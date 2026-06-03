https://ukraina.ru/20260603/zapret-vstupil-v-silu-eksport-armenii-obnulitsya-pri-potere-rossiyskogo-rynka-1079748915.html

Запрет вступил в силу: экспорт Армении обнулится при потере российского рынка

Запрет вступил в силу: экспорт Армении обнулится при потере российского рынка - 03.06.2026 Украина.ру

Запрет вступил в силу: экспорт Армении обнулится при потере российского рынка

Армения может практически обнулить весь свой экспорт томатов, огурцов, перцев, зелени и ряда другой сельхозпродукции, если потеряет главного их покупателя в лице России. Об этом в ночь на 3 июня пишет РИА Новости

2026-06-03T05:21

2026-06-03T05:21

2026-06-03T05:24

украина.ру

новости

россия

армения

россельхознадзор

сельхозпродукция

овощи

импорт

экспорт

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101309/67/1013096799_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_919d5e92869db8ee830824ab414d9a4d.jpg

Аналитики агентства изучили статистику, опубликованную на платформе ООН Comtrade. Согласно данным за одиннадцать месяцев 2025 года (данные за декабрь ещё не опубликованы), Армения экспортировала в Россию свежих овощей и зелени, которые теперь попали под ограничения, на 73,96 миллиона долларов.В пересчете на год объём экспорта этой продукции в Россию составляет примерно 80,64 миллиона долларов, что достигает 99% от всего экспорта попавших под ограничения овощей (около 81,5 миллиона долларов за год).В частности, поставки свежих перцев в Россию за 11 месяцев составили 37,1 миллиона долларов, томатов — 32,78 миллиона, зелени — 2,52 миллиона, огурцов — 1,52 миллиона, спаржи — 16,7 тысячи.Помимо России, небольшие объёмы овощей и зелени из Армении импортировали Грузия, Латвия и Белоруссия.Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, плодоовощной продукции, картофеля, косточковых плодов, винограда и сухофруктов из Армении. С 23 мая в Россию запрещён ввоз армянских цветов.В ведомстве заявили, что не раз направляли в Ереван информацию о нарушениях при поставках, угрожающих фитосанитарному благополучию России и стран ЕАЭС. Нарушения также угрожают отечественным программам господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.Подробнее об извилистых путях армянской политики - в материалах Павла Котова Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией и Татьяны Стоянович Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

армения

грузия

белоруссия

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, армения, россельхознадзор, сельхозпродукция, овощи, импорт, экспорт, еаэс, оон, никол пашинян, грузия, белоруссия, латвия, экономика