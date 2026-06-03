https://ukraina.ru/20260603/gadayut-na-kartakh-i-dumayut-kak-obmanut-rossiyan-chem-zanyaty-ukrainskie-vipy-1079716456.html

Гадают на картах и думают, как обмануть россиян. Чем заняты украинские ВИПы

Гадают на картах и думают, как обмануть россиян. Чем заняты украинские ВИПы - 03.06.2026 Украина.ру

Гадают на картах и думают, как обмануть россиян. Чем заняты украинские ВИПы

Украинские политики и чиновники ожидают новых коррупционных скандалов, параллельно призывая западных союзников поддержать их в борьбе с РФ, а простых украинцев запугивая мобилизацией

2026-06-03T06:20

2026-06-03T06:20

2026-06-03T06:20

эксклюзив

офис президента

андрей ермак

владимир зеленский

россия

петр порошенко*

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Гадалка отставного главы Офиса президента Андрея Ермака Вероника Аникиевич ("Фэншуй") прогнозирует новые разоблачения по делу подельника Владимира Зеленского Тимура Миндича на этой неделе из-за положения Меркурия. Раньше по советам гадалки в Офисе президента согласовывали назначение министров и прокуроров, как свидетельствует прослушка НАБУ. Теперь же она предсказывает "сливы" от самих антикоррупционеров.Она считает, что близкие к НАБУ активисты и журналисты так активно раскручивают дело против окружения президента, потому что у них "в личных гороскопах есть напряжение между Меркурием и Нептуном".Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* из орбиты Петра Порошенко** тоже ударился в эзотерику и решил погадать на картах на судьбу Украины. "Что же ждёт нашу власть? Перевёрнутый маг - обман, ложь, иллюзия контроля. Семёрка мечей. Кто-то убегает с тем, что успел прихватить. Привет Миндичу. Башня - означает разрушение иллюзий и крах системы. Ну и, друзья, суд. Это то, что ждёт Зеленского и всех его друзей", - говорит на видео Гончаренко.Вся эта "хиромантия" уже давно играет важную роль для представителей украинской верхушки.Бывший подопечный гадалки Андрей Ермак, несмотря на подозрение от НАБУ, вряд ли когда-нибудь понесет ответственность. На днях главу украинского НПО "Межа" Мартину Богуславец, которую финансирует фонд Сороса "Возрождение", спросили о деле против Ермака. Ранее Сорос называл Ермака своим другом. Богуславец ответила, что "суд будет занимать годы", потому, дескать, больше нет смысла уделять внимание этому процессу.Семь лет назад крупный коррупционный скандал похоронил шансы Порошенко на переизбрание. Зеленский обещал ему "посадки", но ничего не произошло. Мало того, на днях Зеленский премило встречался со своим предшественником (в том числе и предшественником в коррупционных схемах).Сейчас Порошенко ратует за то, чтобы попытаться вновь обмануть Россию очередными Минскими договоренностями. По его словам, Минские соглашения – это наибольшее достижение Европы и Украины в сфере дипломатии, которые дали Киеву время и возможность построить армию. Этот же трюк он советует провернуть и сейчас, поскольку пока Украина войну не вытягивает."Сейчас мы должны делать то же самое. Сначала прекращение огня, развитие оборонной индустрии, развитие гарантии безопасности, потом boots on the ground, мы должны иметь партнёров. Потом рассмотреть, как это может быть в Польше, Румынии или балтийских странах – размещение систем, которые закроют небо над Украиной", - рассуждал Порошенко на Черноморском форуме безопасности, фактически призывая западные страны после перемирия вступить в новую войну с РФ.На том же форуме Порошенко утверждал, что Зеленский продолжает его националистическую политику. "Я дал ему "армию, мову и виру" как подарок, и он это использует", - говорил экс-президент и самый богатый депутат Рады. Фактически, украинские президенты не только наследуют схемы воровства, но и национализм, милитаризм и русофобию как главное условие их безбедной жизни.Об этом свидетельствует также и то, что на днях Зеленский, Порошенко, Виктор Ющенко и глава Офиса президента Кирилл Буданов* вместе отдавали почести праху Андрея Мельника, нациста, которого откопали в Люксембурге для перезахоронения. Даже протесты Израиля и Польши против подобных действий не останавливают современную украинскую власть , которая уже не может не скатываться глубже в нацизм."Не удивительно, что Зеленский везет в Украину прах таких подонков как Петлюра и Мельник. Которые просто воплощают ненависть. Это вполне вписывается в концепцию страны-монстра", - пишет оппозиционный блогер и бывшая украинская телеведущая Диана Панченко.Сохранение коррупционных схем и националистической идеологии ненависти предполагает постоянное применение силы к тем, кто не желает воевать за украинскую элиту. В связи с этим мобилизацию постоянно ужесточают, не обращая внимания даже на робкие протесты украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца."Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что за пару недель они планируют "оцифровать" мобилизацию еще сильнее, чтобы эффективнее искать "ухилянтов" через электронные реестры и идентификационные коды плательщиков налогов. Парламентарий Александр Федиенко тоже рассказал, что идет работа по созданию реестра уклонистов. По его словам, все должно работать как в банковской сфере, когда человек берет кредит и не отдает его (включая арест имущества в случае отказа мобилизоваться). То есть, украинские власти планируют обобрать и лишить жилья миллионы человек, включая тех, кто смог сбежать из страны.Депутат Рады Соломия Бобровская отметила, что реформа мобилизации для "ухилянтов" станет очень болезненной. По её словам, если человек не хочет по-хорошему, государство будет вводить санкции в качестве принуждения, словно до сих пор принуждение не практиковали.Однако за защиту своих активов и статуса от наступающей российской армии украинская верхушка сама платить не желает, поэтому всячески пытается переложить этот вопрос на западных партнеров. Та же Бобровская обещает повышение зарплат военным, но профинансировать ее, дескать, должна Европа.Все эти разговоры об ужесточении мобилизации говорят лишь о том, что недавние разговоры о мире, который якобы Зеленский намерен заключить осенью, нужны лишь для отвода глаз, если не для подготовки очередного "контрнаступа". Политолог Андрей Золотарев напоминает, что таких прогнозов и в прежние годы было немало, но они не сбывались.Сама модель украинского государства, выстроенная ее политическим руководством после Майдана, предполагает, что Европа платит и закрывает глаза на воровство. Простых украинцев либо принуждают воевать, либо промывают мозги нацистской пропагандой. Порошенко богатеет, Зеленский и Ермак строят особняки, украинские олигархи скупают недвижимость на Западе. Так называемые борцы с коррупцией расследуют-расследуют их схемы годами, пока все не забудут, в чем же было дело.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПризывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов*

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, офис президента, андрей ермак, владимир зеленский, россия, петр порошенко*