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Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников

Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников - 21.09.2024 Украина.ру

Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников

Президенту России не занимать волевых качеств, которые гораздо важнее технических аспектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-09-21T06:34

2024-09-21T06:34

2024-09-21T06:34

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дмитрий выдрин

владимир путин

беспилотники

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сво

политтехнологии

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Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнологЗапланированное на конец сентября совещание по развитию российской армии рассмотрит тему модернизации беспилотной авиации. Владимир Путин проведёт это мероприятие и заслушает предложения практиков. Дмитрий Выдрин уверен, что решающее значение в СВО будут иметь не технические аспекты, хотя и они важны."Беспилотники — это важный, но технический аспект военных действий. А решать все будет политическая воля.Вот этого и жду от президента. Пока этого качества ему было не занимать", - сказал политтехнолог.Выдрин также отметил, что противники России "уже почти отчаялись чего-либо добиться военным путем" и демонстрируют жестокость на фоне отсутствия существенных результатов.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Путин посетил предприятие по производству беспилотников "СТЦ" в Петербурге

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новости, россия, дмитрий выдрин, владимир путин, беспилотники, бпла, дроны, минобороны рф, сво, политтехнологии, политик