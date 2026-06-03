https://ukraina.ru/20260603/ssha-nashli-kulturnyy-sposob-ukrepit-otnosheniya-s-rf-poetomu-tramp-napravil-na-pmef-neobychnogo-1079725968.html

США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланника

США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланника - 03.06.2026 Украина.ру

США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланника

Петербургский международный экономический форум-2026, стартующий 3 июня, ещё до начала стал уникальным, - спустя много лет на нём присутствует официальный представитель американской администрации, и он приехал с чёткой целью - наладить сотрудничество с Россией при помощи "мягкой" дипломатии

2026-06-03T06:00

2026-06-03T06:00

2026-06-03T06:00

эксклюзив

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

культура

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Несмотря на мнимую изоляцию России на мировой арене, на ПМЭФ продолжали приезжать иностранные участники, в т.ч. американские, но на нынешнем форуме будет особенный гость из США – впервые за 13 лет Белый дом направил официального представителя Соединённых Штатов на ПМЭФ. Более того, он примет участие в пленарном заседании 5 июня, на котором традиционно состоится выступление президента РФ Владимира Путина.В Санкт-Петербург президент Соединённых Штатов Дональд Трамп командировал главу комиссии по изящным искусствам США (соответствует министру культуры) Родни Мимса Кука.Он же президент Национального фонда памятников США, который занимается разработкой новых гражданских и исторических проектов, реставрирует памятники и архитектурные объекты по всему миру, включая те, что считаются национальными символами. Кук координировал конкурс на лучший проект памятника Мировым атлетам - подарка нынешнего короля Великобритании Карла III Атланте к Олимпиаде-1996, а также руководил процессом реставрации шпиля сгоревшего собора Нотр-Дам в Париже.В качестве привлечённого эксперта по России курировал ряд проектов Всемирного фонда памятников на территории РФ, в частности по реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и укреплению фундамента Константиновского дворца в Стрельне (перед саммитом G8), а также выступал в посольстве России в Вашингтоне и резиденции американского посла в Москве, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.Почему выбор пал именно на него, а не на высокопоставленных чиновников Министерства торговли и Госдепартамента или послов, как это было прежде?Как уточнил Кук, оргкомитет ПМЭФ пригласил его выступить с рассказом о том, как американская и российская культуры дополняют друг друга, а также о развитии культурных связей через проекты, ранее реализованные им.Он станет участником сессии "Россия — США: диалог культур" 4 июня вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, голливудским актёром, а ныне спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивеном Сигалом, главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи, а в роли модератора - спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. На мероприятии попытаются найти ответы на вопросы: как России и США выявить новые точки соприкосновения и каковы перспективы совместных проектов в сфере искусства и образования, а также гуманитарных инициатив?В анонсе сессии отмечено, что культурные связи и так на протяжении десятилетий были важным элементом двусторонних отношений, способствуя углублению взаимного интереса и пониманию традиций и ценностей друг друга, и сегодня, в условиях трансформации международной повестки и изменения форматов сотрудничества, культура остаётся одним из ключевых инструментов развития международного диалога."Несмотря на все сложности последних лет, интерес к профессиональному и гуманитарному диалогу между Россией и США сохраняется. Мы видим запрос со стороны бизнеса, культурного сообщества и экспертных кругов на продолжение общения и поиск совместных решений. ПМЭФ остаётся одной из немногих международных площадок, где такой открытый и прагматичный разговор возможен", – подчёркивает Эйджи."Форум в Санкт-Петербурге, конечно, прежде всего деловой, и я не собираюсь выступать там по экономической тематике. Однако очевидно, что в культурных отношениях наших двух стран предстоит проделать огромный объём работы. <…> Балет, изящные искусства, музеи, литература - что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?" - заявил Кук.