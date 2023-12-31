ВС РФ атаковали центр Харькова - 31.12.2023 Украина.ру
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ВС РФ атаковали центр Харькова
ВС РФ атаковали центр Харькова - 31.12.2023 Украина.ру
ВС РФ атаковали центр Харькова
В ночь с 30 на 31 декабря российская армия атаковала беспилотниками центр Харькова. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробностями поделился мэр города Игорь Терехов
2023-12-31T10:48
2023-12-31T10:48
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Мэр утверждает, что обстрелом разрушены "не военные объекты". Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что частично повреждены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе города. В ГСЧС сообщили, что ночью 31 декабря РФ нанесла четыре удара беспилотниками по центральной части города. Накануне российская армия также атаковала центр Харькова. Полностью разрушена гостиница Kharkiv Palace, где располагались иностранные наёмники.
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Новости, Харьков, СВО, ВС РФ, ВСУ, ракетный удар

ВС РФ атаковали центр Харькова

10:48 31.12.2023
 
ВС РФ атаковали центр Харькова
ВС РФ атаковали центр Харькова
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В ночь с 30 на 31 декабря российская армия атаковала беспилотниками центр Харькова. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробностями поделился мэр города Игорь Терехов
"В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города", – написал он.
Мэр утверждает, что обстрелом разрушены "не военные объекты".
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что частично повреждены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе города. В ГСЧС сообщили, что ночью 31 декабря РФ нанесла четыре удара беспилотниками по центральной части города.
"Зафиксированы разрушения и повреждения административных, жилых и других построек. Произошло 4 пожара. Общая их площадь составила около 1000 кв", - говорится в сообщении.
Накануне российская армия также атаковала центр Харькова. Полностью разрушена гостиница Kharkiv Palace, где располагались иностранные наёмники.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
09:31
Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – НебензяВооружённые силы России исправят ситуацию на границе с Харьковской областью, а в случае роста угроз РФ будет действовать жёстче. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
 
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Заголовок открываемого материала
11:25В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет
11:01Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек
10:48ВС РФ атаковали центр Харькова
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10:13Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина
09:55Трагедия Белгорода, военный план на 2024 год. Главное на Украине на утро 31 декабря
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05:00"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
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04:25Кирилл Копылов: Россия без "танков" и "пулеметов" погонит ВСУ во главе с "Машнейтнюком" до "Бельгии"
04:12Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год
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04:00"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов
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