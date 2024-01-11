https://ukraina.ru/20240111/1052624944.html

Десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - Минобороны РФ

Десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - Минобороны РФ - 11.01.2024 Украина.ру

Десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - Минобороны РФ

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вербового на Запорожском участке фронта. Об этом сообщили 11 января в Минобороны РФ

2024-01-11T07:27

2024-01-11T07:27

2024-01-11T07:27

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"В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", - говорится в материале.По данным ведомства, в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили огневые средства и пункты управления противника, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.В лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, под прикрытием огня бронегруппы на БМД-4М зашли штурмовые подразделения "крылатой пехоты"."Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", - пояснили в Минобороны.

https://ukraina.ru/20231225/1052393366.html

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новости, штурм, всу, десант, украина, россия