Он твёрдо уверен, что искусство, культура и общее христианское наследие могут улучшить отношения между США и Россией."На мой взгляд, это одно из самых мощных средств, которыми мы обладаем для установления мира между нашими странами. Мы уже делали это в прошлом. Особенно это касается деятельности Сьюзан Эйзенхауэр. Я надеюсь, что в будущем смогу последовать её примеру в налаживании контактов между нашими двумя странами", - говорил Кук в интервью РИА Новости в марте.Внучка 34-го президента США республиканца Дуайта Эйзенхауэра – политический аналитик и эксперт по стратегической безопасности, специализирующаяся на американо-советских/российских отношениях, более 30 лет работает над сближением Вашингтона и Москвы по разным направлениям, прежде всего через программы ядерной безопасности и сотрудничество в космосе. Она стала соавтором книги "Партнёры в космосе", обобщающей выдающийся опыт сотрудничества РФ и США в сфере освоения космического пространства, увенчавшегося созданием Международной космической станции. Кроме того, основанный ею Центр политических и стратегических исследований консультирует администрацию США по многим вопросам внешней политики, включая американо-российские отношения, ядерное разоружение, проблемы региональных конфликтов в Центральной Азии и на Кавказе, европейскую безопасность и расширение НАТО. "Главным символом разрядки", объединившим элиты двух бывших сверхдержав, СМИ называли свадьбу Сьюзан Эйзенхауэр и известного советского физика-ядерщика, бывшего директора Института космических исследований АН СССР Роальда Сагдеева в 1990 году. В январе 2003 года супруги обсуждали с Путиным возможности совместной с США работы по созданию системы ПРО.Возможно, кто-то скажет, что при нынешней максимально накалённой геополитической обстановке, когда ракеты ежедневно наносят удары в разных регионах мира, говорить о сотрудничестве по части музеев и театров в высшей степени наивно. Отнюдь! Мировая история неоднократно демонстрировала, как странам, между которыми серьёзные политические разногласия или вообще отсутствуют дипломатические отношения, на помощь приходит "мягкая" дипломатия, в т.ч. культурная.К примеру, одним из символов "эпохи оттепели" стала победа американского пианиста Харви Левана Клиберна на первом международном конкурсе им. Чайковского в Москве в 1958 году. Его исполнение Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского и Концерта № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова настолько восхитило публику, что овации не смолкали 8 минут. Жюри тоже было впечатлено, но всё же, прежде чем вручить приз иностранцу, проконсультировалось с председателем Совета министров СССР Никитой Хрущёвым, и тот дал согласие. Это событие послужило ещё одним поводом к потеплению в отношениях между США и СССР в период холодной войны. Позже Клиберна приглашали выступить в Белом доме для президента двух стран Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва.В 2008 году американского пианиста спросили в интервью для газеты The New York Times, понимал ли он, каковы политические последствия его победы на конкурсе в Москве, на что он ответил: "Ох, да я совсем и не думал об этом. Мне так понравились эти прекрасные и дружелюбные люди, столь страстно любящие музыку! Русские напоминали мне техасцев".Возвращаясь к вопросу, так почему же Трамп направил Родни Мимса Кука на ПМЭФ да ещё и в статусе официального представителя США."Определённое понимание российской специфики у Кука имеется, но, очевидно, что он далеко не тот человек, который принимает какие-то ключевые решения. Конечно, хотелось бы, чтобы отправили на форум кого-то более значимого, но я думаю, что Трамп опасается, что его в очередной раз будут обвинять в работе в интересах Москвы и снова раздувать против него Рашагейт. Поэтому на текущий момент это максимум, на что он способен", - считает американист Малек Дудаков.По его мнению, на ПМЭФ Кук, скорее всего, займёт позицию наблюдателя: будет кулуарно общаться с российскими чиновниками и бизнесменами, а потом передаст полученную информацию в администрацию президента Трампа.Читайте также: Уникальное событие, сблизившее РФ и США на важном направлении: наши люди в Конгрессе впервые за много лет

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), культура