https://ukraina.ru/20231230/1052507139.html
Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ
Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ - 30.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ
Дежурные средства ПВО в ночь на 30 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, 32 беспилотных аппарата самолётного типа сбиты над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-30T07:18
2023-12-30T07:18
2023-12-30T07:18
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.
https://ukraina.ru/20231230/1052499505.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянская область, орловская область, курская область, московская область, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Брянская область, Орловская область, Курская область, Московская область, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО
Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ
Дежурные средства ПВО в ночь на 30 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, 32 беспилотных аппарата самолётного типа сбиты над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале