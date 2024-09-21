Больше сотни дронов: ВСУ ночью атаковали Россию, есть погибшие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Дежурные силы противовоздушной обороны России за ночь сбили над территорией страны более сотни вражеских дронов. Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны РФ
Где и сколько было сбито БПЛА:
- —в Брянской области - 53 штуки,
- —в Краснодарском крае - 18,
- —в Калужской области - 5,
- —в Тверской и Белгородской - по 3,
- —в Смоленской и Курской областях, а также в Крыму и Донецкой Народной Республике - по 1,
- —над Херсонской областью и акваторией Азовского моря - 25.
"Железнодорожная станция Старая Торопа эвакуирована в Тверской области. Сейчас несколько пассажирских поездов отменены", - уточнил телеграм-канал Baza, уточнив, что поезда "Москва - Псков" и "Санкт-Петербург- Смоленск" были отправлены альтернативным маршрутом с задержкой примерно в два часа.
Четверть сотни вражеских БПЛА за ночь были уничтожены над Херсонской областью и акваторией Азовского моря. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что осколки сбитых объектов упали за пределами населённых пунктов, пострадавших нет.
А вот по Горловке Донецкой Народной Республики украинские войска сегодня ночью выпустили беспилотник-камикадзе и шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметра.
"В результате обстрела жилого массива "Строитель" со стороны украинских террористов погиб водитель автобуса", - сообщил мэр города Иван Приходько.
Он уточнил, что также в больнице скончалась мирная жительница, которая накануне получила ранения при обстреле того же жилмассива. Еще десять человек получили ранения.
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