https://ukraina.ru/20240921/1057592250.html

Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех

Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех - 21.09.2024 Украина.ру

Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-09-21T10:22

2024-09-21T10:22

2024-09-21T10:22

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израиль

ливан

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владимир зеленский

биньямин нетаньяху

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армения

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видео

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.0:32 – Об атаке Израиля на Ливан;07:23 – о целях эскалации конфликта на Ближнем Востоке;15:41 – о заявлениях Пашиняна и пути Армении;23:58 – к чему готовится Молдавия?#Гаспарян #Израиль #Ливан #ЦАХАЛ #президент #ХАМАС #Хезболла #пейджер #ООН #премьер #НАТО #Восток #США #Нетаньяху #взрыв #подрыв #ликвидация #война #конфликт #теракт #терроризм #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #Бентли #Техас #Зеленский #Пашаев #Армения #Пашинян #ОДКБ #партия #СНГ #телеграм #заговор #Молдавия #Приднестровье #Санду #Шор #выборы #Путин #ТГТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyanНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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россия

израиль

ливан

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