Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех - 21.09.2024 Украина.ру
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Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех
Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех - 21.09.2024 Украина.ру
Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-09-21T10:22
2024-09-21T10:22
россия
израиль
ливан
армен гаспарян
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
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армения
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россия, израиль, ливан, армен гаспарян, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, украина.ру, армения, молдавия, видео
Россия, Израиль, Ливан, Армен Гаспарян, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Армения, Молдавия, Видео

Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех

10:22 21.09.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
0:32 – Об атаке Израиля на Ливан;
07:23 – о целях эскалации конфликта на Ближнем Востоке;
15:41 – о заявлениях Пашиняна и пути Армении;
23:58 – к чему готовится Молдавия?
#Гаспарян #Израиль #Ливан #ЦАХАЛ #президент #ХАМАС #Хезболла #пейджер #ООН #премьер #НАТО #Восток #США #Нетаньяху #взрыв #подрыв #ликвидация #война #конфликт #теракт #терроризм #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #Бентли #Техас #Зеленский #Пашаев #Армения #Пашинян #ОДКБ #партия #СНГ #телеграм #заговор #Молдавия #Приднестровье #Санду #Шор #выборы #Путин #ТГ
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РоссияИзраильЛиванАрмен ГаспарянВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуУкраина.руАрменияМолдавияВидео
 
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