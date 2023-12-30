Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ

Полковник Виктор Баранец: Россия отомстила ВСУ, чтобы к 2025 году разбить их на 70% и войти в Запорожье

У Украины еще остается немаленькая армия. Заставить сотни тысяч человек сразу же сдаться не получится. Все будет решаться поэтапно