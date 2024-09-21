Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование" - 21.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240921/1057521376.html
Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"
Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование" - 21.09.2024 Украина.ру
Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"
Финляндия свернула сотрудничество с Россией в ущерб интересам финнов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман
2024-09-21T07:00
2024-09-21T07:00
новости
россия
финляндия
запад
йохан бекман
нато
север
геополитика
дискриминация
государственная граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103087/16/1030871604_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_937825a30768aa282ebfd4d92c4d4638.jpg.webp
Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук"Финляндия сейчас в одностороннем порядке принимает дискриминационные решения: закрытие границы, запрет на покупку недвижимости гражданам России, закрытие русских школ", - констатировал Бекман.Он уверен, что Россия может принять ответные меры. Однако "Финляндия принимает решения из ада" и правительству этой страны "все равно, что думают финны"."Меняется и антироссийская пропаганда в СМИ, сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование. Подозреваю, что заявления о ракетных ударах — это блеф, а Запад готовит нападение с биологическим оружием", - рассказал финский учёный и общественный деятель.Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией Ранее в новостях: Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией
россия
финляндия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103087/16/1030871604_109:0:1017:681_1920x0_80_0_0_634610134de272da8907c3fcc881713b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, финляндия, запад, йохан бекман, нато, север, геополитика, дискриминация, государственная граница, пересечение границы, миграция, биологическое оружие, школа, русскоязычные, русский язык, права человека
Новости, Россия, Финляндия, Запад, Йохан Бекман, НАТО, север, геополитика, дискриминация, государственная граница, пересечение границы, миграция, биологическое оружие, Школа, русскоязычные, Русский язык, права человека

Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"

07:00 21.09.2024
 
© commons.wikimedia.org / Petri KrohnЙохан Бекман
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© commons.wikimedia.org / Petri Krohn
Читать в
Финляндия свернула сотрудничество с Россией в ущерб интересам финнов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман
Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук
"Финляндия сейчас в одностороннем порядке принимает дискриминационные решения: закрытие границы, запрет на покупку недвижимости гражданам России, закрытие русских школ", - констатировал Бекман.
Он уверен, что Россия может принять ответные меры. Однако "Финляндия принимает решения из ада" и правительству этой страны "все равно, что думают финны".
"Меняется и антироссийская пропаганда в СМИ, сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование. Подозреваю, что заявления о ракетных ударах — это блеф, а Запад готовит нападение с биологическим оружием", - рассказал финский учёный и общественный деятель.
Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
Ранее в новостях: Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией
 
НовостиРоссияФинляндияЗападЙохан БекманНАТОсевергеополитикадискриминациягосударственная границапересечение границымиграциябиологическое оружиеШколарусскоязычныеРусский языкправа человека
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума
07:20Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области
07:10Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"
07:00Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"
06:50Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении
06:45Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие
06:40Все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы, считает Перенджиев
06:34Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников
06:30Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО
06:00"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО
05:40"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка
05:20Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев
05:00"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман
18:00Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
17:57Украинское досье: "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
17:57ВСУ не увидят в Telegram, как Лавров будет общаться с представителями стран Запада. Итоги 20 сентября
17:19Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля
17:02Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
16:35Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО
16:33Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона?
Лента новостейМолния