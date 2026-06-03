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"Прощай, оружие!" 30 лет безъядерному статусу Украины

"Прощай, оружие!" 30 лет безъядерному статусу Украины - 03.06.2026 Украина.ру

"Прощай, оружие!" 30 лет безъядерному статусу Украины

2 июня 1996 года Украина выполнила требования своей Декларации о суверенитете и стала безъядерным государством. Недовольных этим в Киеве немало – особенно после 2014 года

2026-06-03T08:00

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Принятая 16 июля 1990 года "Декларация о государственном суверенитете Украины" содержала пункт о намерении республики стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством. На тот момент он воспринимался украинскими "демократами" исключительно как инструмент развала СССР, но очень скоро безъядерный статус стал ключевым условием международного признания Украины.Незадолго до распада Советского Союза, 31 июля 1991 года, президенты СССР и США, Михаил Горбачёв и Джордж Буш-старший, подписали первый в истории Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Ратифицировать его так и не успели, а ликвидация СССР привела к появлению новых государств, на территории которых осталось советское ядерное оружие – Белоруссии, Казахстана, России и Украины.Позже сопровождавшие Буша в ходе визита в СССР советник президента по национальной безопасности Брент Скоукрофт и директор отдела по делам СССР и Восточной Европы в Совете нацбезопасности США Кондолиза Райс вспоминали, что для них в тот момент главной была проблема сохранения советского ЯО под единым контролем.Белоруссия и Казахстан не заявляли претензий на ядерный статус, от Украины поначалу тоже не ожидали сюрпризов, учитывая упомянутую формулировку Декларации о суверенитете, а также специальное заявление Верховной Рады Украины от 24 октября 1991 года, в котором провозглашалось, что наличие на территории Украины ядерного оружия бывшего СССР является временным, а страна намерена присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года (ДНЯО) как неядерное государство и заключить с МАГАТЭ соответствующее соглашение.27 ноября 1991 года президент США пообещал признать независимость Украины, если она будет подтверждена на референдуме 1 декабря. Но ключевым условием были обязательства Киева по безъядерному статусу. 12 декабря 1991-го это подтвердил тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер, которого новоизбранный президент Украины Леонид Кравчук заверил в готовности избавиться от ЯО.21 декабря 1991 года уже в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан подписали Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия. Согласно этому документу, украинская сторона повторяла обязательство присоединиться к ДНЯО в качестве неядерного государства, и обязывалась до 1 июля 1992 года вывезти всё тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Россию. До полной ликвидации ядерное оружие на территории Украины оставалось под контролем президента России.Сразу после признания независимости со стороны США, произошедшего 25 декабря 1991 года, Киев попытался отказаться от своих обязательств по безъядерному статусу, воспользовавшись тем, что Украина – после России и США.На тот момент де-факто стала третьим государством в мире по ядерному потенциалу – на её территории находились 176 межконтинентальных баллистических ракет в шахтных пусковых установках – 130 жидкотопливных SS-19* (по шесть боеголовок каждая) и 46 твердотопливных SS-24** (по десять боеголовок каждая), около двух тысяч стратегических ядерных боеголовок, более двух с половиной тысяч единиц ТЯО, а также 43 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие. Это было больше, чем ядерные запасы Великобритании, Франции и Китая вместе взятых.12 марта 1992 года Леонид Кравчук объявил о приостановке вывоза в Россию ТЯО, а 5 апреля подписал указ, по которому 43-я ракетная и 46-я воздушная армии, укомплектованные ядерными ракетами и стратегическими бомбардировщиками, были включены в состав ВСУ. Конечно, получив условный административный контроль над ядерным оружием, использовать его Киев не мог – ведь коды запуска оставались в Москве.Однако под давлением США процесс вывоза тактического ядерного оружия с Украины в Россию был возобновлён, хотя к процессу его блокирования были привлечены гражданские власти в Делятине (Ивано-Франковская область) и Самборе (Львовская область). Последний эшелон с ТЯО ушёл 6 мая 1992 года, когда Леонид Кравчук находился с визитом в Вашингтоне.23 мая 1992 года США, Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина подписали т.н. "Лиссабонский протокол", согласно которому все подписанты становились участниками Договора СНВ-1.На состоявшихся в январе 1993 года переговорах по статусу ядерного оружия Украина вновь заявила о своих правах на боеголовки и все остальные компоненты ЯО. Тогдашний глава МИД Анатолий Зленко официально предложил формулу: "Украина имеет уникальный статус: республика не является ядерным государством, но она имеет ядерное оружие". Сам же дипломат позже признавал: "вопрос фактически стоял так: либо отказ от ядерного оружия и признание Украины полноправным членом мирового сообщества, либо его сохранение и вероятность мировой изоляции".