЭФ да ещё и в статусе официального представителя США."Определённое понимание российской специфики у Кука имеется, но, очевидно, что он далеко не тот человек, который принимает какие-то ключевые решения. Конечно, хотелось бы, чтобы отправили на форум кого-то более значимого, но я думаю, что Трамп опасается, что его в очередной раз будут обвинять в работе в интересах Москвы и снова раздувать против него Рашагейт. Поэтому на текущий момент это максимум, на что он способен", - считает американист Малек Дудаков.По его мнению, на ПМЭФ Кук, скорее всего, займёт позицию наблюдателя: будет кулуарно общаться с российскими чиновниками и бизнесменами, а потом передаст полученную информацию в администрацию президента Трампа.Читайте также: Уникальное событие, сблизившее РФ и США на важном направлении: наши люди в Конгрессе впервые за много лет
https://ukraina.ru/20250619/nafig-ya-syuda-prishl-vino-rekoy-zabluzhdeniya-evropeytsev-o-staline-pmef---eto-ne-tolko-pro-ekonomiku-1064022353.html
https://ukraina.ru/20260319/radi-takogo-tramp-gotov-pomoch-rossii-vernutsya-na-mirovuyu-arenu-prichm-tut-ukraina-1076942680.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), культура
США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланника
Петербургский международный экономический форум-2026, стартующий 3 июня, ещё до начала стал уникальным, - спустя много лет на нём присутствует официальный представитель американской администрации, и он приехал с чёткой целью - наладить сотрудничество с Россией при помощи "мягкой" дипломатии
Несмотря на мнимую изоляцию России на мировой арене, на ПМЭФ продолжали приезжать иностранные участники, в т.ч. американские, но на нынешнем форуме будет особенный гость из США – впервые за 13 лет Белый дом направил официального представителя Соединённых Штатов на ПМЭФ. Более того, он примет участие в пленарном заседании 5 июня, на котором традиционно состоится выступление президента РФ Владимира Путина.
В Санкт-Петербург президент Соединённых Штатов Дональд Трамп командировал главу комиссии по изящным искусствам США (соответствует министру культуры) Родни Мимса Кука.
Он же президент Национального фонда памятников США, который занимается разработкой новых гражданских и исторических проектов, реставрирует памятники и архитектурные объекты по всему миру, включая те, что считаются национальными символами.
Кук координировал конкурс на лучший проект памятника Мировым атлетам - подарка нынешнего короля Великобритании Карла III Атланте к Олимпиаде-1996, а также руководил процессом реставрации шпиля сгоревшего собора Нотр-Дам в Париже.
В качестве привлечённого эксперта по России курировал ряд проектов Всемирного фонда памятников на территории РФ, в частности по реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и укреплению фундамента Константиновского дворца в Стрельне (перед саммитом G8), а также выступал в посольстве России в Вашингтоне и резиденции американского посла в Москве, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Почему выбор пал именно на него, а не на высокопоставленных чиновников Министерства торговли и Госдепартамента или послов, как это было прежде?
Как уточнил Кук, оргкомитет ПМЭФ пригласил его выступить с рассказом о том, как американская и российская культуры дополняют друг друга, а также о развитии культурных связей через проекты, ранее реализованные им.
Он станет участником сессии "Россия — США: диалог культур" 4 июня вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, голливудским актёром, а ныне спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивеном Сигалом, главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи, а в роли модератора - спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
На мероприятии попытаются найти ответы на вопросы: как России и США выявить новые точки соприкосновения и каковы перспективы совместных проектов в сфере искусства и образования, а также гуманитарных инициатив?
В анонсе сессии отмечено, что культурные связи и так на протяжении десятилетий были важным элементом двусторонних отношений, способствуя углублению взаимного интереса и пониманию традиций и ценностей друг друга, и сегодня, в условиях трансформации международной повестки и изменения форматов сотрудничества, культура остаётся одним из ключевых инструментов развития международного диалога.
"Несмотря на все сложности последних лет, интерес к профессиональному и гуманитарному диалогу между Россией и США сохраняется. Мы видим запрос со стороны бизнеса, культурного сообщества и экспертных кругов на продолжение общения и поиск совместных решений. ПМЭФ остаётся одной из немногих международных площадок, где такой открытый и прагматичный разговор возможен", – подчёркивает Эйджи.
