"Константиновка будет нашей через месяц-полтора": Евсеев о сроках освобождения города - 03.06.2026 Украина.ру
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"Константиновка будет нашей через месяц-полтора": Евсеев о сроках освобождения города
"Константиновка будет нашей через месяц-полтора": Евсеев о сроках освобождения города - 03.06.2026 Украина.ру
"Константиновка будет нашей через месяц-полтора": Евсеев о сроках освобождения города
Константиновка будет освобождена через месяц-полтора, после чего ВС РФ получат хорошую возможность наступать на Краматорск. Освобождение города пойдет быстрее, чем взятие Красного Лимана и купянской агломерации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсее
2026-06-03T04:30
2026-06-03T04:30
новости
константиновка
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красный лиман
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Говоря о положении на Донецком направлении, Евсеев отметил, что сейчас и Россия, и Украина прочно удерживают по 25% Константиновки, тогда как остальная половина города — серая зона, где преимущество на стороне ВС РФ. Снабжение противника серьезно затруднено. "С помощью планирующих авиабомб мы серьезно повыбивали пункты управления вражеских БПЛА. По некоторым данным, число украинских дроноводов, которые сидели на этих пунктах, сократилось в два раза", — заявил эксперт.По словам Евсеева, группировка "Юг" будет брать город одновременно с охватом, и процесс пойдет быстрее, чем освобождение Красного Лимана или Купянской агломерации. На это направление уже приезжал главком ВСУ Александр Сырский, пытаясь оценить обстановку, но его визит ничего не изменит."Мне кажется, Константиновка будет нашей примерно через месяц-полтора. И, учитывая ситуацию на соседних участках, это даст нам хорошую возможность наступать на Краматорск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
константиновка
россия
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"Константиновка будет нашей через месяц-полтора": Евсеев о сроках освобождения города

04:30 03.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Центр" на Покровском направлении
Боевая работа танкистов группировки войск Центр на Покровском направлении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Константиновка будет освобождена через месяц-полтора, после чего ВС РФ получат хорошую возможность наступать на Краматорск. Освобождение города пойдет быстрее, чем взятие Красного Лимана и купянской агломерации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсее
Говоря о положении на Донецком направлении, Евсеев отметил, что сейчас и Россия, и Украина прочно удерживают по 25% Константиновки, тогда как остальная половина города — серая зона, где преимущество на стороне ВС РФ. Снабжение противника серьезно затруднено.
"С помощью планирующих авиабомб мы серьезно повыбивали пункты управления вражеских БПЛА. По некоторым данным, число украинских дроноводов, которые сидели на этих пунктах, сократилось в два раза", — заявил эксперт.
По словам Евсеева, группировка "Юг" будет брать город одновременно с охватом, и процесс пойдет быстрее, чем освобождение Красного Лимана или Купянской агломерации. На это направление уже приезжал главком ВСУ Александр Сырский, пытаясь оценить обстановку, но его визит ничего не изменит.
"Мне кажется, Константиновка будет нашей примерно через месяц-полтора. И, учитывая ситуацию на соседних участках, это даст нам хорошую возможность наступать на Краматорск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.
О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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