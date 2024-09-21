Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума - 21.09.2024 Украина.ру
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Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума
Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума - 21.09.2024 Украина.ру
Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума
Украинские спецслужбы обожают террор, их привлекает опыт израильских коллег. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2024-09-21T07:30
2024-09-21T07:30
новости
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израиль
ближний восток
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джо байден
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терроризм
спецслужба
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"Террористический клуб состоялся, его пополнили самые одиозные лидеры, типа Нетаньяху, Байдена, Зеленского. Эти люди очень любят убивать беззащитных", - констатировал журналист-международник.Он обратил внимание на серию взрывов пейджеров и других устройств на Ближнем Востоке – жертвами стали те, к кому у израильских спецслужб были претензии. Джума отметил, что, согласно поступающим сообщениям "вещество, которым начинили пейджеры, инновационное, его не способен уловить ни один прибор"."Возможно, Аль-Маядин стращают, но если это правда, то это вызов для всего мира, - сказал журналист-международник. - Если появилось вещество, которое может взорваться в любом аэропорту, как бы он ни охранялся, неужели террористическое государство Украина не воспользуется подобными технологиями?"Полный текст интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16
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новости, украина, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, владимир зеленский, терроризм, спецслужба, гаджеты
Новости, Украина, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Владимир Зеленский, терроризм, спецслужба, гаджеты

Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума

07:30 21.09.2024
 
© личный архив Аббаса ДжумыАббас Джума интервью
Аббас Джума интервью
© личный архив Аббаса Джумы
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Украинские спецслужбы обожают террор, их привлекает опыт израильских коллег. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
"Террористический клуб состоялся, его пополнили самые одиозные лидеры, типа Нетаньяху, Байдена, Зеленского. Эти люди очень любят убивать беззащитных", - констатировал журналист-международник.
Он обратил внимание на серию взрывов пейджеров и других устройств на Ближнем Востоке – жертвами стали те, к кому у израильских спецслужб были претензии. Джума отметил, что, согласно поступающим сообщениям "вещество, которым начинили пейджеры, инновационное, его не способен уловить ни один прибор".
"Возможно, Аль-Маядин стращают, но если это правда, то это вызов для всего мира, - сказал журналист-международник. - Если появилось вещество, которое может взорваться в любом аэропорту, как бы он ни охранялся, неужели террористическое государство Украина не воспользуется подобными технологиями?"
Полный текст интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16
 
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