"Форум в Санкт-Петербурге, конечно, прежде всего деловой, и я не собираюсь выступать там по экономической тематике. Однако очевидно, что в культурных отношениях наших двух стран предстоит проделать огромный объём работы. <…> Балет, изящные искусства, музеи, литература - что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?" - заявил Кук.
Он твёрдо уверен, что искусство, культура и общее христианское наследие могут улучшить отношения между США и Россией.
"На мой взгляд, это одно из самых мощных средств, которыми мы обладаем для установления мира между нашими странами. Мы уже делали это в прошлом. Особенно это касается деятельности Сьюзан Эйзенхауэр. Я надеюсь, что в будущем смогу последовать её примеру в налаживании контактов между нашими двумя странами", - говорил Кук в интервью РИА Новости в марте.
Внучка 34-го президента США республиканца Дуайта Эйзенхауэра – политический аналитик и эксперт по стратегической безопасности, специализирующаяся на американо-советских/российских отношениях, более 30 лет работает над сближением Вашингтона и Москвы по разным направлениям, прежде всего через программы ядерной безопасности и сотрудничество в космосе. Она стала соавтором книги "Партнёры в космосе", обобщающей выдающийся опыт сотрудничества РФ и США в сфере освоения космического пространства, увенчавшегося созданием Международной космической станции.
Кроме того, основанный ею Центр политических и стратегических исследований консультирует администрацию США по многим вопросам внешней политики, включая американо-российские отношения, ядерное разоружение, проблемы региональных конфликтов в Центральной Азии и на Кавказе, европейскую безопасность и расширение НАТО.
"Главным символом разрядки", объединившим элиты двух бывших сверхдержав, СМИ называли свадьбу Сьюзан Эйзенхауэр и известного советского физика-ядерщика, бывшего директора Института космических исследований АН СССР Роальда Сагдеева в 1990 году. В январе 2003 года супруги обсуждали с Путиным возможности совместной с США работы по созданию системы ПРО.
Возможно, кто-то скажет, что при нынешней максимально накалённой геополитической обстановке, когда ракеты ежедневно наносят удары в разных регионах мира, говорить о сотрудничестве по части музеев и театров в высшей степени наивно. Отнюдь! Мировая история неоднократно демонстрировала, как странам, между которыми серьёзные политические разногласия или вообще отсутствуют дипломатические отношения, на помощь приходит "мягкая" дипломатия, в т.ч. культурная.
К примеру, одним из символов "эпохи оттепели" стала победа американского пианиста Харви Левана Клиберна на первом международном конкурсе им. Чайковского в Москве в 1958 году. Его исполнение Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского и Концерта № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова настолько восхитило публику, что овации не смолкали 8 минут.
Жюри тоже было впечатлено, но всё же, прежде чем вручить приз иностранцу, проконсультировалось с председателем Совета министров СССР Никитой Хрущёвым, и тот дал согласие. Это событие послужило ещё одним поводом к потеплению в отношениях между США и СССР в период холодной войны. Позже Клиберна приглашали выступить в Белом доме для президента двух стран Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва.
В 2008 году американского пианиста спросили в интервью для газеты The New York Times, понимал ли он, каковы политические последствия его победы на конкурсе в Москве, на что он ответил: "Ох, да я совсем и не думал об этом. Мне так понравились эти прекрасные и дружелюбные люди, столь страстно любящие музыку! Русские напоминали мне техасцев".
Возвращаясь к вопросу, так почему же Трамп направил Родни Мимса Кука на ПМЭФ да ещё и в статусе официального представителя США.
"Определённое понимание российской специфики у Кука имеется, но, очевидно, что он далеко не тот человек, который принимает какие-то ключевые решения. Конечно, хотелось бы, чтобы отправили на форум кого-то более значимого, но я думаю, что Трамп опасается, что его в очередной раз будут обвинять в работе в интересах Москвы и снова раздувать против него Рашагейт. Поэтому на текущий момент это максимум, на что он способен", - считает американист Малек Дудаков.
По его мнению, на ПМЭФ Кук, скорее всего, займёт позицию наблюдателя: будет кулуарно общаться с российскими чиновниками и бизнесменами, а потом передаст полученную информацию в администрацию президента Трампа.