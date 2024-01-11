https://ukraina.ru/20240111/1052624818.html
Трамп назвал Путина очень умным человеком
Трамп назвал Путина очень умным человеком - 11.01.2024 Украина.ру
Трамп назвал Путина очень умным человеком
Бывший президент США Дональд Трамп 10 января во время выступления перед сторонниками в Айове назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Трансляцию вел телеканал Fox News
2024-01-11T07:14
2024-01-11T07:14
2024-01-11T07:20
дональд трамп
президент
сша
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новости
владимир путин
россия
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"[Президент США Джо] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, <...>, Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", - заверил он.Ранее Трамп указывал, что у него были хорошие отношения с российским лидером и конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Ранее он неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена, которого он считает "самым коррумпированным и некомпетентным в истории" президентом США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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дональд трамп, президент, сша, зарубежье, новости, владимир путин, россия
Дональд Трамп, президент, США, Зарубежье, Новости, Владимир Путин, Россия
Трамп назвал Путина очень умным человеком
07:14 11.01.2024 (обновлено: 07:20 11.01.2024)
Бывший президент США Дональд Трамп 10 января во время выступления перед сторонниками в Айове назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Трансляцию вел телеканал Fox News
"[Президент США Джо] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, <...>, Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", - заверил он.
Ранее Трамп указывал, что у него были хорошие отношения с российским лидером и конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.
Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Ранее он неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена, которого он считает "самым коррумпированным и некомпетентным в истории" президентом США.