https://ukraina.ru/20260603/dron-vsu-atakoval-reysovyy-avtobus-v-dnr-est-zhertvy-novosti-svo-1079749294.html

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть жертвы. Новости СВО

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть жертвы. Новости СВО - 03.06.2026 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть жертвы. Новости СВО

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Об этом и других важных событиях рассказал 3 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-03T07:56

2026-06-03T07:56

2026-06-03T07:56

сво

спецоперация

донецкая народная республика

украина

россия

родион мирошник

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина.ру

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"В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь", по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь", - написал Пушилин в своем канале на платформе "Макс".Как отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, после удара по автобусу возбудили уголовное дело о теракте.🟥 Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги.🟥 Взрыв слышали в Чернигове. 🟥 Серия взрывов прогремела в Сумах на севере Украины.🟥 Нанесены удары по целям врага в Николаеве.🟥 Российские расчеты артиллерии за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубицу, миномет, 11 пунктов управления БПЛА и 12 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.🟥 Удары России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины направлены на ослабление снабжения Киева со стороны Запада, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, донецкая народная республика, украина, россия, родион мирошник, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру