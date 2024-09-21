Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области - 21.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240921/1057554397.html
Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области
Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области - 21.09.2024 Украина.ру
Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области
Спешить с освобождением Курской области от оккупантов ВСУ смысла нет. Об этом в интервью Украина.рурассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
2024-09-21T07:20
2024-09-21T07:20
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
военная помощь
военная техника
швеция
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056887738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14eb507a1a4f5f072445924716b7cae2.jpg
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательВСУ перебросили под Курск 21-ю бригаду, которая готовилась для "Запорожского контрнаступа", но в нем не участвовала, потому что была переброшена под Купянск, отметил Поликарпов."Основная ее особенность – шведские БМП и "Леопарды". То есть она оснащена шведско-немецкой техникой. Судя по уничтоженным шведским БМП, она уже в Курской области", - обратил он внимание.По мнению Поликарпова, это говорит о том, что ВСУ перебрасывает резервы из Курской области под Покровск, где им удалось замедлить российское наступление и кое-где даже отбить часть позиций. При этом он отметил, что у ВСУ в оккупированных районах Курской области имеется как минимум одна "серьезная ударная бригада".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусуРанее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
курская область
россия
украина
швеция
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056887738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccdf28cb578f12529d58b6d52dfb4547.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, военная помощь, военная техника, швеция, германия, leopard-2 (танк), танки, бмп, бронетехника, сво, кто, всу, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, военная помощь, военная техника, Швеция, Германия, Leopard-2 (танк), танки, БМП, бронетехника, СВО, КТО, ВСУ, потери ВСУ

Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области

07:20 21.09.2024
 
© Алексей ТумановФорум "Армия-2024"
Форум Армия-2024
© Алексей Туманов
Читать в
Спешить с освобождением Курской области от оккупантов ВСУ смысла нет. Об этом в интервью Украина.рурассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель
ВСУ перебросили под Курск 21-ю бригаду, которая готовилась для "Запорожского контрнаступа", но в нем не участвовала, потому что была переброшена под Купянск, отметил Поликарпов.
"Основная ее особенность – шведские БМП и "Леопарды". То есть она оснащена шведско-немецкой техникой. Судя по уничтоженным шведским БМП, она уже в Курской области", - обратил он внимание.
По мнению Поликарпова, это говорит о том, что ВСУ перебрасывает резервы из Курской области под Покровск, где им удалось замедлить российское наступление и кое-где даже отбить часть позиций. При этом он отметил, что у ВСУ в оккупированных районах Курской области имеется как минимум одна "серьезная ударная бригада".
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОвоенная помощьвоенная техникаШвецияГерманияLeopard-2 (танк)танкиБМПбронетехникаСВОКТОВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума
07:20Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области
07:10Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"
07:00Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"
06:50Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении
06:45Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие
06:40Все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы, считает Перенджиев
06:34Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников
06:30Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО
06:00"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО
05:40"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка
05:20Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев
05:00"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман
18:00Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
17:57Украинское досье: "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
17:57ВСУ не увидят в Telegram, как Лавров будет общаться с представителями стран Запада. Итоги 20 сентября
17:19Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля
17:02Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
16:35Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО
16:33Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона?
Лента новостейМолния