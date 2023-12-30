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В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину

В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину - 30.12.2023 Украина.ру

В МИД РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину

Вопрос о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года будет рассматриваться Москвой с учётом наличия спроса у потребителей, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-30T09:59

2023-12-30T09:59

2023-12-30T09:59

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"При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчёт такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита", - сказал Биричевский.Он напомнил, что в Киеве заявляли о незаинтересованности в продлении контракта после 2024 года."В этом контексте для нас самих встаёт вопрос: "Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году лишение Киева доходов от него?" – добавил дипломат.По его словам, российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу вне зависимости от политической конъюнктуры, это происходит и в рамках текущего контракта.Биричевский также напомнил, что Евросоюз в марте 2022 года провозгласил курс на отказ от российского газа, который давал европейским странам огромные конкурентные преимущества.Напомним, в конце 2019 года Москва и Киев подписали транзитный контракт сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие четыре года. По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова, Украина не собирается продлевать договор, действие которого истекает в конце 2024 года.

https://ukraina.ru/20231230/1052499096.html

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