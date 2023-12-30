Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ - 30.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ
Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ - 30.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ
Дежурные средства ПВО в ночь на 30 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, 32 беспилотных аппарата самолётного типа сбиты над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-30T07:18
2023-12-30T07:18
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.
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новости, россия, брянская область, орловская область, курская область, московская область, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Брянская область, Орловская область, Курская область, Московская область, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО

Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ

07:18 30.12.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Дежурные средства ПВО в ночь на 30 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, 32 беспилотных аппарата самолётного типа сбиты над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.
Виктор Баранец интервью
04:35
Полковник Виктор Баранец: Россия отомстила ВСУ, чтобы к 2025 году разбить их на 70% и войти в Запорожье У Украины еще остается немаленькая армия. Заставить сотни тысяч человек сразу же сдаться не получится. Все будет решаться поэтапно
 
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