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Еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста в Петербурге отправили в СИЗО

Еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста в Петербурге отправили в СИЗО - 11.01.2024 Украина.ру

Еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста в Петербурге отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд отправил в СИЗО еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова - Кирилла Шелегова и Никиту Смакова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города

2024-01-11T09:42

2024-01-11T09:42

2024-01-11T09:17

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поджог

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Один из авторов программы "Изолента" Татаренков ранее рассказал, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру.По линии МВД было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, задержаны трое подозреваемых.По данным полиции, они признались, что получили задание от некоего человека за 1000 долларов.Ранее под арест был отправлен предполагаемый организатор поджога Рустам Горшков.Сообщалось также, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по линии Следственного комитета после поджога двери журналиста.

https://ukraina.ru/20231218/1052201149.html

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новости, поджог, журналист, санкт-петербург, сизо, суд