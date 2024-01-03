https://ukraina.ru/20240103/1052540941.html

Удары по Белгороду. Главное на Украине на утро 3 января

Удары по Белгороду. Главное на Украине на утро 3 января - 03.01.2024 Украина.ру

Удары по Белгороду. Главное на Украине на утро 3 января

Вечером 2 января и утром 3 января украинские военные снова атаковали Белгород

2024-01-03T09:33

2024-01-03T09:33

2024-01-03T09:34

хроники

эксклюзив

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В ночь на 3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале написал об очередной — четвёртой за день — атаке украинских военных на столицу региона."В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в 22:32.Спустя 42 минуты он рассказал о подробностях произошедшего."Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито 9 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе есть повреждения в частном секторе - в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля", - указывал Гладков.Находящийся в Белгороде репортёр Юрий Васильев опубликовал фотографию из бомбоубежища."Где-то в центре Белгорода. Что-то там неспокойно наверху, всех постояльцев перевели в подвал от греха подальше. Что именно неспокойно — в комменты накидайте, плиз, а то тут интернет не того. В убежище-то", - просил он своих подписчиков в 22:45.Утром 3 января стало известно о новой атаке на город."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет", - писал Гладков в 06:10.Позже он сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших не было.В 06:46 Гладков сообщил о новой атаке на Белгород."В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - призвал он жителей города.В 08:17 губернатор описал обстановку в городе."Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города. Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем", - указал он.В 09:16 Минобороны РФ сообщило подробности произошедшего."Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", - указывалось в сообщении.Примечательно, что интенсификация обстрелов Белгорода сопровождалась заявлением посла США на Украине Бриджит Бринк."Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, которые американские власти планируют передать в ВСУ в ближайшее время", - цитировало посла издание "Страна".Журналисты этого украинского СМИ напомнили, что пока переданные Украине ракеты к HIMARS способны бить на 160 км.Ранее, в феврале 2023 года, издание The Washington Post сообщало о том, что украинские военные при нанесении большинства ударов из HIMARS и использовании других американских ракетных систем опираются на данные о местоположении целей, которые предоставляют США и их союзники. Издание ссылалосьна американских и украинских чиновников.По словам одного из собеседников, ВСУ "почти никогда не используют передовых систем без конкретных координат" от базирующихся в Европе американских военных. Украинские чиновники считают, что это должно придать СШАуверенности в вопросе поставок Украинеоружия большей дальности.Также ранее ряд западных СМИ сообщал, что США поставили Украине условие: не бить при помощи переданного оружия по старым регионам России, а использовать это оружие лишь для целей на той территории, которую США считают украинской.Новое заявление Бринк свидетельствует: США отошли от этого принципа и сделали серьёзный шаг для эскалации конфликта. Это заставило многих задуматься о способах противодействия угрозе."Белгород снова под обстрелом. Сообщают об очередных безуспешных попытках атаки города при помощи ракет и РСЗО. О грядущих проблемах в Белгородской области мне было понятно недели две-три назад. Вначале я было написал очень подробный текст, чтобы упредить события. Но позже решил отложить публикацию. Мало ли, вдруг сам себе накрутил. Однако, я также ошибся со своим прогнозом. Мне казалось, что ВСУ будут атаковать Белгородскую область с земли и ближе к февралю перед выборами президента. Противник опередил даже самые смелые прогнозы и ударил сразу по гражданским в городе", - прокомментировал обстрелы Белгорода волонтёр Алексей Живов.Он указал на нарастание интенсивности боёв на границе в последние две-три недели."Со стороны Харьковской области приехали наёмники с фпв-дронами, которые начали целенаправленно охотиться на… срочников (что прямо указывает на политическую составляющую). Давайте сразу о главном: противник рассчитывает на резкий рост женского недовольства. Все его действия на этом направлении нацелены на формирование определенного общественного мнения у женщин, чьи мужчины связаны с СВО. Почему выбрана именно Белгородская область? Потому что на других участках фронта у врага нет перспектив. А Белгород - "болевая точка" и она на территории "старой России". Рядом мощный город и агломерация - Харьков, а значит технические, человеческие, разведывательные ресурсы. Общество будет требовать (справедливо) отодвинуть фронт от Белгорода, а это значит сложнейшая общевойсковая операция по Харькову. Это огромные ресурсы, которых возможно сейчас нет", - указал Живов.По его словам, на других участках фронта плотность российских позиций превышает украинские в 3-4 раза, что для ВСУ "опасная ситуация, грозящая прорывом наших войск на оперативный простор, например, на южнодонецком направлении"."Таким образом, их задача сдернуть часть подразделений с "пожароопасных" направлений в пользу защиты Белгородской области. При этом надо понимать, что противник может иметь по Белгородской области более обширные планы. Большая часть механизированных бригад оснащенных страйкерами и Абрамсами у них уцелела. Создание болевой точки перед президентскими выборами в одном из регионов России и политическое давление на общество перед выборами - и есть главная цель противника. Нанесение ударов по мирному населению города - средство достижения этой цели", - отметил он.Волонтёр видит четыре пути купирования угрозы без общевойсковой операции: ввести на территорию Украины десятки диверсионных команд; значительно усилить аэроразведку на глубину до 50 км, и придать ей высокоточные средства поражения; усилить противовоздушную защиту города и области (за счет перераспределения комплексов ПВО); значительно нарастить средства подавления украинских дронов, которые тактикой "комариных укусов" рассчитывают сточить российскую оборону."И конечно же отнестись ко всем этим угрозам предельно серьезно. Втягивание Белгорода, Курска и Брянска в "пространство войны" декларировалось Зеленским и Залужным весь 2023 год. Но раньше им мешали политические ограничения от союзников, которых похоже больше нет", - подытожил Живов.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240102/1052539686.html

https://ukraina.ru/20240102/1052537141.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив