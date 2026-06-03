https://ukraina.ru/20260603/ekonomika-ukrainy-i-voyna-bu-ponty-krazha-vishni-toksichnyy-shrift-i-novye-pravila-bronirovaniya-1079722797.html

Экономика Украины и война: б/у понты, кража "вишни", "токсичный" шрифт и новые правила бронирования

Экономика Украины и война: б/у понты, кража "вишни", "токсичный" шрифт и новые правила бронирования - 03.06.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: б/у понты, кража "вишни", "токсичный" шрифт и новые правила бронирования

Конец мая обошёлся без громких новостей, однако их отсутствие позволяет совершить непродолжительное погружение в будни украинского бизнеса и потребительского рынка. Там кипят страсти: одни сети уходят, другие приходят, девочки-дизайнеры вновь чудят, а русские — как всегда — всё воруют у львовян

2026-06-03T06:40

2026-06-03T06:40

2026-06-03T06:40

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Европейские проблемы "Метинвеста"На форуме Forbes Money 2026 руководитель офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовоз поделился новостями. "Метинвест" установил газопоршневые электростанции совокупной мощностью свыше 29 МВт и планирует построить 37-МВт СЭС. · Приоритетом для "Метинвеста" остаётся строительство меткомбината в Италии, который будет не только производить "зелёную" сталь, но также позволит загрузить мощности украинских предприятий группы. Последние будут изготавливать горячебрикетированное железо для итальянского завода. В планах покупка трубного завода в Румынии, полуфабрикаты для которого будет поставлять "Запорожсталь". Главная проблема для "Метинвеста" уже не война, — к ней привыкли — а изменчивость правового регулирования в Евросоюзе с его квотированием и трансграничным углеродным регулированием. Вторая беда — дефицит доступного финансирования: банки бизнес не кредитуют, а иностранцы осторожничают из-за войны.Впрочем, магистральная тенденция развития "Метинвеста" — встраивание украинских заводов в роли поставщика сырья и полуфабрикатов в европейские производственные цепочки — остаётся неизменной уже лет 20 как. Такая роль в разделении труда гарантирует, что никакого развития у украинской металлургии не будет.Б/у понтыИнститут изучения авторынка выяснил, что по итогам первого квартала на Украине зарегистрировали 36 ультрапремиальных автомобилей — Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Maybach, McLaren и Rolls-Royce. Речь идёт как о новых, так и о б/у автомобилях, а наибольшей популярностью пользовались автомобили Maserati.О полном восстановлении и стабилизации рынка — до показателей 2021 года с 49 машинами — речи пока не идёт, но данный сегмент авторынка стал чувствовать себя явно лучше, чем в 2022 году, когда фиксировалось от 20 до 30 регистраций. Но с 2024 года спрос стал увеличиваться: в 2024–2025 году ежеквартально регистрировали по 40–50 ультрапремиальных машин, а четвёртый квартал 2025 года поставил рекорд с 76 регистрациями.Любовь к люксу теперь с привкусом явного б/у: если в 2021 году 59% премиальных машин были новыми, то в 2026 году 70% регистраций пришлись на б/у.Проще говоря, кому война, а кому мать родна: пока одни выживают, другие становятся лишь богаче, но так как богатеет поколение поднявшихся на войне, то к "понтам" у него требований меньше. Как следствие, пыль в глаза можно пускать и б/у автолюксом — всё равно все вокруг такие же, а прежние хозяева жизни, включая Рината Ахметова*, уже давно в Европе, в своих квартирах за 500 млн долларов.Где взять шмотК слову, в развитие темы потребления. В прошлых обзорах автор писал об уходе с Украины вещевых ретейлеров: они закрывают магазины в ТЦ и покидают рынок. Деловые СМИ пишут о том, что их места занимают украинские компании, а также польская сеть Pepco, находя в этом позитив для ТЦ. Никакого позитива в этом нет.Во-первых, для ТЦ крупные вещевые ретейлеры являются якорными арендаторами: они занимают большие площади на лучших этажах и своим присутствием заманивают в ТЦ посетителей. Альтернативы таким арендаторам нет: ни один украинский бренд не в состоянии арендовать те же площади — у него на это нет ни денег, ни товарного ассортимента, ни достаточного количества лояльных покупателей.Во-вторых, беднеющие покупатели вряд ли смогут позволить себе вещи украинских брендов. Всё дело в эффекте масштаба: чем крупнее производитель, тем легче ему вести переговоры с поставщиками и тем проще ему добиться снижения производственных издержек на всех этапах.Поэтому потребитель скорее воспользуется возможностью онлайн-торговли: закажет вещи в западных онлайн-магазинах, где они дешевле, качественнее и представлены знакомыми ему брендами, или в китайских маркетплейсах, где они ещё дешевле. Те же, кто не привык покупать одежду в онлайне, пойдут в секонд-хенды, которых на Украине было в избытке во все времена, включая домайданные. Именно там тарится массовый покупатель — от предпенсионеров, которым нужны просто вещи, до молодёжи, готовой предъявлять и отвечать за "шмот".Параллельно с этим Рада в очередной раз провалила голосование за законопроект о введении налогов на посылки стоимостью до 150 евро.