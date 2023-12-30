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В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину
В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину - 30.12.2023 Украина.ру
В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину
Вопрос о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года будет рассматриваться Москвой с учётом наличия спроса у потребителей, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-30T09:59
2023-12-30T09:59
2023-12-30T09:59
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"При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчёт такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита", - сказал Биричевский.Он напомнил, что в Киеве заявляли о незаинтересованности в продлении контракта после 2024 года."В этом контексте для нас самих встаёт вопрос: "Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году лишение Киева доходов от него?" – добавил дипломат.По его словам, российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу вне зависимости от политической конъюнктуры, это происходит и в рамках текущего контракта.Биричевский также напомнил, что Евросоюз в марте 2022 года провозгласил курс на отказ от российского газа, который давал европейским странам огромные конкурентные преимущества.Напомним, в конце 2019 года Москва и Киев подписали транзитный контракт сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие четыре года. По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова, Украина не собирается продлевать договор, действие которого истекает в конце 2024 года.
https://ukraina.ru/20231230/1052499096.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мид рф, российский газ, украина, транзит, европа, евросоюз
Новости, Россия, МИД РФ, российский газ, Украина, транзит, Европа, Евросоюз
В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину
Вопрос о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года будет рассматриваться Москвой с учётом наличия спроса у потребителей, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
"При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчёт такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита", - сказал Биричевский.
Он напомнил, что в Киеве заявляли о незаинтересованности в продлении контракта после 2024 года.
"В этом контексте для нас самих встаёт вопрос: "Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году лишение Киева доходов от него?" – добавил дипломат.
По его словам, российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу вне зависимости от политической конъюнктуры, это происходит и в рамках текущего контракта.
Биричевский также напомнил, что Евросоюз в марте 2022 года провозгласил курс на отказ от российского газа, который давал европейским странам огромные конкурентные преимущества.
Напомним, в конце 2019 года Москва и Киев подписали транзитный контракт сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие четыре года. По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова, Украина не собирается продлевать договор, действие которого истекает в конце 2024 года.