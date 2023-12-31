ВС РФ атаковали центр Харькова
ВС РФ атаковали центр Харькова
В ночь с 30 на 31 декабря российская армия атаковала беспилотниками центр Харькова. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробностями поделился мэр города Игорь Терехов
"В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города", – написал он.
Мэр утверждает, что обстрелом разрушены "не военные объекты".
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что частично повреждены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе города. В ГСЧС сообщили, что ночью 31 декабря РФ нанесла четыре удара беспилотниками по центральной части города.
"Зафиксированы разрушения и повреждения административных, жилых и других построек. Произошло 4 пожара. Общая их площадь составила около 1000 кв", - говорится в сообщении.
Накануне российская армия также атаковала центр Харькова. Полностью разрушена гостиница Kharkiv Palace, где располагались иностранные наёмники.