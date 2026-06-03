https://ukraina.ru/20260603/my-podoshli-k-sumam-na-sem-kilometrov-vladimir-evseev-o-nastuplenii-vs-rf-s-severo-vostoka-1079743804.html

"Мы подошли к Сумам на семь километров": Владимир Евсеев о наступлении ВС РФ с северо-востока

"Мы подошли к Сумам на семь километров": Владимир Евсеев о наступлении ВС РФ с северо-востока - 03.06.2026 Украина.ру

"Мы подошли к Сумам на семь километров": Владимир Евсеев о наступлении ВС РФ с северо-востока

Российские войска подошли к Сумам с северо-востока на расстояние семь километров, а общая глубина продвижения на этом направлении достигает 25-30 километров. Командование ВСУ вынужденно перебрасывать резервы для обороны города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2026-06-03T05:45

2026-06-03T05:45

2026-06-03T05:45

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Описывая обстановку на северных рубежах, Евсеев сообщил, что Россия продвинулась к Сумам на 25-30 километров с разных сторон, а с северо-востока наши бойцы подошли к городу на семь километров, что он назвал очень важным достижением. "Учитывая, что максимальная дальность действия тактических БПЛА составляет 30 километров, мы можем работать по ВСУ в самом городе", — заявил эксперт.По его оценке, Украина была вынуждена стягивать силы к Сумам, и есть данные, что часть войск сняли с Купянска. Это позволяет России активнее теснить противника в Харьковской области, при этом давление на Сумском направлении не ослабевает."По некоторым данным, она сняла их с Купянска. Все это позволяет нам активнее освобождать Харьковскую область, притом, что наше давление на Сумы не ослабевает", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.

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