Токсичный шрифтГазировка "Живчик" оказалась в эпицентре скандала. Менеджеры решили провести ребрендинг, включая замену шрифтов на этикетке. Дизайнеры удовлетворили эстетические чувства начальников с помощью шрифта Road Radio. Однако вскоре выяснилось, что автором шрифта стала дизайнер из Уфы, а он используется на — о ужас — сухпайках российской армии. Шум поднял онлайн-каталог шрифтов Rentafont, чьих владельцев, видимо, оскорбил тот факт, что шрифты купили не у них.Как следствие, менеджеры извинились и пообещали заменить шрифт, лишь бы погасить скандал.В связи с этим стоит отметить несколько моментов.Во-первых, потребителю безразличны шрифты — он их оценивает по принципу "понравилось/не понравилось". Производитель "Живчика" перешёл дорогу организованному и медийно влиятельному национально озабоченному меньшинству, ущемив его финансовые интересы. И тот факт, что менеджеры покаялись, свидетельствует о том, что финансовая схема работает и по этой же схеме проведут атаки на другие компании.Во-вторых, в нормальной стране и обществе бизнес мнение таких "общественников" проигнорировал бы, а может и вовсе нашёл бы способ заткнуть им рот посредством правоохранительных органов. Но не на Украине.Как следствие, подобные скандалы будут продолжаться: менеджеры, дизайнеры и все остальные будут заниматься цензурой и самоцензурой. А именно они являются залогом функционирования киевской власти.Украли вишнюУльтранционалистическое издание Zaxid.net сообщает об открытии в Казани стейкхаус-кабаре "Конь и вишня", которое является копией львовского ресторана "Пьяная вишня". Утверждается, что проклятые русские опять скопировали всё и ничего своего не придумали так как "кражи прописаны в их ДНК". И это не первый такой "грех": в 2018 году россияне "украли" концепцию "Львовской мастерской шоколада", в 2023 году "Рёберную", а ещё "воровали" рецепты пряников и форматы фестивалей. И это не говоря о "краже" борща.Строго говоря, "пьяную вишню" и правда украли. Причём дважды. Вторая кража — у львовян в виде концепции ресторана, но за это "укравшим" ничего не будет. Юридически защитить "концепцию оформления" очень сложно. В большинстве стран (включая Россию, Украину, Казахстан) идея, стиль, атмосфера и визуальная концепция сами по себе не охраняются авторским правом. Защищается только конкретное выражение (логотип, фирменный стиль, дизайн-проект, чертежи, 3D-визуализации и т.д.). Тем более невозможно юридически защитить что-либо в условиях полного разрыва контактов — Украина даже доверенности из России не признаёт.А вот первую кражу провернули сами львовяне. "Пьяная вишня" как рецепт уходит корнями в XVII–XIX века. Во французских, немецких, итальянских, а также австрийских кулинарных книгах упоминаются рецепты замоченной на коньяке или вине вишни. Готовили вишню в роме и в царской России — есть рецепты конца XIX — начала XX века, а в советские годы в ресторанах подавали вишню в сахаре с водкой/спиртом/коньяком. Поэтому если что львовяне и сделали, то просто застолбили за собой мем и название. С таким же успехом турки могли бы вменить всем кражу кофе.Торговля свободойКабмин изменил правила бронирования работников и предприятиям придётся до 1 сентября 2026 года вновь пройти процедуру оценки своего соответствия критериям критически важных, заодно до 25 тыс. гривен подняли размер средней зарплаты на предприятии для сохранения брони. Если предприятие, которое признано критически важным, превышает установленные правила по количеству работников, которых можно бронировать, то это считается нарушением. А у компании-нарушителя могут забрать статус критически важного.Проще говоря, правила бронирования вновь изменили, а это означает отмену ранее действовавших коррупционных схем. Теперь всем придётся передоговариваться и вновь тратить деньги, но по уже возросшим таксам. Как видно, торговля свободой является прекрасным и высокомаржинальным бизнесом.Прочие новостиПредставитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Украина не выполнила часть технических требований ЕС для предоставления ей первого транша финансовой помощи на 9,1 млрд евро из общего пакета в 90 млрд евро. Поэтому евробюрократы рассчитывают, что украинская власть проведёт работу над ошибками, чтобы получить обещанные ей деньги до конца июня.Удары по энергетической инфраструктуре вновь стали обыденностью. 2 июня прилетело по объектам "Нафтогаза" в Харьковской области, заодно без электроэнергии остались Киев и семь областей. 29 мая без света были потребители в 6 областях, а 27 мая в пяти областях.Из-за нерентабельности сбыта сливочного масла в страны Евросоюза (дело в квотах) украинский рынок сливочного масла затоварен, а его производителям приходится снижать цены. Тем временем Ассоциация производителей молока Украины отрапортовала о сокращении за год поголовья коров на 18%.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаДело не в том, верит ли Европа в победу Украины. Европа видит ситуацию таким образом, что Россия не может одержать победу. Подробнее - в материале Георгий Бовт: Россия и Украина начали войну городов, потому что не могут подвинуть друг друга на поле боя

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, ринат ахметов, украина, россия, италия, метинвест, ес, рада