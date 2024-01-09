https://ukraina.ru/20240109/1052581979.html

"Скоро их самих будут ловить". Украинские эксперты о войне и о скором будущем

"Скоро их самих будут ловить". Украинские эксперты о войне и о скором будущем - 09.01.2024 Украина.ру

"Скоро их самих будут ловить". Украинские эксперты о войне и о скором будущем

В попытках перебить негативные тенденции в восприятии украинцами усиления и ужесточения мобилизации, киевский режим пустился во все тяжкие. Если не удастся переубедить и запугать, то можно запретить любую критику, объявить самих критиков "агентами Кремля"

2024-01-09T04:07

2024-01-09T04:07

2024-01-09T04:07

эксклюзив

украина

мобилизация

владимир зеленский

всу

соскин

анатолий шарий

алексей якубин

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Ранее власти заявили о необходимости призвать в ВСУ дополнительно полмиллиона человек. По мнению многих экспертов, речь идет о возмещении огромных потерь в ходе провального контрнаступления.Кабмин внес в парламент законопроект об усилении мобилизации, в документе предусмотрены драконовские меры для уклонистов. Представители власти заявляют, что эти меры коснутся и украинцев, находящихся за границей.Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, ряд политиков выступили с критическими замечаниями. Законопроект рассматривается профильным комитетом Рады в закрытом режиме. Появились и сообщения об альтернативных законопроектах.Украинский политолог Алексей Якубин появление альтернативных проектов назвал показательным и высказал предположение, что "основной" законопроект в своем нынешнем "шокирующем" виде не будет принят. По мнению Якубина, депутаты Рады видят, что их хотят сделать единственными ответственными, но хотели бы такой ответственности избежать.В результате проект могут смягчить или вернуть в Кабмин на доработку. Есть даже вероятность, что скандализированная атмосфера вокруг него повлияет таким образом, что проект вообще не будет рассмотрен. Это не так уж важно, ведь и без всякого закона мобилизационные меры ужесточаются с каждым днем, отметил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Понятно, что люди, не желающие отдавать жизнь за Зеленского и за его западных хозяев, скрываются, бегут от мобилизации кто как может. А те, кто сумел выехать за границу, не торопятся возвращаться.Теперь власть продвигает новый посыл, убеждая граждан, что уклоняться от призыва даже опаснее, чем отправиться на бойню. Так, заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Совбеза Украины Андрей Коваленко заявил, что Европа украинских беженцев больше не примет так, как принимала в 2022 году.Он посоветовал тем, кто сейчас думает, как "откосить", заранее овладевать военными специальностями, учиться стрелять и летать на дронах. Иначе..."Вы потеряете все: кто-то из вас сбежит, кого-то убьют, а кого-то изнасилуют. Но у вас точно все заберут", — заявил чиновник, слова которого приводят украинские СМИ.Это заявление по достоинству оценил живущий в Испании украинский журналист Анатолий Шарий."Руководитель центра противодействия дезинформации. Рассказывает, что в Европе беглецов не принимают. Клоунская организация воров и лжецов", — написал он в своем телеграм-канале."Офис Президента дал указание всем структурам продвигать трек мобилизации, но некоторые акторы больше вредят процессу чем помогают.Когда заместитель руководителя центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявляет такую дичь, то понимаешь почему мы проигрываем в когнитивной войне противнику, оказывается, наше ЦПД не способно даже обосновать мобилизацию для украинцев", — отреагировал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Зачем напрягать извилины и что-то обосновывать, когда можно просто запретить критику и сомнения. По данным источника канала, офис Зеленского "поставил на мониторинг любые новости о мобилизации, негатив будут купировать извинениями самих жертв или удалением контента из сети".Военкомов запретят снимать, запретят обсуждать методы мобилизации, словом, "все кто пишет о беспределе ТЦК — агенты Кремля!", отмечает канал.Но вряд ли это поможет. Покинувший страну не так давно одессит, блогер, известный под ником "Препод от Бога", в своем документальном сериале "Беженец" (доступен на ютуб-канале блогера) объясняет, почему он решил уехать. Но по понятным причинам не объясняет, как.По словам блогера, на Украине сегодня "у многих открываются глаза, не у всех, но в любом случае — у большинства"."И многие люди начали сильно реагировать на то, что происходит в стране. Они замечают, что образовалось такое серьезное расслоение между так называемой элитой — хотя непонятно, кто эти люди, почему они "элита", а почему обычные украинцы — они обычные украинцы", — сказал автор канала.Он отметил, что многие не понимают, почему представители "элиты" ни в чем себе не отказывают, почему "какое-то лысое толстое мурло (речь об одном из актеров "95 квартала" — Ред.) рассказывает, что он не хочет, чтобы его подстрелили, поэтому он не идет на фронт, ну, а ты должен почему-то это делать"."Почему у него больше прав, чем у тебя? Я, немножко поразмыслив, решил, что надо что-то делать. Надо уезжать", — рассказал блогер.Что ж, к такой мысли приходят многие украинцы, о чем свидетельствуют регулярные сообщения соответствующих служб о задержании очередных групп уклонистов на границе и о разоблачении организаторов тайных маршрутов переправки людей.Но внутри Украины все может измениться — и очень скоро, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он заявил в своем блоге, что на фоне разворачивающихся событий на Ближнем Востоке про Украину западные покровители киевского режима просто забудут.И последствия не заставят себя ждать."Я думаю, что уже в марте Зеленского не будет, скорее всего. Уже не будет никакой блокады для выезда украинских мужчин с Украины, полностью рухнет вообще вся модель функционирования нынешней Украины.Многие люди, которые сегодня на постах, вообще будут бежать с Украины и просить где-то убежища в Африке, в Латинской Америке", — считает экс-советник Кучмы.Бежать будет и обслуга нынешних властителей — кто успеет. Эксперт выдал такой прогноз: "Сейчас они за мужчинами бегают украинскими, ловят их… Скоро их будут ловить украинские мужчины".

https://ukraina.ru/20240107/1052567637.html

https://ukraina.ru/20240106/1052558503.html

https://ukraina.ru/20240105/1052554034.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, мобилизация, владимир зеленский, всу, соскин, анатолий шарий, алексей якубин