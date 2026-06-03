Запрет вступил в силу: экспорт Армении обнулится при потере российского рынка - 03.06.2026 Украина.ру
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Запрет вступил в силу: экспорт Армении обнулится при потере российского рынка
Запрет вступил в силу: экспорт Армении обнулится при потере российского рынка - 03.06.2026 Украина.ру
Запрет вступил в силу: экспорт Армении обнулится при потере российского рынка
Армения может практически обнулить весь свой экспорт томатов, огурцов, перцев, зелени и ряда другой сельхозпродукции, если потеряет главного их покупателя в лице России. Об этом в ночь на 3 июня пишет РИА Новости
2026-06-03T05:21
2026-06-03T05:24
украина.ру
новости
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армения
россельхознадзор
сельхозпродукция
овощи
импорт
экспорт
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Аналитики агентства изучили статистику, опубликованную на платформе ООН Comtrade. Согласно данным за одиннадцать месяцев 2025 года (данные за декабрь ещё не опубликованы), Армения экспортировала в Россию свежих овощей и зелени, которые теперь попали под ограничения, на 73,96 миллиона долларов.В пересчете на год объём экспорта этой продукции в Россию составляет примерно 80,64 миллиона долларов, что достигает 99% от всего экспорта попавших под ограничения овощей (около 81,5 миллиона долларов за год).В частности, поставки свежих перцев в Россию за 11 месяцев составили 37,1 миллиона долларов, томатов — 32,78 миллиона, зелени — 2,52 миллиона, огурцов — 1,52 миллиона, спаржи — 16,7 тысячи.Помимо России, небольшие объёмы овощей и зелени из Армении импортировали Грузия, Латвия и Белоруссия.Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, плодоовощной продукции, картофеля, косточковых плодов, винограда и сухофруктов из Армении. С 23 мая в Россию запрещён ввоз армянских цветов.В ведомстве заявили, что не раз направляли в Ереван информацию о нарушениях при поставках, угрожающих фитосанитарному благополучию России и стран ЕАЭС. Нарушения также угрожают отечественным программам господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.Подробнее об извилистых путях армянской политики - в материалах Павла Котова Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией и Татьяны Стоянович Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, армения, россельхознадзор, сельхозпродукция, овощи, импорт, экспорт, еаэс, оон, никол пашинян, грузия, белоруссия, латвия, экономика
Украина.ру, Новости, Россия, Армения, Россельхознадзор, сельхозпродукция, овощи, импорт, экспорт, ЕАЭС, ООН, Никол Пашинян, Грузия, Белоруссия, Латвия, экономика

Запрет вступил в силу: экспорт Армении обнулится при потере российского рынка

05:21 03.06.2026 (обновлено: 05:24 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГипермаркет "Лента" в Великом Новгороде
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© РИА Новости . Константин Чалабов
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Армения может практически обнулить весь свой экспорт томатов, огурцов, перцев, зелени и ряда другой сельхозпродукции, если потеряет главного их покупателя в лице России. Об этом в ночь на 3 июня пишет РИА Новости
Аналитики агентства изучили статистику, опубликованную на платформе ООН Comtrade. Согласно данным за одиннадцать месяцев 2025 года (данные за декабрь ещё не опубликованы), Армения экспортировала в Россию свежих овощей и зелени, которые теперь попали под ограничения, на 73,96 миллиона долларов.
В пересчете на год объём экспорта этой продукции в Россию составляет примерно 80,64 миллиона долларов, что достигает 99% от всего экспорта попавших под ограничения овощей (около 81,5 миллиона долларов за год).
В частности, поставки свежих перцев в Россию за 11 месяцев составили 37,1 миллиона долларов, томатов — 32,78 миллиона, зелени — 2,52 миллиона, огурцов — 1,52 миллиона, спаржи — 16,7 тысячи.
Помимо России, небольшие объёмы овощей и зелени из Армении импортировали Грузия, Латвия и Белоруссия.
Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, плодоовощной продукции, картофеля, косточковых плодов, винограда и сухофруктов из Армении. С 23 мая в Россию запрещён ввоз армянских цветов.
В ведомстве заявили, что не раз направляли в Ереван информацию о нарушениях при поставках, угрожающих фитосанитарному благополучию России и стран ЕАЭС. Нарушения также угрожают отечественным программам господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.
Подробнее об извилистых путях армянской политики - в материалах Павла Котова Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией и Татьяны Стоянович Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам.
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