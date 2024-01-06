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Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князь

Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князь - 06.01.2024 Украина.ру

Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князь

Богдан Хмельницкий, с точки зрения современной идеологической доктрины, персонаж контраверсийный – и надо бы его забыть, потому что он был против европейской интеграции, но он был руководителем действительно массового движения и одерживал реальные победы, а "битвы под Конотопом". Вопрос этот решат в конце концов. Но пока Хмельницкий на коне

2024-01-06T08:00

2024-01-06T08:00

2024-01-06T08:00

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Богдан-Зиновий Михайлович Хмельницкий родился 6 января 1596 (или 1595) года в селе Субботове на территории современной Черкасской области. Имена родственные – "данный богом" и "рождённый Зевсом".Происходил он из шляхетско-казацкой семьи. Михаил Хмельницкий был чигиринским подстаростой, находился на службе у коронного гетмана Станислава Жолкевского, а затем у Яна Даниловича. В 1620 году он погиб в битве с турками под Цецорой. Предполагается, что происходил он с Галичины, но это не точно. Происхождение матери толком неизвестно – то ли из местных, то ли даже из российских казаков (скорее всего – не из донских, а из городовых). Историки, впрочем, полагают, что сам Хмельницкий всё же шляхтичем не был, из-за недостаточно благородного происхождения матери и вероятной банниции (наказания, предполагающего в т.ч. лишения шляхетского достоинства) отца.Хмельницкий сначала учился в киевской братской школе, а после её окончания поступил в Иезуитский коллегиум в Ярославе, а потом и/или во Львове. Кроме русского языка (судя по его универсалам, использовавшаяся им версия русского языка была близка к современному украинскому и русские послы, очевидно, нуждались в переводчике) знал польский и латынь.В 1620 году участвовал в неудачной для поляков битве под Цецорой, был пленён и продан в рабство. Пробыл он там не слишком долго, но достаточно, чтобы выучить также турецкий и татарский языки.После того, как был выкуплен родственниками, записался в реестровое казачество, но жил, в основном, на Запорожье (вообще реестр и Запорожье были сообщающимися сосудами). С 1623 года фиксируется его участие в походах на Турцию.Примерно в 1629-30 году вернулся в Чигирин и женился на казачке Анне Сомковне и получил пост чигиринского сотника.Интересный момент – знакомство с королём Владиславом IV. Существует легенда, в соответствии с которой юного Богдана с русским царём (правда – лишь призванным "Семибоярщиной") королевичем Владиславом познакомил Пётр Сагайдачный во время осады Москвы в 1618 году. Летопись Самовидца подтверждает, что в 1634 году он принимал участие в русско-польской войне. Позже Хмельницкий действительно был принят при дворе, неоднократно был членами депутаций от казаков, а в некоторых вопросах был даже конфидентом короля.Участие Хмельницкого и Ивана Сирко в событиях Фронды во Франции на стороне королевских войск не подтверждено, хотя польские наёмники там действительно засветились. В Европе Хмельницкий бывал, но видимо раньше – во время учёбы.В казацких восстаниях 1630-х годов не участвовал. Разве что во время восстания Павлюка капитуляция восставших была писана его рукой, но то, что он действительно был писарем у повстанцев сомнительно – все руководители восстания были казнены. Возможно, к нему просто обратились как к грамотному человеку. После этого на протяжении десятилетия казаки не бунтовали.В общем, Хмельницкий проявил себя как вполне лояльный подданный польской короны. Ещё более лояльным он мог бы быть только приняв католичество, но король Владислав был веротерпим.Никакого восстания против короля Хмельницкий не поднимал, но у него возникли проблемы с подстаростой Даниэлем Чаплинским. Тот, в традициях времени, напал на Субботов, разграбил его, увёз сожительницу Хмельницкого Елену, с которой тот жил после смерти его первой жены Анны Сомковны и насильно обвенчался с ней по католическому обряду. Избил младшего сына Хмельницкого – тут историки путаются, то это был неизвестный сын, который результате умер, то ли это будущий гетман Юрась Хмельниченко, который после этого много болел.Попытки искать управу в суде окончились ничем – православных в Польше за полноправных членов общества не считали, да и вообще принять какие-то меры против природного шляхтича было не так уж просто.А обращение к королю привело к интересному результату – тот посоветовал Хмельницкому защитить свои права саблей… Тут сработали два фактора: личная симпатия к Хмельницкому и личный интерес сыграть роль миротворца. Король в шляхетской республике был фигурой довольно слабой и новое восстание позволяло ему стать сильнее.Так что изначально никакой освободительной войны не планировалось. Планировалась локальная операция по укрощению конкретного шляхтича, ну и там суду и магнатам показать, где раки зимуют.