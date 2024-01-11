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Десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - Минобороны РФ
Десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - Минобороны РФ - 11.01.2024 Украина.ру
Десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - Минобороны РФ
Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вербового на Запорожском участке фронта. Об этом сообщили 11 января в Минобороны РФ
2024-01-11T07:27
2024-01-11T07:27
2024-01-11T07:27
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"В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", - говорится в материале.По данным ведомства, в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили огневые средства и пункты управления противника, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.В лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, под прикрытием огня бронегруппы на БМД-4М зашли штурмовые подразделения "крылатой пехоты"."Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", - пояснили в Минобороны.
https://ukraina.ru/20231225/1052393366.html
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новости, штурм, всу, десант, украина, россия
Новости, штурм, ВСУ, десант, Украина, Россия
Десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - Минобороны РФ
Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вербового на Запорожском участке фронта. Об этом сообщили 11 января в Минобороны РФ
"В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", - говорится в материале.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили огневые средства и пункты управления противника, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.
"Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи", - уточнили в министерстве.
В лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, под прикрытием огня бронегруппы на БМД-4М зашли штурмовые подразделения "крылатой пехоты".
"Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", - пояснили в Минобороны.