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Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине - 31.12.2023 Украина.ру

Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

Утро 31 декабря на Украине началось с сирен, во всех регионах страны объявлена воздушная тревога, сообщают украинские телеграм-каналы

2023-12-31T11:53

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Сообщается, что взрывы прогремели в контролируемом Украиной Херсоне.Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря российская армия атаковала беспилотниками центр Харькова. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако повреждения получили ряд объектов.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво