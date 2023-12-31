Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине - 31.12.2023 Украина.ру
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Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине
Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине - 31.12.2023 Украина.ру
Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине
Утро 31 декабря на Украине началось с сирен, во всех регионах страны объявлена воздушная тревога, сообщают украинские телеграм-каналы
2023-12-31T11:53
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Сообщается, что взрывы прогремели в контролируемом Украиной Херсоне.Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря российская армия атаковала беспилотниками центр Харькова. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако повреждения получили ряд объектов.
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Новости, Украина, ВСУ, СВО

Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

11:53 31.12.2023 (обновлено: 11:55 31.12.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Утро 31 декабря на Украине началось с сирен, во всех регионах страны объявлена воздушная тревога, сообщают украинские телеграм-каналы

"Зафиксирован взлёт нескольких МиГ-31К с аэродрома Саваслейка и Моздок", – пишет "РБК – Украина".

Сообщается, что взрывы прогремели в контролируемом Украиной Херсоне.
Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря российская армия атаковала беспилотниками центр Харькова. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако повреждения получили ряд объектов.
 
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