Сделать это предполагалось при помощи запорожцев и татар. И тут интересно – привлечение тех, а особенно – вторых в качестве военной силы немного концепции освободительной войны противоречит, поскольку казаки не особенно разбирали, кого грабить, с татарами же надо было расплачиваться ясырем. Между тем, без тех и других было – в войнах того времени победить без конницы было немыслимо, а запорожские казаки, в отличие от донских (и то – более позднего периода) сражались только в пешем строю. Кстати, крымскому хану этого было мало, в бахчисарайских архивах сохранилось упоминание, что Хмельницкий обещал перейти в ислам. Этого он делать, конечно, не собирался, но хан ему и не поверил, а в помощь вышли только силы полунезависимого перекопского мурзы Тугай-бея.Это уже потом оказалось, что в украинском обществе накопилась критическая масса возмущения и тут уж без разницы было, кто союзник и какой ценой… Но интересно, что Хмельницкому удалось организовать и направить всю эту огромную восставшую массу.Судя по всему, Владислав IV связывал с восстанием какие-то надежды на реформы в Речи Посполитой, хотя бы в плане восстановления в правах массы православного населения… Кстати, в России, похоже, тоже это понимали, потому до 1653 года всерьёз посланцев Запорожья не воспринимали. Да и самый Земский собор, похоже, собирался вовсе не для того, чтобы получить санкцию на присоединение. Администрация Алексея Михайловича вовсе не рвалась к расширению границ и войне с Речью Посполитой, чьи войска всего треть века до этого стояли под Москвой.После смерти Владислава, новый король Ян Казимир решил "навести конституционный порядок"… Исторические аналогии – инструмент в высшей степени сомнительный, но результат получился примерно как у киевской "хунты" в Донбассе. Хотя не факт, что сторонников "партии войны" вроде Яремы Вишневецкого было утихомирить проще, чем казаков. Так же, впрочем, как и на Украине в 2014 году.Соглашение с Россией скорее всего воспринималось Хмельницким не как "воссоединение", пусть даже на правах автономии, а как союз, пусть и неравноправный. Суть этих отношений скорее соответствует отношениям Киевской Руси с Византией и Владимирской Руси – с Ордой. И в Константинополе, и в Сарае сидел высший правитель – царь. Князья были ему подчинены скорее в духовном плане, сохраняя при этом почти полную самостоятельность.Так же и Гетманщина сохраняла верность православному царю, будучи при этом полностью независимой. Самым серьёзным ограничением суверенитета было отсутствие права сношения с Польшей, причём Россия сама поставила гетмана перед фактом "невыполнения своих обязательств", начав войну со Швецией (которая воевала против Польши).В рамках такого понимания становятся понятными и переговоры Хмельницкого с Крымом и Молдавией, и попытка основать свою династию (сорвавшаяся из-за гибели сыны Тимоша и неспособности Юрия), и строительство своей собственной системы управления, никак не связанной с российской. Собственно, у Гетманщины из признаков независимости не было только своей финансовой системы.Хмельницкий умер 6 августа 1657 года от кровоизлияния в мозг в Чигирине, похоронен рядом с телом его сына Тимофея в селе Суботове, в построенной им самим каменной Ильинской церкви.После смерти Хмельницкого началась гражданская война, называемая в украинской историографии "Руиной".В 1664 году польский воевода Стефан Чарнецкий сжёг Суботов и велел выкопать прах Хмельницкого и его сына Тимоша и выбросить тела на "поругание" из могилы.К Хмельницкому у всех масса претензий.Поляки, например, считают его шляхтичем, предавшим короля. Хотя это не так – с королём Владиславом он поддерживал нормальные отношения и ничего особенного против Речи Посполитой не злоумышлял (не исключено, что Иван Выговский, возвращая Гетманщину в Польшу, действовал в соответствии с программой раннего Хмельницкого, если она, конечно, существовала в сформулированном виде).Евреи считают его организатором еврейских погромов… Забывая вспомнить, что ненависть украинских селян к евреям имела причины материально-духовные: польские паны имели обыкновение продавать подати евреям, а те выбивали их оригинальным образом – запирая храмы. Современный человек просто неспособен представить, насколько болезненно-оскорбительной была эта мера, особенно – от иноверцев.Украинские националисты недовольны вообще всем – и тем, что Хмельницкий выступал за православие, а не за унию, и тем что он боролся против евроинтеграции под властью польских панов, а самое главное – не могут простить ему Переяславскую раду… Так что в прекрасной Украине будущего такого героя не будет ни при каких условиях.В России им тоже многие недовольны – не соответствует ожидаемому моральному облику воссоединителя, потому что думал не о воссоединении. Но, если честно, странно, если бы он так думал. Он действовал как украинский националист в понимании Владимира Владимировича Путина – человек, который отстаивает интересы своей страны. А интерес Украины – быть в союзе с Россией.

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