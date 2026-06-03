Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть жертвы. Новости СВО - 03.06.2026 Украина.ру
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Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть жертвы. Новости СВО
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть жертвы. Новости СВО - 03.06.2026 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть жертвы. Новости СВО
Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Об этом и других важных событиях рассказал 3 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-03T07:56
2026-06-03T07:56
сво
спецоперация
донецкая народная республика
украина
россия
родион мирошник
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина.ру
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"В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь", по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь", - написал Пушилин в своем канале на платформе "Макс".Как отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, после удара по автобусу возбудили уголовное дело о теракте.🟥 Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги.🟥 Взрыв слышали в Чернигове. 🟥 Серия взрывов прогремела в Сумах на севере Украины.🟥 Нанесены удары по целям врага в Николаеве.🟥 Российские расчеты артиллерии за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубицу, миномет, 11 пунктов управления БПЛА и 12 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.🟥 Удары России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины направлены на ослабление снабжения Киева со стороны Запада, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, донецкая народная республика, украина, россия, родион мирошник, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Родион Мирошник, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть жертвы. Новости СВО

07:56 03.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Об этом и других важных событиях рассказал 3 июня телеграм-канал Украина.ру
"В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь", по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь", - написал Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
Как отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, после удара по автобусу возбудили уголовное дело о теракте.
🟥 Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги.
🟥 Взрыв слышали в Чернигове.
🟥 Серия взрывов прогремела в Сумах на севере Украины.
🟥 Нанесены удары по целям врага в Николаеве.
🟥 Российские расчеты артиллерии за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубицу, миномет, 11 пунктов управления БПЛА и 12 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.
🟥 Удары России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины направлены на ослабление снабжения Киева со стороны Запада, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
О других событиях - в материале Силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве на сайте Украина.ру.
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