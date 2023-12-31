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ВС РФ атаковали центр Харькова

ВС РФ атаковали центр Харькова - 31.12.2023 Украина.ру

ВС РФ атаковали центр Харькова

В ночь с 30 на 31 декабря российская армия атаковала беспилотниками центр Харькова. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробностями поделился мэр города Игорь Терехов

2023-12-31T10:48

2023-12-31T10:48

2023-12-31T10:48

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Мэр утверждает, что обстрелом разрушены "не военные объекты". Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что частично повреждены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе города. В ГСЧС сообщили, что ночью 31 декабря РФ нанесла четыре удара беспилотниками по центральной части города. Накануне российская армия также атаковала центр Харькова. Полностью разрушена гостиница Kharkiv Palace, где располагались иностранные наёмники.

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новости, харьков, сво, вс рф, всу, ракетный удар