Кравчук назначил главой украинской делегации на переговорах с Россией по вопросам передачи ЯО представителя националистической части парламента, министра окружающей среды Юрия Костенко. Он представил российской делегации требования на миллиарды долларов и заявил, что переговоры могут продолжаться и 20, и 30 лет. Но в конце концов Киев вынужден был назначить главным переговорщиком вице-премьера Валерия Шмарова. В течение двух недель он парафировал подготовленные соглашения о вывозе и утилизации ядерного оружия, а в начале сентября того же года их подписали в Массандре украинский и российский президенты.18 ноября 1993 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол. Однако постановление о ратификации сопровождалось рядом оговорок, в т.ч. о провозглашении собственности Украины на ядерное оружие и отклонении ст. 5 Лиссабонского протокола о присоединении Украины к ДНЯО. Кроме того, Киев обязался ликвидировать лишь 36% носителей и 42% ядерных боезарядов. Россия и США заявили, что не признают решение украинской стороны.Как вспоминал бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, позиции США и России по украинскому вопросу редко совпадали, однако вопрос ядерного оружия стал исключением "это был первый и чуть ли не единственный случай, когда США и Россия выступали единым фронтом". "Мы были на грани экономической блокады и международной изоляции", – так говорил о событиях осени-зимы 1993 года Кравчук.Компромисс был достигнут в ходе переговоров президентов России, США и Украины 14 января 1994 года. Стороны договорились, что все ядерные боеголовки будут вывезены в Россию для их уничтожения, Киев получит от РФ в качестве компенсации топливо для атомных электростанций на сумму $ 160 млн, а от США – около $ 500 млн по программе программе Нанна-Лугара, которая подразумевала оказание помощи странам бывшего СССР в ликвидации запасов ядерного, химического и биологического оружия.3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала СНВ-1 и Лиссабонский протокол в полном объёме, 8 февраля 1994-го Украина подписала рамочный документ программы НАТО "Партнерство во имя мира", а уже в марте с Украины начали вывозить в Россию стратегическое ядерное оружие.16 ноября 1994 года был принят закон "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия". Без традиционной для Киева "дули в кармане" не обошлось: документ предусматривал, что он вступает в силу лишь после предоставления ядерными державами гарантий безопасности Украине.5 декабря 1994 года на саммите Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Будапеште США, Великобритания, Россия и Украина подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия ("Будапештский меморандум"). Гарантами выступили Россия, США и Великобритания, впоследствии к ним присоединились Франция и Китай.Меморандум не был юридически обязывающим международным договором и вступал в силу сразу, без ратификации. Причем именно американская делегация настаивала на том, чтобы в меморандуме не было даже намёка на юридические гарантии, которые потребовали бы ратификации документа Конгрессом США.После подписания меморандума процесс вывоза ядерных боеголовок с Украины в Россию ускорился. Вечером 1 июня 1996 года последний эшелон с ними пересёк украино-российскую границу, и на следующий день Украина официально выполнила положение Декларации о своём суверенитете – то есть стала безъядерным государством. При этом ликвидация ракетных шахт и топлива затянулась ещё на пять лет, а последний стратегический бомбардировщик был разрезан на части только в январе 2006 года.С тех пор на Украине не раз поднимали вопрос об отказе от безъядерного статуса, подобные заявления начали звучать всё чаще после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией официальный Киев обвинил Москву в нарушении положений Будапештского меморандума. Россия отвергла обвинения, другие подписанты официально о его нарушении не заявляли.В феврале 2019 года Конституцию Украины были внесены нормы о том, что целью существования Украины является вступление в ЕС и НАТО, что противоречило Декларации о суверенитете. Потому никто особо не удивился, когда 19 февраля 2022 года тогдашний президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности Киева отказаться от безъядерного статуса. Именно это послужило одной из причин начала Россией специальной военной операции на Украине.20 февраля 2024 года Алексей Данилов, который на тот момент занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Украины, заявил, что Киев отвергает идею собственной разработки ядерного оружия, но его могут разместить в стране "партнёры по безопасности", а 4 февраля 2025 года сам Зеленский заявил, что западные партнеры должны предоставить Украине ядерное оружие в случае отказа принять её в НАТО. Призыв пока повис в воздухе, но на фоне планов расширения французского "ядерного зонтика" на Польшу к нему стоит относиться серьёзно.* Комплекс 15А30 (УР-100Н), принятый на вооружение в 1975 году. Разработчик – ЦКБ машиностроения, производитель – НПО им. Хруничева. – Ред.** Комплекс 15П044 и 15П952 (РТ-23), принятый на вооружение в 1985 году. Разработчик – Кб "Южное", производитель – ПО "ЮМЗ". – Ред.

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