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Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области

Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области - 21.09.2024 Украина.ру

Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области

Спешить с освобождением Курской области от оккупантов ВСУ смысла нет. Об этом в интервью Украина.рурассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов

2024-09-21T07:20

2024-09-21T07:20

2024-09-21T07:20

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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательВСУ перебросили под Курск 21-ю бригаду, которая готовилась для "Запорожского контрнаступа", но в нем не участвовала, потому что была переброшена под Купянск, отметил Поликарпов."Основная ее особенность – шведские БМП и "Леопарды". То есть она оснащена шведско-немецкой техникой. Судя по уничтоженным шведским БМП, она уже в Курской области", - обратил он внимание.По мнению Поликарпова, это говорит о том, что ВСУ перебрасывает резервы из Курской области под Покровск, где им удалось замедлить российское наступление и кое-где даже отбить часть позиций. При этом он отметил, что у ВСУ в оккупированных районах Курской области имеется как минимум одна "серьезная ударная бригада".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусуРанее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

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