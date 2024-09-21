https://ukraina.ru/20240921/1057565967.html
Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников
Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников - 21.09.2024 Украина.ру
Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников
Президенту России не занимать волевых качеств, которые гораздо важнее технических аспектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-09-21T06:34
2024-09-21T06:34
2024-09-21T06:34
новости
россия
дмитрий выдрин
владимир путин
беспилотники
бпла
дроны
минобороны рф
сво
политтехнологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057129386_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dd6a598a315878f8944f4fcc95c4cf6.jpg
Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнологЗапланированное на конец сентября совещание по развитию российской армии рассмотрит тему модернизации беспилотной авиации. Владимир Путин проведёт это мероприятие и заслушает предложения практиков. Дмитрий Выдрин уверен, что решающее значение в СВО будут иметь не технические аспекты, хотя и они важны."Беспилотники — это важный, но технический аспект военных действий. А решать все будет политическая воля.Вот этого и жду от президента. Пока этого качества ему было не занимать", - сказал политтехнолог.Выдрин также отметил, что противники России "уже почти отчаялись чего-либо добиться военным путем" и демонстрируют жестокость на фоне отсутствия существенных результатов.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Путин посетил предприятие по производству беспилотников "СТЦ" в Петербурге
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057129386_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6c7e11e745f89bae10c707a0a93c6417.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий выдрин, владимир путин, беспилотники, бпла, дроны, минобороны рф, сво, политтехнологии, политик
Новости, Россия, Дмитрий Выдрин, Владимир Путин, беспилотники, БПЛА, дроны, Минобороны РФ, СВО, политтехнологии, политик
Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников
Президенту России не занимать волевых качеств, которые гораздо важнее технических аспектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин