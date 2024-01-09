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Зеленский переночует в Швейцарии ради ВЭФ – СМИ

Зеленский переночует в Швейцарии ради ВЭФ – СМИ - 09.01.2024 Украина.ру

Зеленский переночует в Швейцарии ради ВЭФ – СМИ

Ради участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Швейцарию, сообщили 8 января журналисты издания Tages-Anzeiger, ссылаясь на свои источники

2024-01-09T12:32

2024-01-09T12:32

2024-01-09T12:32

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владимир зеленский

швейцария

визит

запад

помощь

экономика

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Помимо горнолыжного курорта в Давосе, где пройдет встреча ВЭФ, украинский президент посетит Берн. У Зеленского запланированы встречи с членами швейцарского правительства, но прием до сих пор не подготовлен, а переговоры продолжаются, утверждает RTS.В МИД Украины и Швейцарии предстоящий визит не подтверждали, но и не опровергали. По информации СМИ, поездка Зеленского может продлиться два дня."За неделю до ВЭФ слухи об участниках становятся довольно распространенным явлением. В понедельник утром другие газеты предсказывали, что Зеленский будет отсутствовать", - сообщают Swiss Info.Такая неопределенность в последнее время традиционна для Зеленского, отмечает издание. Его визиты, как правило, становятся сюрпризами, так как ему приходится соблюдать меры безопасности.Журналисты называют визит украинского президента особенно важным и символическим, потому что в Швейцарии он был последний раз в 2020 году. За время боевых действий Украину посетили три федеральных консула, что свидетельствует о "прочных отношениях между странами". Посетив ВЭФ, считают они, Зеленский сможет обсудить с европейскими лидерами свою "формулу мира" и заручиться их поддержкой на фоне снизившейся помощи США и коллективного Запада.

https://ukraina.ru/20240109/1052587104.html

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новости, владимир зеленский, швейцария, визит, запад, помощь, экономика