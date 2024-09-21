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Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"

Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование" - 21.09.2024 Украина.ру

Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"

Финляндия свернула сотрудничество с Россией в ущерб интересам финнов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман

2024-09-21T07:00

2024-09-21T07:00

2024-09-21T07:00

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геополитика

дискриминация

государственная граница

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Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук"Финляндия сейчас в одностороннем порядке принимает дискриминационные решения: закрытие границы, запрет на покупку недвижимости гражданам России, закрытие русских школ", - констатировал Бекман.Он уверен, что Россия может принять ответные меры. Однако "Финляндия принимает решения из ада" и правительству этой страны "все равно, что думают финны"."Меняется и антироссийская пропаганда в СМИ, сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование. Подозреваю, что заявления о ракетных ударах — это блеф, а Запад готовит нападение с биологическим оружием", - рассказал финский учёный и общественный деятель.Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией Ранее в новостях: Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией

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новости, россия, финляндия, запад, йохан бекман, нато, север, геополитика, дискриминация, государственная граница, пересечение границы, миграция, биологическое оружие, школа, русскоязычные, русский язык, права человека