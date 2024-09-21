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Больше сотни дронов: ВСУ ночью атаковали Россию, есть погибшие

Больше сотни дронов: ВСУ ночью атаковали Россию, есть погибшие - 21.09.2024 Украина.ру

Больше сотни дронов: ВСУ ночью атаковали Россию, есть погибшие

Дежурные силы противовоздушной обороны России за ночь сбили над территорией страны более сотни вражеских дронов. Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны РФ

2024-09-21T10:00

2024-09-21T10:00

2024-09-21T10:00

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Где и сколько было сбито БПЛА:В городе Тихорецк на Кубани обломки упавших дронов вызвали "детонацию взрывоопасных предметов", а в Тверской области атака беспилотников парализовала работу вокзала.Четверть сотни вражеских БПЛА за ночь были уничтожены над Херсонской областью и акваторией Азовского моря. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что осколки сбитых объектов упали за пределами населённых пунктов, пострадавших нет.А вот по Горловке Донецкой Народной Республики украинские войска сегодня ночью выпустили беспилотник-камикадзе и шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметра.Он уточнил, что также в больнице скончалась мирная жительница, которая накануне получила ранения при обстреле того же жилмассива. Еще десять человек получили ранения.Что происходит на фронте, читайте в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные действия на земле при активной поддержке с воздуха.

россия

херсонская область

азовское море

донецкая народная республика

горловка

украина

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новости, россия, херсонская область, азовское море, владимир сальдо, геннадий алехин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, горловка, бпла, дроны, украина, всу