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ПВО за ночь сбила больше 350 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила больше 350 вражеских дронов над Россией - 03.06.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 350 вражеских дронов над Россией

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 354 украинских беспилотника над регионами, сообщило Минобороны РФ, передает 3 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-03T07:27

2026-06-03T07:27

2026-06-03T08:13

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Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале писал ночью о сбитых над регионом дронах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили полсотни дронов. Боевая работа продолжается.Позже пресс-служба администрации губернатора Петербурга информировала, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек. Повреждено несколько объектов. Идет ликвидация последствий.Над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, рассказал губернатор Александр Гусев. В одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и гаража.В небе над Тульской областью ПВО уничтожила 16 украинский дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Многоквартирный дом, школа искусств и другие объекты пострадали в Мичуринске Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ, информировал в своем телеграм-канале губернатор Евгений Первышов. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.Подробнее - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, москва, краснодарский край, сергей собянин, украина.ру