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Все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы, считает Перенджиев

Все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы, считает Перенджиев - 21.09.2024 Украина.ру

Все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы, считает Перенджиев

Военно-Морским Флотом России продемонстрирована готовность защищать национальные интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-21T06:40

2024-09-21T06:40

2024-09-21T06:40

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Александр Перенджиев: кто онСентябрьское масштабное учение российского флота "Океан-2024" продемонстрировало превосходство российского военно-морского флота над западными флотами, констатировал Перенджиев."Дело в том, что у западного флота больше корабельного состава, но наш флот моложе и более современный. Он сделан по новейшим технологиям. В этом вопросе нам помогает Китай: и в части надводных кораблей, и в части подводных лодок. И мы будем семимильными шагами наращивать нашу военно-морскую мощь, потому что стоит вопрос о защите наших морских коридоров и нашего судоходства", - сказал эксперт.Он также обратил внимание на парад в День военно-морского флота 28 июля, отметив не только корабли ВМФ РФ, но и взаимодействие с дружественными России странами."В параде принимали участие не только Китай и Индия. Уже и Алжир вступает в военно-морской союз с Россией. Это стало для Запада маленьким сюрпризом", - подчеркнул военный политолог.Перенджиев уверен, что "все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы" и сентябрьское масштабное учение российских военных моряков наглядно это продемонстрировало.Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" прошло проводилось 10-16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева. Манёвры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них было задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава. Участие в учении принимали оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты Китая и других государств – партнёров России.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью: Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск Ранее в новостях: Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"

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новости, россия, китай, индия, александр перенджиев, вмф, вооруженные силы украины, алжир, международные отношения, международная политика, флот, балтика