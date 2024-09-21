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Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума

Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума - 21.09.2024 Украина.ру

Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума

Украинские спецслужбы обожают террор, их привлекает опыт израильских коллег. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума

2024-09-21T07:30

2024-09-21T07:30

2024-09-21T07:30

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биньямин нетаньяху

джо байден

владимир зеленский

терроризм

спецслужба

гаджеты

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"Террористический клуб состоялся, его пополнили самые одиозные лидеры, типа Нетаньяху, Байдена, Зеленского. Эти люди очень любят убивать беззащитных", - констатировал журналист-международник.Он обратил внимание на серию взрывов пейджеров и других устройств на Ближнем Востоке – жертвами стали те, к кому у израильских спецслужб были претензии. Джума отметил, что, согласно поступающим сообщениям "вещество, которым начинили пейджеры, инновационное, его не способен уловить ни один прибор"."Возможно, Аль-Маядин стращают, но если это правда, то это вызов для всего мира, - сказал журналист-международник. - Если появилось вещество, которое может взорваться в любом аэропорту, как бы он ни охранялся, неужели террористическое государство Украина не воспользуется подобными технологиями?"Полный текст интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, владимир зеленский, терроризм, спецслужба, гаджеты