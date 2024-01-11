Еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста в Петербурге отправили в СИЗО - 11.01.2024 Украина.ру
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Еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста в Петербурге отправили в СИЗО
Еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста в Петербурге отправили в СИЗО - 11.01.2024 Украина.ру
Еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста в Петербурге отправили в СИЗО
Октябрьский районный суд отправил в СИЗО еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова - Кирилла Шелегова и Никиту Смакова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города
2024-01-11T09:42
2024-01-11T09:17
новости
поджог
журналист
санкт-петербург
сизо
суд
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Один из авторов программы "Изолента" Татаренков ранее рассказал, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру.По линии МВД было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, задержаны трое подозреваемых.По данным полиции, они признались, что получили задание от некоего человека за 1000 долларов.Ранее под арест был отправлен предполагаемый организатор поджога Рустам Горшков.Сообщалось также, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по линии Следственного комитета после поджога двери журналиста.
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новости, поджог, журналист, санкт-петербург, сизо, суд
Новости, поджог, журналист, Санкт-Петербург, СИЗО, Суд

Еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста в Петербурге отправили в СИЗО

09:42 11.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Октябрьский районный суд отправил в СИЗО еще двоих обвиняемых в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова - Кирилла Шелегова и Никиту Смакова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города
Один из авторов программы "Изолента" Татаренков ранее рассказал, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру.
По линии МВД было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, задержаны трое подозреваемых.
По данным полиции, они признались, что получили задание от некоего человека за 1000 долларов.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, срок меры - 07.03.2024", - указала пресс-служба судов.
Ранее под арест был отправлен предполагаемый организатор поджога Рустам Горшков.
Сообщалось также, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по линии Следственного комитета после поджога двери журналиста.
полиция МВД РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
18 декабря 2023, 15:46
Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганствеУголовные дела возбудили после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале
 
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